Fernzugriff auf die Computerräume der Schule für Schüler

Deshalb sollten weiterführende Schulen den Schülern den Fernzugriff auf Computerräume von ihren eigenen Geräten aus ermöglichen. Erweitern Sie Ihre Fernlernmöglichkeiten mit Splashtop.

Viele Schulen wurden als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie gezwungen, Fernunterricht und hybride Stundenpläne einzuführen. Schüler, die von zu Hause aus lernen, müssen ihre persönlichen Geräte oder von der Schule zur Verfügung gestellte Geräte (wie z.B. Chromebooks) benutzen, um ihre Unterrichtsarbeit zu erledigen.

Während viele Lösungen Schülern und Lehrern helfen können, in Fernunterrichtsumgebungen in Verbindung zu bleiben, gibt es Zeiten, in denen der Zugang zu den Computerräumen der Schule nicht ersetzt werden kann.

In den Computerräumen der Schulen stehen den Schülern leistungsstarke Computer zur Verfügung, auf denen spezielle Software-Anwendungen laufen. Studenten haben diese Ressourcen zu Hause oft nicht zur Verfügung, da Software-Lizenzen teuer sein können und die Laptops und anderen persönlichen Geräte der Studenten nicht leistungsfähig genug sind, um bestimmte Programme auszuführen.

Das ist besonders wichtig für Career Technical Education (CTE) -Kurse, in denen Schüler lernen, wie man Softwareprogramme für Videobearbeitung, Audioproduktion, Grafikdesign, 3D-Modellierung und mehr verwendet. Die meisten Schüler haben nicht die Computer oder Software, die sie benötigen, um ihre CTE-Ausbildung von zu Hause aus fortzusetzen.

Also, wie können Schulbezirke und Schulen diese Herausforderung bewältigen?

Gib Schülern Fernzugriff auf die Computerlabore der Schule

Mit Splashtop für Remote-Labore können Schulen ihren Schülern den Fernzugriff auf die Computerräume der Schule von jedem anderen Computer, Tablet oder mobilen Gerät aus ermöglichen. Die Schüler können ihre persönlichen Geräte oder von der Schule zur Verfügung gestellte Geräte verwenden, um eine Fernverbindung zu den Laborcomputern herzustellen.

Sobald der Schüler in einer Remote-Desktop-Sitzung ist, kann er den Bildschirm des Schulcomputers auf seinem eigenen Gerät in Echtzeit sehen. Sie können die Kontrolle übernehmen, jede Datei öffnen und jede Anwendung ausführen, als säßen sie vor dem Schulcomputer.

Die Schüler können von ihren eigenen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Geräten aus auf jeden Windows- oder Mac-Computer zugreifen und ihn steuern. Sie werden Apps wie Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, jede Microsoft Office-App wie Word, Excel und PowerPoint, AutoCAD und mehr ausführen können!

„Wir konnten nicht allen Schülern ihren eigenen leistungsstarken Mac-Desktop zur Verfügung stellen, also wollten wir eine Lösung anbieten, mit der sie sich remote verbinden können. Wir wollten unsere bestehende Infrastruktur nutzen... Wir sind jetzt darauf vorbereitet, ob Studenten kommen oder nicht.“ — Mats Holm, Lenawee Intermediate School District

Splashtop ist für Studenten einfach zu bedienen und für die IT einfach zu implementieren und zu verwalten. Die IT-Teams der Schulen werden in der Lage sein, ihre Benutzer und Computer von einem zentralen Admin-Berater aus zu verwalten und zu gruppieren.

Außerdem gibtSplashtop die neue Funktion für den Fernzugriff nach Zeitplan IT-Administratoren die Möglichkeit, einen Zeitplan zu verwalten, der es Einzelpersonen oder Gruppen von Schülern ermöglicht, zu festgelegten Zeitfenstern auf Schulcomputer zuzugreifen.

Splashtop erfüllt auch die FERPA-Anforderungen! Siehe das Splashtop FERPA-Informationsblatt.

Legen Sie los mit Splashtop für Remote-Labore

Kontaktieren Sie uns, um mehr über Splashtop für Remote-Labore zu erfahren und um eine kostenlose Demo zu vereinbaren.

Kontakt