Die Markttrends für den Stand des Fernsupports 2022
Initiativen zur Arbeit von überall haben den Druck auf die IT erhöht, eine verteilte Belegschaft zu unterstützen. Erfahren Sie mehr über die Trends im Bereich der Fernunterstützung, die sich heute auf die IT auswirken.
Erfahren Sie in diesem exklusiven Bericht mehr über die wichtigsten Trends im Bereich der Fernunterstützung, die sich auf den heutigen IT-Helpdesk und Service Desks auswirken
In Zusammenarbeit mit der Enterprise Strategy Group (ESG) hat unsere Studie ergeben, dass der Bedarf an Remote-IT-Support nach der Pandemie weiter zunimmt und laut 96 % der Befragten weiterhin vorherrschend bleiben wird. Unternehmen haben jedoch mit einem unhaltbaren Maß an Stress und Burnout zu kämpfen und stehen vor der Herausforderung, ihre IT-Support-Ziele zu erreichen, Mitarbeiter einzustellen und zu halten sowie den Fachkräftemangel zu bewältigen.
Der Bericht zeigt, dass:
- 65 % der IT-Helpdesk-Teams melden ein untragbares Stress und Burnout-Level
- 95 % sagen, dass die Unterstützung von Remote-Benutzern zwar mit neuen technischen und kommunikativen Herausforderungen verbunden ist, für effektive flexible Arbeitsstrategien jedoch entscheidend ist
- 87 % der Unternehmen geben an, dass der Anstieg von BYOD durch die Pandemie beschleunigt wurde, weshalb die IT Tools und Prozesse benötigt, die eine Vielzahl von Gerätetypen, Betriebssystemen und Netzwerken unterstützen.
- 42 % sagen, dass die Möglichkeit, die Umgebung der Endbenutzer über den IT-Support mithilfe von Augmented Reality (AR) zu visualisieren, einen dramatischen Einfluss auf die Lösung von Problemen hatte
- 72 % der Befragten geben an, dass Fernunterstützungssitzungen am effizientesten sind und Endnutzer zufrieden stellen