Light Chaser Animation Studios ermöglicht eine sichere, leistungsstarke Post-Produktionsarbeit aus der Ferne
Als die Pandemie ihr Studio schloss, wandte sich Light Chaser an Splashtop, um die Postproduktion von New Gods: Yang Jian abzuschließen.
Auf einen Blick
Die Herausforderung
Bereitstellung von Fernzugriff auf High-End-Workstations für Post-Produktionsarbeiten außerhalb des Studios.
Die Lösung
Light Chaser ermöglichte die Remote-Filmproduktion mit den fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen, der hohen Leistung und der breiten Geräteunterstützung von Splashtop .
Ergebnisse
Mit Splashtop konnte das Studio New Gods: Yang Jian wie geplant ihre Arbeiten fertigstellen.Um die Einführung sichererer, produktiverer Remote-Filme zu fördern, schlossen sie sich auch dem Partnerprogramm von Splashtop in China an.
Nach seiner Veröffentlichung am 19. August in China wurde New Gods: Yang Jian zu einem animierten Blockbuster an den Kinokassen auf dem Festland, der in den ersten 10 Tagen über 300 Millionen CNY einspielte.
Der Film bietet mehrere beeindruckende Szenen – von der chinesischen 3D-Tuschmalerei, Taijitu, über den uralten Flugtanz von Dunhuang bis hin zur modernen Feenwelt im Cyberpunk-Stil – die alle vom chinesischen Publikum hoch gelobt wurden, das sie als einen der „Top-Filme Chinas mit den besten visuellen Effekten!“ anerkennt.
„Was ist das Geheimnis hinter dem großen Hit?“
„Chinas Antwort auf Pixar“, Light Chaser Animation Studios, die mithilfe von Splashtop die Postproduktion am Film in Remote-Arbeit abschließen konnten.
Die Herausforderung: Post-Produktionsarbeit remote ermöglichen
Light Chaser Animation Studios strebt an, jedes Jahr einen gut gemachten Animationsfilm zu produzieren. Ihr Erfolg hängt von der Zusammenarbeit mehrerer Teams, High-End-Workstations und spezialisierter Software ab. Es ist ein ehrgeiziges Ziel, da die Animationsproduktionspipeline laut Brancheninsidern in der Regel drei bis fünf Jahre dauert. Im Gegensatz zu Live-Action-Filmen haben Animationsfilme höhere Anforderungen an Genauigkeit und Flüssigkeit. Für erstklassige visuelle Effekte müssen sie verfeinert und Bild für Bild gerendert werden. Dies bringt verschiedene technische Herausforderungen für den Animationsproduktionsprozess mit sich.
Lu Xi, der Produzent von New Gods: Yang Jian, sagte, dass die Produktion des Films Anfang 2019 begonnen habe. Der Veröffentlichungstermin sei bereits festgelegt worden, aber aufgrund der Pandemie könne das Post-Produktionsteam nicht physisch zur Arbeit ins Studio gehen .
Light Chaser stand vor zwei großen Herausforderungen, als die Pandemie zuschlug:
Dem Team den Fernzugriff auf High-End-Workstations auf Windows- und Mac-Computern im Studio zu ermöglichen, um spezialisierte Software wie Avid Media Composer und DaVinci Resolve zu verwenden.
Die Remote-Durchführung von Post-Produktionsaktivitäten wie Audio- und Videobearbeitung, visuelle Effekte, Tonmischung, Farbkorrektur, Synchronisation, Lippensynchronisation und mehr zu unterstützen.
Sicherheit war ein weiterer wichtiger Aspekt. Für die Medien- und Unterhaltungsindustrie sind digitale Inhalte ein immaterieller Vermögenswert, der schließlich über Kinos, Fernsehsender und andere Plattformen verbreitet wird. Dieser Inhalt kann nicht vor seiner eigentlichen kommerziellen Markteinführung veröffentlicht werden. Light Chaser benötigte eine Fernzugriffslösung, die nicht nur die eigenen Sicherheitsrichtlinien erfüllt, sondern auch die Daten für die Fernarbeit schützt.
Das Team unternahm viele Versuche, die richtige Lösung zu finden, stellte jedoch fest, dass sich die meisten Remote-Tools auf dem Markt eher auf IT-Abteilungen konzentrierten, die Fernunterstützung bieten, als Remote-Arbeit zu ermöglichen. Diese Tools waren teuer, hatten schwache Sicherheitsmaßnahmen und lieferten eine schlechte Benutzererfahrung mit Latenz- und Videokomprimierungsproblemen.
