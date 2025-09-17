IT-Audits können überwältigend wirken, wenn Asset-Daten, Patch-Aufzeichnungen und Compliance-Berichte über mehrere Systeme verteilt sind. Ohne Echtzeit-Transparenz riskieren Teams Verzögerungen, Geldstrafen und fehlgeschlagene Audits.
Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie die Auditvorbereitung vereinfachen können, indem Sie Berichterstellung und Überwachung konsolidieren und wie Splashtop AEM IT-Teams dabei hilft, die Compliance zu erreichen.
Warum die IT-Auditvorbereitung eine Herausforderung ist
IT-Audits sind unerlässlich, um Sicherheit und IT-Compliance zu gewährleisten, können jedoch auch ein Kampf und ehrlich gesagt ziemlich frustrierend sein. Wenn Sie sich durch mehrere Quellen der Wahrheit wie Tabellenkalkulationen und isolierte Tools wühlen und die Compliance in verteilten oder hybriden Umgebungen nachweisen müssen, kann das eine Herausforderung sein.
Hinzu kommen die steigenden Erwartungen der Prüfer, Compliance-Standards zu erfüllen, und die Schwierigkeiten, genaue Patch-Statusberichte zu erhalten, weshalb Audits eine erschöpfende und stressige Erfahrung sein können.
Es gibt jedoch Möglichkeiten, die IT-Auditvorbereitung zu erleichtern. Indem Sie diesen besten Praktiken für die IT-Auditvorbereitung folgen und eine Lösung wie Splashtop AEM verwenden, können Sie den Vorbereitungsprozess vereinfachen und rationalisieren, häufige Herausforderungen angehen und ein effizientes Audit gewährleisten.
5 Best Practices, um auditbereit zu werden
Lassen Sie uns zunächst die besten Praktiken für die IT-Auditvorbereitung erkunden. Sich in letzter Minute auf eine Prüfung vorzubereiten, ist ein Rezept für Misserfolg. Wenn Sie jedoch frühzeitig Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Sie alles finden, was Sie benötigen, sind Sie im Handumdrehen prüfungsbereit.
1. Zentralisierung von Asset- und Softwareinventar
Das Führen eines klaren Protokolls Ihrer Assets und Ihres Inventars ist eine der besten Möglichkeiten, um sich auf ein Audit vorzubereiten. Ein einziges, aktualisiertes Protokoll Ihrer Geräte, Betriebssysteme und installierten Anwendungen gibt eine klare und verlässliche Quelle, auf die man bei der Vorbereitung eines Audits zurückgreifen kann, anstatt in getrennten Quellen und Tabellenblättern zu suchen.
Splashtop AEM enthält beispielsweise eine Echtzeit-Inventarisierung von Geräten und Software. Dieses wird automatisch aktualisiert, wenn neue Geräte oder Anwendungen hinzugefügt werden, sodass Sie eine einzige, aktuelle Liste jedes Endpunkts und seiner Apps haben.
2. Verfolgen Sie den Patch-Status in Echtzeit
Das vollständige Patchen und Aktualisieren Ihrer Endpunkte und Anwendungen ist ein wesentlicher Teil der IT-Compliance und wird während eines Audits überprüft. Sie können sicherstellen, dass Ihre Patches aktuell und richtig installiert sind, indem Sie Patch-Status in Echtzeit überwachen, statt sie nur zu überprüfen, wenn Audits anstehen.
Lösungen wie Splashtop AEM bieten ein Echtzeit-Monitoring des Patch-Status, das zeigt, welche Geräte und Anwendungen vollständig gepatcht sind, welche noch gepatcht werden müssen und ob bei der Installation von Patches Fehler aufgetreten sind. Damit ist es einfach sicherzustellen, dass alle Geräte ordnungsgemäß gepatcht sind, und falls Patches fehlschlagen, die Gründe zu ermitteln und es erneut zu versuchen.
3. Automatisieren Sie Berichte für Compliance-Frameworks
Berichte sind wesentliche Bestandteile von Audits, aber sie können auch zeitaufwendig zu sammeln sein. Sie können jedoch Zeit sparen und die Effizienz verbessern, indem Sie exportierbare Berichte vorab planen, die die Vorbereitung auf die Compliance unterstützen und Ihnen helfen, sich an Frameworks wie ISO, SOC 2 oder HIPAA compliance auszurichten. Dies hilft, ordnungsgemäße Aufzeichnungen über Ihre Sicherheit, Patch-Updates und andere wichtige Informationen, die für Audits benötigt werden, zu führen.
