Light Chaser Animation Studios ermöglicht eine sichere, leistungsstarke Post-Produktionsarbeit aus der Ferne

Über Light Chaser Animation Studios

Light Chaser Animation Studios mit Sitz in Peking wurde im März 2013 von Gary Wang, Gründer und Ex-CEO von Tudou.com, gegründet. Chinas führende Internet-Video-Website. Ihr Ziel ist es, Weltklasse-Animationsfilme mit einem Hauch chinesischer Kultur zu schaffen.

Das Unternehmen hat ein Team von 300 Talenten aufgebaut, das einen einzigartigen Blick auf das künstlerische Schaffen mit weltweit führender Technologie und umfassender Erfahrung in Unternehmensführung und -betrieb kombiniert.

Seit seiner Gründung vor 9 Jahren hat Light Chaser sieben Filme produziert, darunter Little Door Gods , Tea Pets , Cats and Peachtopia , White Snake , New Gods: Nezha Reborn , White Snake 2: The Tribulation of the Green Snake und New Gods: Yang Jian .

Unter ihnen hat die Serie „White Snake“ seit ihrer ersten Veröffentlichung in China über 1 Milliarde CNY eingespielt. Dadurch wurde das junge Studio im In- und Ausland berühmt und übernahm die Verantwortung, qualitativ hochwertigere chinesische Animationsfilme zu erstellen.