Integration mit Splashtop und Freshdesk schafft eine großartige Kundenerfahrung

Customer Experience (CX) entwickelt sich branchenübergreifend zum wichtigsten Markendifferenzierungsmerkmal. Als Ergebnis der digitalen Transformation, welche die Unternehmen im letzten Jahrzehnt geprägt hat, verlassen wir uns in hohem Maße auf die IT. Das bedeutet, dass heute ein großer Teil der Verantwortung bei der IT-Unterstützung liegt, um eine gute Kundenerfahrung zu liefern.
IT-Supportteams sehen sich jedoch mit mehreren Herausforderungen konfrontiert, die es ihnen schwer machen, zufriedenstellende Kundenerfahrungen zu liefern. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen könnten Unternehmen Prozesse und Tools implementieren, die es den Vertretern ermöglichen, ein nahtloses Kundenerlebnis zu bieten.
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Über den Splashtop Remote Support – Freshdesk-Integration
Die kombinierte Lösung von Splashtop Remote Support und Freshdesk hilft Unternehmen, ein nahtloses Kundenerlebnis zu bieten und an jedem Berührungspunkt während des gesamten Kundenlebenszyklus reaktionsschnell zu sein. Freshdesk-Benutzer können nicht nur alle relevanten Kundeninformationen zur Hand haben, sondern auch direkt aus einem Ticket heraus eine Fernsupport-Sitzung auf dem Computer ihres Kunden starten und das Problem des Kunden sofort lösen. Erfahren Sie mehr über die Integration von Splashtop und Freshdesk.
Weitere Informationen zu Splashtop Remote Support
Hohe Leistung: Splashtop Remote Support verwendet die gleiche Hochleistungs-Engine wie unsere preisgekrönten Konsumgüter, die von Millionen genutzt werden. Genießen Sie HD-Qualität und schnelle Verbindungen.
Robuste Sicherheit: Alle Remote-Sitzungen sind durch Sicherheitsfunktionen wie TLS- und 256-Bit-AES-Verschlüsselung, Geräteauthentifizierung und Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt. Verbindungen, Dateiübertragungen und Verwaltungsereignisse werden protokolliert. Erfahre mehr über die Einhaltung von SOC 2-, GDPR- und HIPAA-Standards.
Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis: Splashtop bietet bessere Funktionen zum besten Preis! Sie können bis zu 90 % sparen im Vergleich zu anderen Fernsupport-Lösungen wie TeamViewer, LogMeIn Rescue und BeyondTrust.
Anpassung der Marke*: Sie können die Fernsupport-App (SOS), die Ihre Kunden herunterladen, mit Ihrem eigenen Logo, Ihrer Farbe, Ihren Anweisungen und Ihrem Unternehmensnamen anpassen.
Kostenloser iOS- und Android-Fernzugriff*: Sehen Sie sich die iOS- (11 oder höher) und Android- (5 oder höher) Telefone und Tablets Ihrer Kunden aus der Ferne an, um Probleme schnell zu lösen, und steuern Sie die meisten Samsung-, LG- und Lenovo-Android-Geräte aus der Ferne.
Neue Add-Ons*
Unbeaufsichtigter IoT-/robuster Gerätezugriff und -verwaltung.
Authentifizierung über SSO/SAML.
*nicht innerhalb der Freshworks-Plattform verfügbar