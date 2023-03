Effektives hybrides Lernen mit Remote-Computerzugriff

Persönlicher und ferngesteuerter Zugriff auf Laborcomputer auf dem Campus

Bildungseinrichtungen auf der ganzen Welt versuchen, in der COVID-19-Ära das richtige Lernprogramm für ihre Schüler zu entwickeln. Sie haben gelernt, dass hybrides Lernen, bei dem Fernunterricht und Präsenzunterricht kombiniert werden, der beste Weg ist, um nicht nur die Sicherheit von Schülern und Mitarbeitern während der Pandemie zu gewährleisten, sondern auch das Engagement der Schüler zu maximieren und die traditionellen Bildungsprogramme zu verbessern.

Mit hybriden Lernprogrammen können Bildungseinrichtungen die Sicherheit von Schülern und Lehrern mit einer kleineren Gruppe von Präsenzschülern erhöhen und gleichzeitig effektive E-Learning-Programme für andere Fernschüler anbieten. Es bietet auch die Möglichkeit, Schülern ein rund um die Uhr geöffnetes Labor anzubieten, sodass sie ihre Laborarbeit von ihrem Wohnheim, zu Hause oder von einem anderen Ort aus erledigen können.

K-12- und Hochschuleinrichtungen greifen zunehmend auf Splashtop-Fernzugriff zurück, um Computerressourcen auf dem Campus Fernstudenten zur Verfügung zu stellen, als ob sie persönlich anwesend wären. Auf diese Weise schließen die Bildungseinrichtungen die Lücke in der Effektivität der beiden unterschiedlichen Lernmethoden erheblich und schaffen so Chancengleichheit unter den Schülern.

Mit Splashtop können Schüler Windows- und Mac-Computer und VMs auf dem Campus von jedem Computer oder Mobilgerät, einschließlich Chromebooks, von überall aus fernsteuern. Mit den leistungsstarken Funktionen können sie weiterhin lizenzierte Desktop-Anwendungen wie Microsoft, Adobe Premiere Pro, AutoCAD, Revit, Final Cut Pro und viele mehr verwenden, um ihre Kursarbeit abzuschließen — genau wie auf dem Campus vor den Laborcomputern!

Wie Chris Gilbert, Application Technical Analyst an der Wayne State University, sagte: "Fernstudenten haben keinen Computer, der leistungsfähig genug ist, um all das Zeug zu verarbeiten, das wir ihnen vor die Füße werfen. Beim Videoschnitt zum Beispiel machen die Studenten 4K, sogar bis zu 8K. Wir haben iMac Pros in den Laboren in der Schule, und die Schüler können per Fernzugriff darauf zugreifen und alles funktioniert für sie. Wir haben jetzt auch ein virtuelles offenes Labor, das wir uns schon immer gewünscht haben".