IT-Teams benötigen eine schnelle, zuverlässige Möglichkeit, jedes Gerät in ihrer gesamten Organisation auf dem neuesten Stand zu halten. Viele setzen dabei auf Patch-Management-Software, die Patches auf Endpunkten automatisch erkennen, testen, planen, bereitstellen und verifizieren kann.
Budgets spielen weiterhin eine Rolle, daher wirkt kostenlose Patch-Management-Software oft wie ein praktischer Ausgangspunkt. Teams beginnen möglicherweise mit einer kostenlosen Testversion, einer kostenlosen Variante mit eingeschränkten Funktionen oder einem Open-Source-Tool. Einige kostenlose Optionen funktionieren eine Zeit lang gut, aber jede bringt Abstriche bei Abdeckung, Support und dem dafür nötigen Zeitaufwand mit sich. Wenn Endpunktflotten wachsen und mehr Drittanbieteranwendungen regelmäßige Updates benötigen, fallen diese Abstriche zunehmend schwerer ins Gewicht.
Dieser Leitfaden erklärt, was „kostenlos“ im Patch-Management in der Regel bedeutet, was jede Patch-Management-Lösung enthalten sollte, wo kostenlose Tools oft an ihre Grenzen stoßen und wie Sie automatisiertes Patch-Management erhalten, ohne Ihr Budget zu sprengen.
Was bedeutet „kostenlose Patch-Management-Software“ normalerweise?
„Kostenlos“ kann im Patch-Management mehrere verschiedene Bedeutungen haben, und jede Form bringt ihre eigenen Einschränkungen und Anforderungen mit sich. Wenn Sie wissen, welchen Typ Sie vor sich haben, können Sie leichter beurteilen, ob er zu Ihrer Organisation passt.
Zu den kostenlosen Optionen für Patch-Management gehören:
Kostenlose Testversionen: Diese bieten vorübergehenden, oft vollständigen Zugriff auf ein kostenpflichtiges Produkt. Sie sind für die Evaluierung nützlich, enden jedoch nach einem festgelegten Zeitraum und sind darauf ausgelegt, zu einem kostenpflichtigen Tarif zu führen.
Kostenlose Tarife: Einige Anbieter bieten dauerhaft kostenlosen Zugriff mit Einschränkungen bei Endpunkten, Funktionen oder Support. Diese können kleine Umgebungen abdecken, aber die Einschränkungen können mit wachsendem Bedarf zum Hindernis werden.
Open-Source-Patching-Tools: Diese können kostenlos heruntergeladen werden, erfordern jedoch in der Regel, dass Ihr Team Einrichtung, Hosting, Konfiguration und Wartung übernimmt, was sie technisch anspruchsvoller macht.
Integrierte Dienstprogramme für OS-Patching: Viele Betriebssysteme enthalten native Update-Tools. Diese konzentrieren sich in der Regel auf eine einzelne Plattform und bieten oft nur eine eingeschränkte oder gar keine Abdeckung für Drittanbieteranwendungen.
Integrierte Patch-Management-Funktionen: Einige umfassendere IT-Management-Plattformen beinhalten Patch-Management als eine von vielen Funktionen. In diesem Fall ist Patch-Management nur dann kostenlos, wenn Ihr Unternehmen bereits für die größere Plattform bezahlt.
Warum IT-Teams nach kostenloser Patch-Management-Software suchen
Es ist entscheidend, Endpunkte und Anwendungen aktuell gepatcht zu halten – sowohl für die Cybersicherheit als auch für die IT-Compliance –, und Patch-Management-Software hilft dabei, diese Arbeit zu automatisieren. Wenn die Budgets knapp sind, kann kostenlose Patch-Management-Software wie eine Möglichkeit wirken, diese Vorteile zu nutzen, ohne zusätzliche Softwarekosten zu verursachen.
IT-Teams, die mit einer kostenlosen Option starten, hoffen in der Regel auf Folgendes:
Reduzieren Sie den manuellen Aufwand für das Patch-Management.
Erhalten Sie Transparenz darüber, bei welchen Endpunkten Updates fehlen.
Halten Sie Betriebssysteme und Anwendungen von Drittanbietern auf dem neuesten Stand.
Verringern Sie die Anfälligkeit für bekannte Schwachstellen.
Ersetzen Sie inkonsistente, benutzergesteuerte Update-Prozesse.
Der Haken dabei ist, dass diese Ergebnisse auf gutem Patch-Management beruhen, nicht auf dem Preisschild. Ein kostenloses Tool kann einige davon liefern, aber Kompromisse bei Abdeckung, Support und Wartungsaufwand können die Einsparungen im Laufe der Zeit schmälern. Um zu prüfen, ob eine Option diese Ziele erfüllen kann, vergleichen Sie sie damit, was eine vollständige Patch-Management-Lösung enthalten sollte.
Was eine ideale Patch-Management-Lösung enthalten sollte
Unabhängig davon, ob ein Tool kostenlos oder kostenpflichtig ist, sollten Sie es anhand derselben Kernfunktionen bewerten. Dies sind die wichtigsten Funktionen, die IT-Teams in ihrer Patch-Management-Software sicherstellen sollten.
1. Endpunkt- und Betriebssystemabdeckung
Die Anforderungen eines Unternehmens an das Patchen variieren je nach Umgebung und den verwendeten Geräten. Ein Team, das ausschließlich auf Windows setzt, hat andere Anforderungen als eines, das macOS-Geräte, gemischte Umgebungen oder verteilte Teams nutzt. Eine gute Patch-Management-Lösung sollte über die Betriebssysteme und Geräte hinweg funktionieren, die Ihr Unternehmen tatsächlich nutzt.
