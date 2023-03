Splashtop und Wacom schließen sich zusammen, um Workflows für Kreative zu optimieren

Splashtop und Wacom haben sich zusammengetan, um einen reibungslosen, produktiven Workflow für Postproduktionskünstler zu ermöglichen.

Remote-Workflows sind ein heißes Thema, und das aus gutem Grund. Im Jahr 2020 mussten die Studios schnell Telearbeit als Notlösung für Lockdowns und geschlossene Büros einführen. Mehr als ein Jahr später ist es immer noch eine Notwendigkeit, aber der Schwerpunkt hat sich von der Einführung von Telearbeit auf die Optimierung des Remote-Workflows verlagert.

Seit der Pandemie haben Studios auf der ganzen Welt — darunter Lexhag, Company 3 Toronto und Boxel — alle auf einen externen oder flexiblen Arbeitsablauf umgestellt. Tatsächlich wurde die Postproduktion für einige unserer Lieblingsserien und -filme aus der Ferne durchgeführt (d. Superman& Lois, Poldark und The Expanse). Die Vorteile von Telearbeit reichen von einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben über weltweite Neueinstellungen bis hin zu einer verstärkten Zusammenarbeit mit globalen Mitarbeitern und Auftragnehmern.

Die Umstellung war allerdings nicht ganz einfach. Kreative benötigen spezielle Hardware, hohe Verarbeitungsleistung, große Mengen an Speicherplatz, verschiedene Plug-ins und Desktop-Anwendungen, die noch nicht cloudbasiert sind. Darüber hinaus waren Latenz- und Synchronisierungsprobleme ein Hindernis für Workflows. Um diese Probleme zu lösen, haben Splashtop und Wacom eine Partnerschaft geschlossen, um Remote-Workstations zu optimieren.

Die Fernzugriffssoftware von Splashtop ermöglicht es Entwicklern, ihre leistungsstarken Workstations von jedem Gerät und überall aus zu nutzen. Es ist einfach zu implementieren und reduziert die Latenz, wenn du aus der Ferne mit Postproduktionstools wie Wacom Stifttabletts und Displays arbeitest. Tatsächlich hat Splashtop auf der Adobe Max 2021 höhere Geschwindigkeiten von bis zu 60 Bildern pro Sekunde angekündigt. All das bei gleichzeitiger Unterstützung des Drucks, der Ausrichtung, Neigung und Größe des Eingabestifts, sodass Künstler das Gefühl haben, direkt an ihrem Arbeitsplatz zu sitzen.

Wacom ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Markt für Stift-Displays und Tablets. Ihre Geräte vermitteln Künstlern ein echtes Gefühl von Stift auf Papier. Ihre Kunden benötigen leistungsstarke Tools, um ihre anspruchsvollen Workflows zu bewältigen. Jede Art von Latenz — wie sie bei Telearbeit üblich ist — kann ihre Gesamtproduktivität beeinträchtigen.

Das ist der Grund, warum Splashtop und Wacom so gut zusammenarbeiten. Kreative müssen keine Kompromisse bei der Flexibilität oder der Qualität ihres entfernten Arbeitsplatzes eingehen.

Mit der Umstellung auf mobiles und flexibles Arbeiten passen die Entwickler ihre Tools an, um sie an einen mobileren Arbeitsplatz anzupassen. Der Platz im Studio bietet zwar Platz für ein großes Wacom Cintiq Pro 32 Zoll, aber die kompaktere Größe des Wacom Cintiq Pro 16 Zoll eignet sich vielleicht besser für die Videobearbeitung vom Heimbüro aus. Vor allem, wenn der Platz begrenzt ist.

Für die optimale Arbeitserfahrung von zu Hause aus setzen Kreative im Medien- und Unterhaltungsbereich auf die neueste Generation von Wacom-Produkten. Dazu gehören das Intuos Pro Stifttablett und das Cintiq Pro Pen-Display, beide funktionieren nahtlos mit Splashtop.

„Künstler, die Wacom-Geräte in Postproduktionsworkflows verwenden, können Splashtop verwenden, um sicher und nahtlos eine Verbindung zu lokalen oder Cloud-Umgebungen herzustellen, um mit Programmen wie Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects usw. zu arbeiten. Künstler können die leistungsstarken Funktionen von Wacom Cintiq Pro und Wacom Intuos Pro nahtlos nutzen, um visuelle Effekte produktiv zu bearbeiten, zusammenzustellen und zu erstellen, während sie nicht im Büro sind — ein großes Plus für die heutige Remote-Version. ein freundlicher Arbeitsplatz.“ - Wacom