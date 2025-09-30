Splashtop und Wacom schließen sich zusammen, um Workflows für Kreative zu optimieren

Splashtop und Wacom haben sich zusammengetan, um einen reibungslosen, produktiven Workflow für Postproduktionskünstler zu ermöglichen.
Remote-Workflows sind ein heißes Thema, und das aus gutem Grund. Im Jahr 2020 mussten die Studios schnell Telearbeit als Notlösung für Lockdowns und geschlossene Büros einführen. Mehr als ein Jahr später ist es immer noch eine Notwendigkeit, aber der Schwerpunkt hat sich von der Einführung von Telearbeit auf die Optimierung des Remote-Workflows verlagert.
Seit der Pandemie haben Studios auf der ganzen Welt — darunter Lexhag, Company 3 Toronto und Boxel — alle auf einen externen oder flexiblen Arbeitsablauf umgestellt. Tatsächlich wurde die Postproduktion für einige unserer Lieblingsserien und -filme aus der Ferne durchgeführt (d. Superman& Lois, Poldark und The Expanse). Die Vorteile von Telearbeit reichen von einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben über weltweite Neueinstellungen bis hin zu einer verstärkten Zusammenarbeit mit globalen Mitarbeitern und Auftragnehmern.
Die Umstellung war allerdings nicht ganz einfach. Kreative benötigen spezielle Hardware, hohe Verarbeitungsleistung, große Mengen an Speicherplatz, verschiedene Plug-ins und Desktop-Anwendungen, die noch nicht cloudbasiert sind. Darüber hinaus waren Latenz- und Synchronisierungsprobleme ein Hindernis für Workflows. Um diese Probleme zu lösen, haben Splashtop und Wacom eine Partnerschaft geschlossen, um Remote-Workstations zu optimieren.
Nutzung einer leistungsstarken Workstation von jedem Gerät an jedem Ort
Die Fernzugriff-Software von Splashtop ermöglicht es Kreativen, ihre leistungsstarken Workstations von jedem Ger�ät aus überall zu nutzen. Sie ist einfach zu implementieren und verringert die Latenzzeit beim Arbeiten mit Post-Production-Tools wie Wacom-Stifttabletts und -Displays. Tatsächlich kündigte Splashtop auf der Adobe Max 2021 erhöhte Geschwindigkeiten von bis zu 60 fps an. All dies, während der Druck, die Ausrichtung, der Neigungswinkel und die Größe des Stiftstifts unterstützt werden, sodass sich Künstler fühlen, als säßen sie direkt an ihrer Workstation.
Wacom ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Markt für Stift-Displays und Tablets. Ihre Geräte vermitteln Künstlern ein echtes Gefühl von Stift auf Papier. Ihre Kunden benötigen leistungsstarke Tools, um ihre anspruchsvollen Workflows zu bewältigen. Jede Art von Latenz — wie sie bei Telearbeit üblich ist — kann ihre Gesamtproduktivität beeinträchtigen.
Das ist der Grund, warum Splashtop und Wacom so gut zusammenarbeiten. Kreative müssen keine Kompromisse bei der Flexibilität oder der Qualität ihres entfernten Arbeitsplatzes eingehen.
Die Kreativen von heute brauchen einen tragbaren Arbeitsplatz: Splashtop und Wacom bieten eine Lösung
Mit der Umstellung auf Remote- und flexibles Arbeiten passen Entwickler ihre Tools an, um einen mobileren Arbeitsplatz zu ermöglichen. Während der Raum im Studio Platz für das große Wacom Cintiq Pro 27 Zoll bieten mag, eignet sich die kompaktere Größe des Wacom Cintiq 16 Zoll möglicherweise besser für die Videobearbeitung im Home Office. Vor allem, wenn der Platz begrenzt ist.
Für die optimale Arbeitserfahrung von zu Hause aus setzen Kreative im Medien- und Unterhaltungsbereich auf die neueste Generation von Wacom-Produkten. Dazu gehören das Intuos Pro Stifttablett und das Cintiq Pro Pen-Display, beide funktionieren nahtlos mit Splashtop.
„Künstler, die Wacom-Geräte in Postproduktionsworkflows verwenden, können Splashtop verwenden, um sicher und nahtlos eine Verbindung zu lokalen oder Cloud-Umgebungen herzustellen, um mit Programmen wie Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects usw. zu arbeiten. Künstler können die leistungsstarken Funktionen von Wacom Cintiq Pro und Wacom Intuos Pro nahtlos nutzen, um visuelle Effekte produktiv zu bearbeiten, zusammenzustellen und zu erstellen, während sie nicht im Büro sind — ein großes Plus für die heutige Remote-Version. ein freundlicher Arbeitsplatz.“ - Wacom
Adobe ist auch süchtig nach Splashtop
Dave Helmly, Head of Strategic Development bei Adobe Video, und Karl Soule, Senior Technical Sales Manager, begannen, Splashtop zu nutzen, um auf Reisen aus der Ferne auf ihre Bürocomputer zuzugreifen. Sie waren so beeindruckt, nachdem sie es intern genutzt hatten, dass sie anfingen, Splashtop ihren Kunden zu empfehlen.
Adobe-Anwender arbeiten mit großen Mengen an Speicherplatz, Petabytes an Filmmaterial und kreativen Geräten wie Wacom. Vor allem Redakteure benötigen leistungsstarke Fernsitzungen mit starker A/V-Synchronisation. Splashtop ermöglicht es ihnen, von zu Hause aus sicher auf ihre vorhandene Hardware, Archive und Infrastruktur zuzugreifen, ohne die Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen.
„[Für Videoeditoren] ist es wichtig, etwas zu haben, das responsiv ist. Etwas, das die A/V-Synchronisierung aufrecht erhält. Splashtop ist darin hervorragend.“ — Karl Soule, Senior Technical Sales Manager für Adobe Video
Boxel Studio wechselt zu flexiblem Arbeiten mit Splashtop
Um die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu fördern, führte Boxel Studio ein „Home-Office im Studio“ ein," um seinen Mitarbeitern mehr Flexibilität zu bieten (vor der Pandemie). Während sie die Logistik der Telearbeit herausfanden, hatte Chief Technology Officer Andres Reyes eine Frage im Kopf:
„Wie können wir es unseren Künstlern, Mitarbeitern und anderen Teammitgliedern ermöglichen, von zu Hause aus zu arbeiten und gleichzeitig auf unsere sichere Infrastruktur und spezialisierte Arbeitsplätze zuzugreifen?“
Die Antwort? Splashtop Enterprise. Künstler von Boxel Studio nutzen Splashtops USB-Geräteumleitungsfunktion, um ihr eigenes lokales Wacom-Stifttablett während der Fernverbindung zu verwenden. Mit Splashtop arbeiten sie, als wären sie direkt mit ihrem Büroarbeitsplatz verbunden.
Steigern Sie die Produktivität mit einem leistungsstarken Remote-Workflow
Die Fernzugriffssoftware von Splashtop in Kombination mit Wacom-Tabletts optimiert die Remote-Workflows in der Postproduktion. Dank dieser Partnerschaft können Kreativschaffende ihre Produktivität steigern, die Latenzzeiten verringern und zu Hause wie im Studio arbeiten.