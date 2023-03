Die Markttrends für den Stand des Fernsupports 2022

In Zusammenarbeit mit der Enterprise Strategy Group (ESG) hat unsere Studie ergeben, dass der Bedarf an Remote-IT-Support nach der Pandemie weiter zunimmt und laut 96 % der Befragten weiterhin vorherrschend bleiben wird. Unternehmen haben jedoch mit einem unhaltbaren Maß an Stress und Burnout zu kämpfen und stehen vor der Herausforderung, ihre IT-Support-Ziele zu erreichen, Mitarbeiter einzustellen und zu halten sowie den Fachkräftemangel zu bewältigen.