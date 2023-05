Bewältigung moderner Edtech-Herausforderungen für den IT-Support

Die Integration von Technologie in die Unterrichtspraxis hat erhebliche Veränderungen in der Bildungsbranche mit sich gebracht. Insbesondere in den letzten Jahren spielt die Technologie eine immer wichtigere Rolle für das Angebots- und Serviceniveau von Bildungseinrichtungen.

Mit HyFlex als neuem Gebot erwarten Studierende, Lehrkräfte und Mitarbeiter, dass die Technologie ihren Anforderungen an Flexibilität und Leistung gerecht wird. Mit der zunehmenden digitalen Transformation stehen Bildungseinrichtungen jedoch vor zahlreichen Herausforderungen bei der Implementierung und Wartung von Technologien, die diesen Anforderungen gerecht werden.

IT-Teams stehen vor der gewaltigen Aufgabe, eine funktionale hybride Lernkultur zu ermöglichen, den Studierenden das beste Benutzererlebnis zu bieten und Sicherheit und Compliance zu gewährleisten. Diese Aufgaben werden immer schwieriger zu bewältigen, da es schwieriger wird, Mitarbeiter mit IT-Expertenkenntnissen zu finden, und die Bindung von IT-Mitarbeitern immer schwieriger wird.

Sorgen Sie dafür, dass Ihr IT-Personal auch bei steigender Arbeitsbelastung stressfrei bleibt

In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach qualifizierten IT-Fachkräften exponentiell gestiegen, was es für Bildungseinrichtungen schwierig macht, Top-Talente anzuziehen und zu halten. Da die IT-Arbeitslast wächst, müssen Universitäten und Hochschulen Möglichkeiten finden, die Effizienz des IT-Personals aufrechtzuerhalten und eine stressfreie Arbeitsumgebung mit Tools zu fördern, die Arbeitsabläufe rationalisieren und problemlos plattformübergreifend bereitgestellt werden können.

Untersuchungen von Splashtop ergaben, dass 65 Prozent der IT-Helpdesk-Teams ein unhaltbares Maß an Stress und Burnout erlebt haben und 87 Prozent neue Tools und Prozesse benötigen, um eine breite Palette von Gerätetypen, Betriebssystemen und Netzwerken zu unterstützen.

Mit der exponentiellen Zunahme von BYOD hat die schiere Anzahl der Geräte und Systeme, die unterstützt werden müssen – ganz zu schweigen von der Endpunktverwaltung, der Softwareinstallation und der Fehlerbehebung für diese Geräte – dazu geführt, dass IT-Teams einen neuen Ansatz für die Verwaltung und Bereitstellung von IT-Services verfolgen müssen .

Remote-IT-Unterstützung ist für die Hochschulbildung unverzichtbar geworden, da Universitäten und Hochschulen zunehmend auf Technologie angewiesen sind, um Unterricht zu erteilen, Forschung durchzuführen und Verwaltungsdienste bereitzustellen. Laut einer EDUCAUSE-Schnellumfrageerlebten mehr als 60 Prozent der Studierenden aufgrund technischer Probleme mindestens eine spürbare Beeinträchtigung ihrer Studienleistungen. Zum gleichen Thema ergab die jüngste Splashtop-Studentenumfrage , dass Hochschulstudenten durchschnittlich zwei Geräte zu Lernzwecken nutzen und fast 91 Prozent der Studierenden erwarten, auf allen ihren Geräten On-Demand-Unterstützung zu erhalten.

Ermöglichen Sie Flexibilität ohne Kompromisse bei der Sicherheit

Der steigende Bedarf an Ad-hoc-Support stellt heute jedoch nicht die größte Herausforderung für IT-Teams dar. In den letzten Jahren kam es immer häufiger zu Ransomware-Angriffen im Bildungsbereich, was IT zum Ziel Nummer eins für Cyberkriminelle machte. Da Institutionen über sehr sensible Daten wie Adressen, Geburtstage, Sozialversicherungsnummern, Kreditanträge und studiengebührenbezogene Bankinformationen verfügen, ist die Datensicherheit zu einem der größten und dringendsten Probleme für Führungskräfte im Bildungsbereich geworden.

Wenn die Verwaltung von Daten ebenso unverzichtbar ist wie die Technologie für den Betrieb einer Hochschule oder Universität, stellen Daten ein erhebliches Risiko für Institutionen und Einzelpersonen dar. Studierende und Mitarbeiter, die BYOD nutzen, sowie eine Vielzahl von Edtech-Anbietern, deren Cybersicherheitspraktiken oft nicht robust genug sind, können Bildungseinrichtungen leicht Cyberangriffen mit erheblichen Folgen aussetzen.

Hochschuleinrichtungen meldeten durchschnittliche Sanierungskosten von 1,42 Millionen US-Dollar pro Ransomware-Angriff und die langsamste Wiederherstellungszeit in allen Sektoren. IT-Führungskräfte haben die zwingende Aufgabe, robuste Cybersicherheitsrichtlinien und -verfahren zu implementieren, um Cybervorfälle zu verhindern, zu erkennen, darauf zu reagieren und sich davon zu erholen.

