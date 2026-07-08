Bewältigung moderner Edtech-Herausforderungen für den IT-Support

Nityasha Wadalkar ist eine äußerst erfolgreiche Führungskraft im digitalen Marketing mit über 15 Jahren Erfahrung in Marketing, Vertrieb und IT. Sie ist derzeit Director of Product and Product Marketing bei Splashtop, einem führenden Anbieter von Lösungen für die Work-from-Anywhere-Welt. In dieser Rolle hat Nityasha maßgeblich dazu beigetragen, Wachstum und Innovation im Unternehmen voranzutreiben, indem sie ihre Expertise in Geschäftsstrategie und -analyse, Kundenorientierung und Produktpositionierung eingebracht hat. Außerhalb der Arbeit verbringt Nityasha gerne Zeit mit ihrer vierköpfigen Familie im Freien und unternimmt Aktivitäten wie Wandern, Camping und Radfahren.