Die Lösung: Light Chaser wählt Splashtop für Filmgestaltung aus der Ferne
Nachdem sie mehrere Fernzugriffslösungen verglichen und getestet hatten, entschied sich Light Chaser für Splashtop. Sie waren beeindruckt von der schnellen Verbindung, der HD-Qualität, dem 4K-Streaming und den erweiterten Sicherheitsfunktionen. Das Team entschied sich schließlich aus den folgenden Gründen für Splashtop als Fernzugriffslösung:
Umfassende Geräteunterstützung: Ihr Team konnte sowohl auf physische als auch auf virtuelle Umgebungen von jedem Gerät aus zugreifen. Splashtop-Produkte sind auch mit Windows, Mac, Linux, iOS, Android und Chrome kompatibel und bieten zuverlässige, konsistente Leistung über alle Geräte hinweg.
Leistungsstarker Fernzugriff: Das Produktionsteam von Light Chaser arbeitet oft mit Petabytes an Filmmaterial, das eine starke A/V-Synchronisierung erfordert. Post-Produktionsaktivitäten wie Ton- und Videobearbeitung, visuelle Effekte, Tonmischung, Farbkorrektur, Synchronisation, Lippensynchronisation und andere Bereiche erfordern sehr leistungsstarke Remote-Sitzungen, um das Arbeiten aus der Ferne zu ermöglichen – ohne Frustrationen.
Splashtop hat alles, was sie brauchen, einschließlich 4K-Streaming (iMac Pro Retina 5K-Streaming) mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Bildern pro Sekunde (fps), geringer Latenz und schnellen Verbindungen. Sie können sogar den Leistungsstatus in Echtzeit anzeigen, einschließlich FPS und BPS (Bits pro Sekunde) mit den Leistungsindikatoren von Splashtop.
Erweiterte Sicherheitsfunktionen: Einschließlich Zwei-Faktor-Authentifizierung, Passwortsicherheit auf mehreren Ebenen, automatische Bildschirmsperre, leerer Bildschirm, Sitzungsleerlauf-Timeout, Benachrichtigung über Fernverbindung, Protokollierung, SSO-Integration, granulare Zugriffskontrolle und mehr.
Splashtop überträgt den codierten Screenshot-Stream, der Ende-zu-Ende-verschlüsselt ist, speichert ihn aber nicht. Außerdem sind alle Splashtop-Produkte unter anderem DSGVO- und SOC 2-konform.
Vorgestelltes Produkt: Splashtop Enterprise
Ergebnisse: Light Chaser schließt die Produktion planmäßig ab und wird Channel-Partner von Splashtop
Light Chaser trat Mitte 2021 in die Hochphase der Produktion von New Gods: Yang Jian ein und begann Ende desselben Jahres mit der synchronen Produktion. Mit Splashtop konnten sie die Produktion wie geplant bis Juni 2022 abschließen.
Light Chaser ist nicht das einzige international renommierte Studio, das Splashtop für die Fernproduktion nutzt. Nehmen Sie Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand als Beispiel. Sie haben Splashtop implementiert, damit ihr Postproduktionsteam Video-Editing, Animationserstellung, Lippen-Synchronisation, Rendering und andere Aufgaben von überall und jederzeit ausführen kann.
Jetzt ist Light Chaser Animation ein treuer Benutzer von Splashtop. Sie sind auch Mitglied des Splashtop-Partnerprogramms in China geworden, mit großen Erwartungen, dass Splashtop von mehr Filmemachern genutzt werden kann, um das Filmemachen aus der Ferne auf sicherere und produktivere Weise zu ermöglichen.
Splashtop ist bereit, sich mit Light Chaser zusammenzuschließen, um die chinesische Animation zu entwickeln und zu fördern. Letztendlich werden mehr aufstrebende junge chinesische Filmemacher angezogen, um ihrem eigenen „Licht“ nachzujagen und erstklassige Animationsfilme zu liefern.
Einzelheiten
Über Light Chaser Animation Studios
Light Chaser Animation Studios, mit Sitz in Peking, wurde im März 2013 von Gary Wang, Gründer und Ex-CEO von Tudou.com, gegründet. Chinas führende Internet-Video-Website. Sein Ziel ist es, Animationsfilme von Weltklasse mit einem chinesischen kulturellen Touch zu schaffen.
Das Unternehmen hat ein Team von 300 Talenten aufgebaut, das einen einzigartigen Blick auf das künstlerische Schaffen mit weltweit führender Technologie und umfassender Erfahrung in Unternehmensführung und -betrieb kombiniert.
Seit seiner Gründung vor 9 Jahren hat Light Chaser sieben Filme produziert, darunter Little Door Gods, Tea Pets, Cats and Peachtopia, White Snake, New Gods: Nezha Reborn, White Snake 2: The Tribulation of the Green Snake und New Gods: Yang Jian.
Unter ihnen hat die Serie „White Snake“ seit ihrer ersten Veröffentlichung in China über 1 Milliarde CNY eingespielt. Dadurch wurde das junge Studio im In- und Ausland berühmt und übernahm die Verantwortung, qualitativ hochwertigere chinesische Animationsfilme zu erstellen.