Heutzutage ist klar, dass die Bereitstellung eines effektiven IT-Managements und -Supports Herausforderungen mit sich bringt, die angegangen werden müssen, um einen gleichberechtigten, kontinuierlichen und sicheren Zugang zu Bildung zu gewährleisten. Die Konsolidierung der richtigen Tools ist ein wichtiger Schritt im digitalen Transformationsprozess. Durch die Reduzierung der Anzahl der verwendeten Software und Plattformen können IT-Teams ihren Institutionen effektiv dabei helfen, die Effizienz zu steigern, Kosten zu verwalten und Sicherheitsrisiken zu reduzieren.

Konsolidierung von IT-Supportlösungen für bessere Effizienz

Leistungsstarke Fernunterstützung, Computer-Fernunterstützung und Tele-Assistenz sollten ein konsolidiertes Instrument in der Hochschulbildung sein, da IT eine flexiblere und zugänglichere Lern- und Arbeitsumgebung für Studierende und Mitarbeiter ermöglicht, unabhängig von ihrem Standort, Zeitplan oder Gerät.

Durch die Nutzung von Fernzugriff und Supportfunktionen können IT-Experten den Endbenutzern ein effektives und gleichwertiges Erlebnis bieten und gleichzeitig die Sicherheit, Funktionalität, Integration und Kosteneffizienz erhöhen.

Die fortschrittliche Fernzugriffstechnologie bietet ein funktionales und benutzerfreundliches Erlebnis, das mehrere Aspekte des Lehrens und Lernensunterstützt . Splashtop bedient Tausende von Bildungseinrichtungen weltweit, darunter Harvard und Stanford, und hat eine intuitive Benutzeroberfläche entwickelt, die es Benutzern ermöglicht, von jedem Gerät und Betriebssystem aus auf Ressourcen zuzugreifen und CPU-intensive Software effektiv auszuführen, ohne dass eine Schulung erforderlich ist.

Wenn es um die Bereitstellung von On-Demand-Support geht, hilft sichere und zuverlässige Remote-Technologie IT-Experten dabei, ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren und Geräteausfallzeiten zu reduzieren, selbst wenn es um eine große Anzahl von Supportanfragen und BYOD geht.

Mit Splashtop können Helpdesk-Experten eine Plattform nutzen, um mehrere Betriebssysteme wie Windows, MacOS, Linux, iOS und Android sowie PC, Mobilgeräte und IoT zu unterstützen.

Splashtop: Eine moderne Fernunterstützung,

Tele-Assistenzlösung für den Bildungs-Helpdesk

Mit den Lösungen von Splashtop für den Bildungs-Helpdesk kann sich der IT-Support auf schnelle und einfache Remote-Verbindungen über mehrere Methoden (Einladungslink, Website oder sechsstelliger Sitzungscode) verlassen und nahtlose Integrationen mit bestehenden Professional Services Automation (PSA)- und Ticketing-Systemen nutzen . Funktionen, die die Verwaltung und Zusammenarbeit von Technikern ermöglichen, steigern die Effizienz weiter und ermöglichen es IT-Teams jeder Größe, die Reparaturzeit zu verkürzen und den Endbenutzern einen deutlich besseren Service zu bieten. Mit Splashtop sind Institutionen wie Virginia Tech in der Lage, mit einem Team von sieben Helpdesk-Mitarbeitern über 2.200 Geräte an 140 Standorten aus der Ferne zu unterstützen .

Auch die Verwaltung von Softwarekonfigurationen sowie Netzwerk- und Computersystemaktualisierungen sind anspruchsvolle und zeitaufwändige Aufgaben für IT-Abteilungen, insbesondere in komplexen Infrastrukturen. IT-Teams benötigen zuverlässige Technologie, um eine kontinuierliche Produktivität und ein effizientes Kosten- und Ressourcenmanagement sicherzustellen. Die umfassende IT-Helpdesk-Lösung von Splashtop für den Bildungsbereich ermöglicht es Technikern, unbeaufsichtigte Zugriffs-, Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen zu nutzen, um IT-Aufgaben wie Software-Updates, Systemüberwachung und -wartung und mehr zu automatisieren.

Wenn es schließlich darum geht, sensible Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen und mehrere Geräte mit Zugriff auf Campus-Ressourcen zu sichern, benötigen IT-Teams Lösungen, die den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen. Die zentralisierte Admin-Konsole von Splashtop lässt sich in SSO integrieren und hilft Institutionen dabei, sicherzustellen, dass Sicherheitsrichtlinien auf allen Geräten durchgesetzt werden. Darüber hinaus bietet IT erstklassige Sicherheitsfunktionen, einschließlich 26-Bit-Verschlüsselung nach Branchenstandard TLS1.2 und AES, SOC 2-Konformität sowie Unterstützung für PCI-, HIPAA-, DSGVO- und FERPA-Konformität.

Die Technologie „Sicherer Fernzugriff“ kann dazu beitragen, viele der Herausforderungen zu lösen, die die digitale Transformation für IT-Experten mit sich bringt. Die Lösungen von Splashtop für den Bildungsbereich sind darauf ausgelegt, IT-Teams dabei zu helfen, Fernunterstützung,

Tele-Assistenz zu optimieren, Technologieunterbrechungen zu minimieren und die HyFlex-Erfahrung zu bieten, die Schüler und Lehrer benötigen.