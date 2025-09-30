Naverisk Benutzer: Ermöglichen Sie Ihren Kunden den Fernzugriff auf Arbeitscomputer mit Splashtop Business Access

Naverisk-Benutzer können die Splashtop-Integration nutzen, um die Geschäftskontinuität für ihre Kunden zu ermöglichen, indem sie sie so einrichten, dass sie von zu Hause aus auf ihre Arbeitscomputer zugreifen können.
In diesen unsicheren Zeiten haben Unternehmen ihre Notfallwiederherstellungspläne mobilisiert und Mitarbeiter aufgefordert, von zu Hause aus zu arbeiten, um sie und ihre Familien zu schützen. Als Fernzugriffs- und Fernsupport-Tool war Splashtop in der einzigartigen Position, MSPs dabei zu helfen, ihren Kunden Fernzugriff zu gewähren, sodass sie von zu Hause aus arbeiten können.
Ermöglichen Sie Ihren Kunden die Fernarbeit mit Splashtop Remote Access Pro
Wenn Ihre Kunden ihren Plan für die Fernarbeit einrichten, können Sie ihnen mit Splashtop Remote Access Pro Fernzugriff auf ihre eigenen Computer gewähren, die von Ihnen verwaltet werden. Als Naverisk-Benutzer ist es für Sie einfacher, den Fernzugriff für Ihre Kunden zu aktivieren. Sie können hierfür den Streamer nutzen, der bereits als Teil des Naverisk-Agenten installiert ist, ohne zusätzliche Software zu installieren.
Hier ist wie:
Auf diese Weise können Sie Ihr Serviceangebot ganz einfach erweitern, indem Sie Ihren Kunden Sicherer Fernzugriff bieten. Detaillierte Anweisungen, wie Sie vorgehen können, finden Sie auf unserer Naverisk-Supportseite.
Über Splashtop Remote Access Pro
Splashtop bietet sichere Fernzugriffstools für Geschäftsleute und große Teams. Benutzer können von ihrem Heimcomputer und sogar von iOS- und Android-Geräten aus auf ihre Windows-, Mac- oder Linux-Computer zugreifen. Die Fernsitzung von Splashtop bietet Funktionen wie Multi-zu-Muti-Monitor-Unterstützung, Sitzungsaufzeichnung, Chat, gemeinsamer Desktop, Remote-Neustart und vieles mehr!
Splashtop bietet Teams bis zu 25 % Rabatt zur Unterstützung von Initiativen wie Telearbeit, Arbeiten von zu Hause oder Arbeit auf Distanz. Hier erfahren Sie alles, was Sie über Splashtop Business Access wissen müssen.
Generieren Sie noch heute eine neue Einnahmequelle mit Splashtop Remote Access Pro!
Wenn Sie auch Computer und mobile Geräte unterstützen müssen, die nicht unter Naverisk verwaltet werden, sollten Sie sich Splashtop Remote Support ansehen.