Was machen IT-Teams, wenn sie entfernte Geräte verwalten müssen, aber kein Benutzer anwesend ist, um ihnen Zugang zu gewähren?
PowerShell ist ein Tool für die Windows-Administration, das IT-Agenten in die Lage versetzt, Wartung, Fehlerbehebung, Software-Updates und mehr auf Remote-Geräten durchzuführen. Allerdings erfordert dieses leistungsstarke Tool für Fernsupport die richtigen Zugangsberechtigungen, Berechtigungen, Kontrollen und Sichtbarkeit, um wirklich die Remote-Management -Fähigkeiten bereitzustellen, die Teams benötigen.
Wie können IT-Teams PowerShell für Fernsupport ohne Benutzerinteraktion nutzen? Lassen Sie uns erkunden, wie natives PowerShell-Remoting funktioniert, wo die Herausforderungen liegen und wie IT-Teams zuverlässig Skripte auf unbeaufsichtigten Endpunkten ausführen können.
Was bedeutet es, PowerShell-Skripte ohne Benutzereingriff auszuführen?
Das Ausführen von Skripten ohne Benutzereingriff bedeutet nicht, die Sicherheit oder die Einwilligung des Benutzers zu umgehen (das wäre als Hacking bekannt und ist typischerweise illegal). Vielmehr bedeutet es, dass autorisierte IT-Administratoren genehmigte Skripte auf verwalteten Geräten ausführen können, ohne dass ein Endbenutzer den Zugriff gewähren muss. Der Administrator hat bereits die Berechtigung; er handelt nur danach.
Das Ausführen von Skripten ohne Benutzerinteraktion bedeutet in der Regel mehrere Dinge:
Das Gerät wird bereits verwaltet oder für unbeaufsichtigte Verwaltung konfiguriert.
Das Skript kann im Hintergrund laufen, ohne eine sichtbare Sitzung für den Benutzer zu starten.
Der Benutzer muss keine Fernsupport-Anfrage akzeptieren.
Der Administrator kann das Skript bei Bedarf oder nach einem Zeitplan ausführen.
Der Administrator kann überprüfen, ob das Skript erfolgreich war, fehlgeschlagen ist oder eine Nachverfolgung erfordert.
Dies ist besonders nützlich in Umgebungen, in denen IT-Agenten nicht physisch auf Geräte zugreifen können, wie z. B. in Remote- und Hybrid-Arbeitsumgebungen, bei Support außerhalb der Geschäftszeiten oder in verteilten Endpunktumgebungen.
Häufige Gründe, warum IT-Teams PowerShell-Skripte auf Unbeaufsichtigten Geräten ausführen
Remote PowerShell-Skripte können helfen, administrative Aufgaben zu automatisieren, die keine Live-Support-Sitzungen erfordern, insbesondere wiederkehrende Aufgaben wie das Sammeln von Informationen oder das Anwenden von Änderungen.
Häufige Anwendungsfälle für PowerShell-Skripte umfassen:
Dienste oder Prozesse neu starten.
Geräte-, Software- oder Sicherheitsinformationen sammeln.
Entfernen unerwünschter Anwendungen.
Installation oder Aktualisierung von genehmigter Software.
Konfigurationsänderungen werden angewendet.
Temporäre Dateien oder Caches löschen.
Überprüfung von Speicherplatz, BitLocker-Status, Firewalleinstellungen oder lokalen Richtlinien.
Ausführung von Abhilfeskripten nach Warnmeldungen oder fehlgeschlagenen Updates.
Native Methode: Nutzung von PowerShell Remoting
Das führt uns zu PowerShell-Remoting. Dies ist eine der primären nativen Methoden von Microsoft, um Befehle oder Skripte auf entfernten Windows-Geräten auszuführen.