Mit einer Lösung wie Splashtop AEM können Sie Audiodaten exportieren, um relevante Informationen zusammenzuhalten und Stunden zu sparen, die sonst für die manuelle Vorbereitung aufgewendet würden. Dies macht die Auditvorbereitung effizienter und genauer und reduziert eine häufige Ursache für Frustration.
4. Nutzen Sie Ring-basierte Bereitstellungen für sicherere Rollouts
Wenn Sie einen neuen Patch bereitstellen, besteht immer die Möglichkeit eines Fehlers oder eines unvorhergesehenen Problems. Sie können auf diese Probleme testen, indem Sie einen stufenweisen Rollout verwenden, bei dem der Patch langsam an immer mehr Endpunkte verteilt wird, während Sie gleichzeitig auf Probleme überwachen. Dies reduziert das Risiko fehlgeschlagener Patches vor Audits und erhält eine ordnungsgemäße Cybersicherheit.
Mit Splashtop AEM können Sie beispielsweise Patches mit einem kontrollierten Rollout-Plan bereitstellen. Auf diese Weise können Sie Geräte auf dem neuesten Stand halten, während Sie jede Bereitstellung überwachen und klare Aufzeichnungen führen, um Prüfern zu zeigen, dass Sie Ihre IT-Compliance-Anforderungen erfüllen.
5. Dokumentation von Behebungsmaßnahmen
Wenn Sie ein Audit durchführen, benötigen Sie einen Nachweis, dass Sie die Sicherheitsstandards, einschließlich Patchen, eingehalten haben. Neben dem Nachweis, dass Ihre Systeme auf dem neuesten Stand sind, sollte dies auch Nachweise für die Behebung von fehlgeschlagenen Updates und den Fokus auf den Schutz gefährdeter Systeme umfassen.
Mit einer Lösung wie Splashtop AEM können Sie alle Ihre Behebungsmaßnahmen mit automatischen Protokollen und Rollback-Optionen nachverfolgen, um Probleme mit Patches zu beheben. Dies bietet klare Beispiele für alle Korrekturmaßnahmen, die Sie ergriffen haben, um Patch-Fehler zu beheben und Schwachstellen anzugehen, was das Audit vollständiger und weniger schmerzhaft macht.
Wie Splashtop AEM die Audit-Vorbereitung einfach macht
Wenn Sie auf ein Audit vorbereitet sein möchten, benötigen Sie eine Lösung, die Ihr Netzwerk und Ihre Endpunkte unterstützt, das Sicherheitsmanagement erleichtert und jedes Gerät und Update protokolliert. Splashtop AEM (Splashtop Autonomous Endpoint Management) ist diese Lösung.
Splashtop AEM hilft dabei, Endpunkte aktuell und konform zu halten, während IT-Operationen optimiert und Routineaufgaben automatisiert werden. Mit seinem OS- und Drittanbieter-Patch-Management kann es sicherstellen, dass jeder Endpunkt richtig aktualisiert wird, ohne dass IT-Mitarbeiter jedes Gerät manuell aktualisieren müssen, und seine CVE-Einblicke helfen, Schwachstellen mithilfe von CVSS-Bewertungen und CISA KEV-Daten zu priorisieren.
Splashtop AEM enthält auch:
Automatisierte Berichte: Verfolgen, speichern und exportieren Sie Metriken, die den Gerätezustand, Patch-Status und Compliance sofort überwachen, sodass Sie jederzeit auditbereit sind.
CVE Insights: Nachweisen, dass Sie Schwachstellen mit CVSS- und CISA-KEV-Daten priorisiert haben.
Cross-Platform Coverage: Patchen Sie Windows, macOS und Drittanbieter-Apps mit automatisierter, richtlinienbasierter Automatisierung, um rechtzeitige Updates sicherzustellen.
Unified Dashboard: Alle Asset-, Patch- und Compliance-Daten sind an einem Ort leicht zugänglich.
Die Auditvorbereitung muss kein Last-Minute-Wettlauf sein, um alles aus verschiedenen Quellen zusammenzutragen. Mit Splashtop AEM können Sie Echtzeit-Transparenz, Automatisierung und umsetzbare Berichterstattung erhalten, die Sie jederzeit auditbereit hält. Sie sparen IT-Teams Zeit, reduzieren Stress und sorgen für Compliance, während Sie gleichzeitig Ihre Endpunkte auf beispiellose Weise verwalten und sichern.
Bereit, die Compliance-Berichterstattung und das Endpunktmanagement mit Splashtop AEM zu vereinfachen? Starten Sie noch heute mit einer kostenlosen Testversion: