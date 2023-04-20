Splashtop mit dem NAB Show Product of the Year Award 2023 ausgezeichnet
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Die leistungsstarken Remote-Produktionslösungen des Unternehmens optimieren Arbeitsabläufe und steigern die Produktivität von Rundfunk- und Medienfachleuten.
CUPERTINO, Kalifornien, 20. April 2023 — Splashtop, ein führendes Unternehmen für Remote-Lösungen, die die Arbeit von überall aus vereinfachen, gab heute bekannt, dass seine Enterprise-Lösung ein Gewinner der Remote-Produktion bei den 2023 NAB Show Product of the Year Awards ist. Dieses offizielle Auszeichnungsprogramm erkennt einige der bedeutendsten und vielversprechendsten neuen Produkte und Technologien an, die von Ausstellern auf der diesjährigen NAB Show präsentiert werden, die ihr 100-jähriges Bestehen als größtes Ereignis im Rundfunk feiert.
Splashtop Enterprise ermöglicht es Rundfunkstationen, von überall aus mit optimaler Leistung zu senden, einschließlich 4:4:4-Farbgenauigkeit, hoher Audioqualität, zuverlässiger 4K-Qualität und Bildraten von bis zu 60 fps. Medienprofis können sich virtuell mit leistungsstarken Workstations und Schnittplätzen verbinden, um Inhalte zu erstellen und zusammenzuarbeiten – all das in einer Remote-Umgebung, die mit den anspruchsvollen Produktions- und Sendeanforderungen von heute Schritt halten kann. Durch eine einzigartige Partnerschaft mit Wacom und seiner innovativen neuen Project Mercury-Lösung bietet Splashtop Grafikern und Designern, die extreme Präzision und Kontrolle für ihre Arbeit mit den branchenführenden interaktiven Tablets und Stiften von Wacom benötigen, ein erstklassiges Remote-Arbeitserlebnis.
Die NAB Show Product of the Year Award-Gewinner wurden von einer Jury aus Branchenexperten in 15 Kategorien ausgewählt und in einer Live-Preisverleihung auf der NAB Show am 18. April bekannt gegeben. Um für eine Auszeichnung infrage zu kommen, mussten die nominierten Produkte von Unternehmen stammen, die auf der NAB Show 2023 ausstellen, und innerhalb des Kalenderjahres 2023 geliefert werden.
„Wir fühlen uns zutiefst geehrt, von der NAB als führender Anbieter von Remote-Produktionslösungen anerkannt zu werden“, erklärt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Wir wissen, wie wichtig es für Rundfunk- und Medienfachleute ist, Ereignisse in Echtzeit analysieren zu können. Sie benötigen einwandfreie digitale Displays sowie Echtzeitverbindungen zu Datenquellen und Grafiken, um das bestmögliche Zuschauererlebnis zu bieten. Bei Splashtop sind wir stolz darauf, leistungsstarke Remote-Produktionslösungen anzubieten, die Nachrichten- und Rundfunkstudios auf der ganzen Welt in die Lage versetzen, sich in dieser schnelllebigen Branche anzupassen, zu erneuern und zu gedeihen. Wir sind bestrebt, beispiellose Leistung und Benutzererfahrung sowie erstklassigen Kundensupport zu bieten, um sicherzustellen, dass unsere Lösungen eine vertrauenswürdige Wahl für Medienprofis weltweit bleiben."
„Auch im 100. Jahr unseres Bestehens würdigt die NAB weiterhin die Produkte, die die Art und Weise verändern, wie Inhalte in der gesamten Rundfunk-, Medien- und Unterhaltungsbranche erstellt, verbunden und kapitalisiert werden“, so Eric Trabb, SVP und Chief Customer Success Officer bei der NAB. „Herzlichen Glückwunsch an Splashtop zum Gewinn des NAB Show Product of the Year Award 2023 in Anerkennung von Splashtop Enterprise. Das Produkt hilft Nachrichten- und Rundfunkstudios dabei, sich den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu stellen, indem es eine kritische Phase des Inhaltslebenszyklus revolutioniert.“
Dank zuverlässiger Sicherheit, einer einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche und erstklassigem Kundensupport sind die Cloud- und On-Premise-Lösungen von Splashtop die erste Wahl von Medien- und Produktionsstudios, Designern, Audio-/Video-Synchronisationsstudios und anderen Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Splashtop.com/solutions/media-and-entertainment.
Über Splashtop
Splashtop ist führender Anbieter von Lösungen, die die Arbeitswelt überall vereinfachen. Die Lösungen für hybrides Arbeiten und IT-/MSP-Fernunterstützung bieten ein schnelles, einfaches und sicheres Erlebnis.Die patentierte Hochleistungstechnologie von Splashtop ist in der Lage, 8K/60 fps und ein latenzfreies Erlebnis zu erreichen. Splashtop bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen und Compliance, umfassende Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Benutzer, 250.000 Unternehmen, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, profitieren weltweit von Splashtop-Produkten. Splashtop.com
Über die NAB Show
Die NAB Show, die vom 15. bis 19. April 2023 in Las Vegas stattfindet, feiert ihr hundertjähriges Bestehen als führende Konferenz und Ausstellung, die die Entwicklung von Rundfunk, Medien und Unterhaltung vorantreibt. Es ist der ultimative Marktplatz für Spitzentechnologie, die überlegene Audio- und Videoerlebnisse inspiriert. Von der Erstellung bis zum Konsum, über mehrere Plattformen hinweg, ist die NAB Show der Ort, an dem sich globale Visionäre treffen, um Inhalte auf neue und aufregende Weise zum Leben zu erwecken. Weitere Informationen finden Sie unter www.nabshow.com.
Über die NAB
Die National Association of Broadcasters ist die wichtigste Interessenvertretung der amerikanischen Rundfunkanstalten. Sie fördert Radio- und Fernsehinteressen in Gesetzgebung, Regulierung und öffentlichen Angelegenheiten. Durch Interessenvertretung, Bildung und Innovation ermöglicht die NAB den Sendern, ihren Communitys am besten zu dienen, ihre Geschäfte zu stärken und neue Möglichkeiten im digitalen Zeitalter zu erschließen. Weitere Informationen finden Sie unter www.nab.org.