PowerShell-Remoting verwendet häufig Befehle wie Invoke-Command, um Aufgaben aus der Ferne auszuführen. In Windows-Umgebungen hängt dies typischerweise davon ab, dass WinRM und WS-Management auf den Zielrechnern aktiviert und konfiguriert sind. Dies kann Aufgaben umfassen wie die Automatisierung der Serververwaltung und das Sammeln von Systemdaten, um IT-Teams zu helfen, Windows-Geräte von überall aus zu verwalten.
Wie PowerShell-Remoting funktioniert
Wie funktioniert PowerShell-Remoting? PowerShell Remoting ermöglicht es Administratoren, Befehle an einen entfernten Computer zu senden und die Ergebnisse in ihrer Konsole zu erhalten, einschließlich der Fähigkeit, Befehle auf mehreren Geräten auszuführen.
Normalerweise sind dafür ein paar einfache Schritte erforderlich:
Aktivieren und Konfigurieren der Fernsteuerung auf den Remote-Geräten
Stellen Sie sicher, dass das Remote-Gerät online ist und über den erforderlichen Netzwerkpfad erreichbar ist.
Authentifizieren Sie sich mit den entsprechenden administrativen Berechtigungen.
Führen Sie den Befehl oder das Skript aus.
Überprüfen Sie die Ausgabe.
Beispiel für das Ausführen eines Remote PowerShell-Befehls
Schauen wir uns ein Beispiel für einen Remote-PowerShell-Befehl an. Angenommen, Sie möchten auf Ihr Ferngerät zugreifen (das wir der Einfachheit halber „DEVICE-NAME“ nennen) und sehen, welche Windows-Dienste derzeit darauf laufen.
In diesem Fall würden Sie in PowerShell gehen und eingeben: Invoke-Command -ComputerName "DEVICE-NAME" -ScriptBlock { Get-Service }
Dies würde mit Ihrem Computer verbinden und den Befehl „Get-Service“ ausführen. Dieser Befehl ruft eine Liste der Dienste auf Ihrem Gerät ab, zusammen mit deren aktuellen Status, und zeigt die Ergebnisse an.
Warum Native PowerShell-Remoting in großem Maßstab schwierig sein kann
Während PowerShell Remoting in kontrollierten Umgebungen gut funktionieren kann, wird es schwieriger zu verwalten, wenn IT-Teams verteilte Umgebungen, hybride Arbeitnehmer, verwaltete Endpunkte außerhalb des Unternehmensnetzwerks, große Endpunktgruppen und so weiter unterstützen müssen. Je mehr Umgebungen wachsen und komplexer werden, desto schwieriger kann es sein, Native PowerShell Remoting konsequent zu verwalten, ohne zusätzliche Tools für Zielsetzung, Planung, Protokollierung und Nachverfolgung zu nutzen.
Häufige Herausforderungen für natives PowerShell-Remoting umfassen:
Remote-Geräte können offline oder außerhalb des Firmennetzwerks sein.
WinRM oder Remoting ist möglicherweise nicht konsistent aktiviert.
Firewalleinstellungen, VPN-Abhängigkeiten und Netzwerksegmentierung können möglicherweise den Zugang zu PowerShell blockieren.
Die Handhabung von Anmeldeinformationen und Authentifizierung kann komplex werden.
Skripte erfordern möglicherweise erhöhte Berechtigungen.
Ergebnisse können über mehrere Endpunkte hinweg schwer zu zentralisieren sein.
Fehlgeschlagene Skripte erfordern möglicherweise eine manuelle Nachverfolgung, was in großem Maßstab oder aus der Ferne schwer zu verwalten ist.
Skripte auszuführen, ein Gerät nach dem anderen, skaliert nicht gut.
Es könnte eingeschränkte Sichtbarkeit darüber bestehen, welche Geräte ihre Aufgaben abgeschlossen haben.
Auch wenn der PowerShell-Befehl ein leistungsstarkes Werkzeug ist, ist er nur ein Teil des Workflows eines IT-Teams. Sie benötigen immer noch Zielgruppenerfassung, Planung, Ausführungssteuerung, Protokollierung und Sichtbarkeit, um Geräte von überall aus ordnungsgemäß zu verwalten.
Was ein zuverlässiges Workflow zur Ausführung von Remote-Skripts beinhalten sollte
Was bedeutet das für einen guten Ablauf der Remote-Skriptausführung? Ein zuverlässiger, robuster Skriptausführungsprozess sollte Benutzerunterbrechungen minimieren, während er Sicherheit, Konsistenz und Verantwortlichkeit aufrechterhält und es IT-Teams ermöglicht, konsequent Befehle auszuführen, ohne die Arbeit zu unterbrechen.
Dieser Arbeitsablauf sollte bestimmte entscheidende Schritte enthalten, wie zum Beispiel:
Bestätigen Sie, dass das Gerät autorisiert und verwaltet ist: Skripte sollten nur auf Geräten unter IT-Administration ausgeführt werden, daher ist das Einrichten der entsprechenden Berechtigungen ein entscheidender erster Schritt.
Definieren Sie die Aufgabe und das erwartete Ergebnis: Jedes Skript, das Sie ausführen, benötigt einen klaren Zweck, sei es das Neustarten eines Geräts, das Anwenden einer Konfiguration, das Sammeln von Inventarinformationen oder etwas anderes. Die Aufgabe und ihr Ergebnis sollten im Skript definiert werden, bevor es ausgeführt wird.
Testen Sie das Skript vor breiter Bereitstellung: Testen ist unerlässlich, um unerwartete Probleme zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass Sie das Skript zunächst auf einer kleinen Gruppe von Geräten testen, bevor Sie es auf mehreren Endpunkten ausführen, damit Sie Probleme im Voraus identifizieren und beheben können.
Die richtigen Geräte anvisieren: Stellen Sie sicher, dass das Skript auf den richtigen Geräten ausgeführt wird. Es hilft, Geräte nach Kategorien wie Gruppe, Betriebssystem, Standort, Problem oder Update-Status zu sortieren, damit Sie gezielt auf die Geräte fokussieren können, die Ihre Aufmerksamkeit benötigen.
Mit den richtigen Berechtigungen ausführen: Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Berechtigungen haben, bevor Sie Skripte ausführen. Anstatt breiten Zugriff zu gewähren, arbeiten Sie nach dem Prinzip der minimalen Rechtevergabe und erteilen Sie Administratorrechte nur an autorisierte Benutzer.
Skripte bei Bedarf planen: Das Letzte, was Benutzer möchten, ist, dass ein Skript sie mitten in einer Aufgabe unterbricht. Das Planen von Skripten, die nach Feierabend oder während Wartungsfenstern ausgeführt werden, kann Unterbrechungen für Benutzer reduzieren und hilft, die Effizienz den ganzen Tag über reibungslos aufrechtzuerhalten.
Verfolgen Sie den Status und die Ausgabe: Stellen Sie sicher, dass Sie die Ergebnisse jedes Skripts sehen und nachverfolgen können, einschließlich sowohl Erfolge als auch Misserfolge. Diese Informationen sind entscheidend, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert, die erforderlichen Ergebnisse liefert oder Sie darüber informiert, welche Geräte Aufmerksamkeit benötigen.
Follow-up: Wenn ein Skript fehlgeschlagen ist oder ein Gerät offline ist, ist es wichtig, nachzufassen. Möglicherweise ist nur ein weiterer Versuch erforderlich, wenn das Gerät online ist, aber es kann auch eine manuelle Überprüfung oder Behebung nötig sein; das Identifizieren und Ansprechen des Problems ist entscheidend.
Sicherheitsüberlegungen vor dem Remote-Ausführen von PowerShell-Skripten
Wenn Sie PowerShell-Skripte remote ausführen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie es richtig und sicher tun. Es gibt einige Sicherheitsüberlegungen, die Sie beim Ausführen von Scripts beachten sollten, darunter:
Verwenden Sie genehmigte Skripte
Zuerst sollten die Skripte, die Sie ausführen, getestet und genehmigt werden, bevor sie weit verbreitet eingesetzt werden. Dies hilft, fehlerhafte Skripte davon abzuhalten, auf verschiedenen Geräten ausgeführt zu werden und sonst vermeidbare Probleme zu verursachen. Außerdem stellt es sicher, dass Ihre IT-Teams genau wissen, welche Skripte sie ausführen und was sie tun. Nach dem Gebrauch sollten die Skripte an einem vertrauenswürdigen Ort aufbewahrt werden, bevor sie wiederverwendet werden.
Zugang auf autorisierte Administratoren beschränken
Die Ausführung von Skripten sollte auf Benutzer mit der entsprechenden Administrationsrolle beschränkt werden, um unbefugte Nutzung oder Manipulation zu verhindern. Angesichts der Kontrolle, die PowerShell-Skripte bieten, ist es wichtig, den Zugriff eingeschränkt und verwaltet zu halten, um zu verhindern, dass unbefugte Nutzer unsichere oder nicht genehmigte Skripte bereitstellen.
Vermeiden Sie zu breites Targeting
Wenn Sie Skripte bereitstellen, besteht immer die Möglichkeit, dass etwas Unerwartetes schiefgeht. Daher sind das Durchführen von Tests und gestaffelte Rollouts wichtig, um reibungslose Rollouts zu gewährleisten und Probleme frühzeitig zu erkennen. Das Ausführen von Skripten über zu viele Endpunkte gleichzeitig birgt das Risiko, dass weitverbreitete Probleme Geräte beeinträchtigen.
Protokolle zur Verantwortlichkeit führen
Protokollierung ist wichtig, um festzustellen, wer ein Skript ausgeführt hat, wann es ausgeführt wurde und was die Ergebnisse waren. Dies ist unerlässlich, um Rechenschaftspflicht zu gewährleisten, damit alle Änderungen auf die Person zurückverfolgt werden können, die das Skript ausgeführt hat, und auch für Audits und IT-Konformität.
Plan für den Misserfolg
Es besteht immer die Möglichkeit, dass Skripte nicht wie vorgesehen funktionieren. Es könnte sein, dass ein Gerät offline ist, das Skript durch eine Richtlinie blockiert wird oder ein anderes unerwartetes Problem auftritt, das verhindert, dass es ordnungsgemäß ausgeführt wird. Wenn dies geschieht, ist es wichtig, einen Arbeitsablauf zu haben, der diese Ausfälle berücksichtigt und die Sichtbarkeit bewahrt, damit die Probleme erkannt und behoben werden können. Sich auf das Scheitern vorzubereiten, ist der beste Weg, es zu vermeiden.
Wie Splashtop AEM Skripte auf unbeaufsichtigten Geräten ausführt
Wenn Sie Skripte auf unbeaufsichtigten Geräten ausführen möchten, ist es hilfreich, eine robuste Endpunktmanagementlösung zu haben, die nahtlos Remote-Endpunkte unterstützt. Dies bringt uns zu Splashtop AEM (Autonomes Endpunktmanagement), ein leistungsstarkes Tool für IT-Teams, die Skripte über Endpunkte hinweg ausführen und planen müssen.
Mit Splashtop Autonomous Endpoint Management können IT-Teams Endpunkte aus einer zentralen Lage innerhalb ihres Netzwerks verwalten und unterstützen. Dies ermöglicht das Ausführen von Skripten, ohne eine Remote-Desktop -Sitzung zu starten oder darauf zu warten, dass Endbenutzer die Erlaubnis erteilen, wodurch Geschwindigkeit und Effizienz verbessert werden.
Mit Splashtop Autonomous Endpoint Management können Sie:
Führen Sie Skripte und Aufgaben auf mehreren verwalteten Endpunkten von einem einzigen Standort aus.
Aktionen ausführen, ohne den Endbenutzer zu unterbrechen.
Planen Sie Skripts so, dass sie während Wartungsfenstern oder nach Feierabend ausgeführt werden.
Führen Sie administrative Aufgaben im Hintergrund mithilfe von Fernbefehlsfunktionen aus.
Zielgruppen von Endpunkten ansprechen, anstatt sich in einzelnen Geräten einzuloggen.
Überprüfen Sie den Ausführungsstatus, um einen Einblick zu erhalten, was erfolgreich war, was fehlgeschlagen ist und was nachverfolgt werden muss.
Kombinieren Sie Skripting mit Endpunkt-Sichtbarkeit, Patchen, Inventarisierung und Behebungs-Workflows.
Infolgedessen können IT-Teams, die Splashtop Autonomous Endpoint Management nutzen, die Ausführung von PowerShell von einem zentralen Ort und einem nahtlosen Endpunktmanagement-Workflow aus verwalten, anstatt sich auf native Remoting-Voraussetzungen zu verlassen.
Beste Vorgehensweisen zum Ausführen von PowerShell-Skripten auf unbeaufsichtigten Geräten
Wenn Sie PowerShell-Skripte ausführen, ist es wichtig, einige wesentliche Best Practices zu befolgen, um effiziente und sichere Bereitstellungen zu gewährleisten. Beherzigen Sie diese Richtlinien, und Sie können effizient Skripte über Ihre Endpunkte ausführen:
Starten Sie mit einer kleinen Testgruppe, bevor Sie eine breite Einführung durchführen, um sicherzustellen, dass das Skript ordnungsgemäß funktioniert und eventuelle Probleme im Voraus zu klären.
Verwenden Sie klare Skriptnamen und Beschreibungen, um deutlich zu machen, wofür jedes einzelne gedacht ist.
Dokumentieren Sie, was jedes Skript tut, um Änderungen und ihre Auswirkungen zu verfolgen.
Vermeiden Sie Skripte, die Benutzereingaben erfordern, da das Ziel darin besteht, Skripte auf unbeaufsichtigten Geräten auszuführen.
Build-Skripte mit Fehlerbehandlung, um potenzielle Probleme zu adressieren.
Verwenden Sie, wo möglich, Exit-Codes, damit der Management-Workflow Erfolg, Misserfolg und Folgebedarf identifizieren kann.
Führen Sie Skripte während weniger störanfälliger Fenster aus um Unterbrechungen zu minimieren.
Überprüfen Sie die Ergebnisse, um die Wirksamkeit zu überprüfen, bevor die Aufgabe auf mehr Geräte ausgeweitet wird.
Halten Sie den administrativen Zugang auf genehmigte IT-Nutzer beschränkt.
Standardisieren Sie wiederholbare Skripte in einem kontrollierten Arbeitsablauf.
PowerShell-Skripte aus der Ferne ausführen, ohne die Benutzer zu stören
Während PowerShell ein großartiges Tool zur Automatisierung von Endgeräteaufgaben ist, erfordert die zuverlässige Remote-Ausführung auf unbeaufsichtigten verwalteten Geräten mehr als nur die Befehlsyntax. IT-Teams benötigen eine sichere Methode, um Geräte zu verwalten, Skripte auszuführen, Aufgaben zu planen und Ergebnisse zu überprüfen, und allein die Befehlssyntax reicht dafür in der Regel nicht aus.
Mit einer robusten Endpunktverwaltungs-Lösung wie Splashtop Autonomous Endpoint Management können IT-Teams Skripting, Remote-Befehle, Patch-Management, Endpoint-Transparenz und Behebung an einem Ort zusammenführen. Dies vereinfacht den Prozess des Endpunktmanagements und gibt den Teams die Werkzeuge und Flexibilität, die sie benötigen, um nahtlos Remote-Geräte in ihrer Umgebung von einem Ort aus zu unterstützen und zu verwalten.
Möchten Sie Remote-Skripte ausführen, Aufgaben automatisieren und unbeaufsichtigte Geräte mit mehr Transparenz und Kontrolle verwalten? Beginnen Sie noch heute mit einer kostenlosen Testversion von Splashtop Autonomes Endpunktmanagement.