2. Patching von Drittanbieteranwendungen
Das Aktualisieren von Betriebssystemen ist nur ein Teil der Patch-Management-Anforderungen eines Unternehmens. Auch gängige Drittanbieteranwendungen wie Browser, Kommunikations-Apps und Kollaborationstools müssen auf dem neuesten Stand gehalten werden. Diese Apps sind häufige Ziele von Cyberangriffen und können Angreifern einen Einstiegspunkt bieten, wenn sie nicht gepatcht werden. Daher sollte eine gute Patch-Management-Lösung sowohl Betriebssysteme als auch Drittanbieteranwendungen abdecken.
3. Automatisierung und Planung
Das Ziel des Patch-Managements ist es, repetitive manuelle Arbeit zu reduzieren. Durch die richtige Automatisierung und Zeitplanung wird dies möglich, indem neue Patches automatisch erkannt, Geräte identifiziert werden, die sie benötigen, Updates für einen geeigneten Zeitpunkt geplant und auf Endpunkte ausgerollt werden.
IT-Teams sollten nach einer Patch-Management-Lösung mit richtlinienbasierter Automatisierung, Wartungsfenstern und Neustartsteuerung suchen, damit Updates automatisch und mit minimalen Beeinträchtigungen für die Benutzer durchgeführt werden.
4. Patch-Transparenz und Berichterstellung
Wenn IT-Teams nicht erkennen können, welche Patches erfolgreich waren oder fehlgeschlagen sind, riskieren sie, Endpunkte ungeschützt zu lassen. Eine gute Transparenz ist entscheidend, um die Patch-Abdeckung und vollständige Bereitstellungen zu bestätigen. Daher sollten Teams nach Lösungen suchen, die den Patch-Status für jeden Endpunkt anzeigen.
Eine gute Patch-Management-Lösung sollte außerdem Berichte und Protokolle bereitstellen, die jede Aktualisierung dokumentieren. Diese Nachweise helfen Teams dabei, ihre Sicherheitslage zu belegen, die Audit-Bereitschaft zu unterstützen und Compliance-Bemühungen zu untermauern.
5. CVE-Priorisierung
Nicht alle Patches sind gleich dringend. IT-Teams müssen feststellen, welche Updates am kritischsten sind und welche warten können, damit sie richtig priorisieren können. Eine gute Patch-Management-Plattform sollte CVE-basierte Einblicke enthalten, etwa zum Schweregrad und zum Status bekannter Ausnutzung, damit Teams die wichtigsten Patches zuerst bereitstellen können.
6. Remote-Behebung
Wenn auf einem Endpunkt Patches fehlen, sollten IT-Teams das Problem schnell beheben können – unabhängig davon, wo sich das Gerät befindet. Mit Remote-Fehlerbehebung können IT-Teams Probleme lösen, ohne auf Benutzer warten oder sich auf manuelle Nachverfolgungen verlassen zu müssen, selbst wenn sie Remote-Geräte unterstützen.
7. Support und Wartung
Jedes Patch-Tool braucht jemanden, der es am Laufen hält. Insbesondere selbst gehostete und Open-Source-Optionen können erfordern, dass Ihr Team die Patch-Software selbst konfiguriert, wartet, Fehler behebt und aktualisiert, was den Patch-Prozess aufwendiger macht.
Das muss kein Ausschlusskriterium sein, aber Teams, die kostenlose Optionen in Betracht ziehen, sollten die operative Verantwortung bewerten und entscheiden, ob der Aufwand, den das Tool erfordert, den Aufwand, den es einspart, überwiegt.
Häufige Einschränkungen kostenloser Patch-Management-Software
Kostenlose Patch-Management-Software kann für kleine Unternehmen mit einfachen Anforderungen an das Patchen eine sinnvolle Lösung sein. Dennoch haben viele kostenlose Optionen gemeinsame Einschränkungen, die IT-Teams vor einer Entscheidung sorgfältig abwägen sollten.
Häufige Einschränkungen sind:
Endpunktlimits: Einige kostenlose Optionen begrenzen die Anzahl der Geräte, was die Skalierung erschweren kann, wenn die Geräteflotte wächst.
Funktionseinschränkungen: Möglichkeiten wie Berichterstellung, Automatisierung oder Patching von Drittanbieteranwendungen können eingeschränkt oder kostenpflichtigen Tarifen vorbehalten sein.
Eingeschränkter Support: Kostenlose Optionen stützen sich bei Hilfestellungen oft auf Community-Foren oder Dokumentation, was die Fehlerbehebung verlangsamen kann, wenn eine Bereitstellung fehlschlägt.
Manuelle Wartung: Open-Source- und selbstgehostete Tools erfordern möglicherweise laufenden Pflegeaufwand. Wenn dieser Aufwand die Zeit übersteigt, die das Tool einspart, kann die kostenlose Option insgesamt zum Verlustgeschäft werden.
Verzögerte Patch-Bereitstellung: Einige Tools sind auf planmäßige Check-ins angewiesen, sodass ein verfügbarer Patch bis zum nächsten Update-Zyklus warten kann, während Geräte weiterhin gefährdet bleiben.
Begrenzte Abdeckung von Drittanbietern: Insbesondere integrierte OS-Tools decken möglicherweise nur Betriebssystem-Updates oder einen kleinen App-Katalog ab, sodass häufig angegriffene Anwendungen ungepatcht bleiben.
Separate Tools zur Problembehebung: Teams benötigen möglicherweise weiterhin andere Tools für Remote-Fehlerbehebung, Skripting oder Endpunktaktionen, was die Tool-Vielfalt zusätzlich erhöht.
Wenn kostenlose Patch-Management-Software an ihre Grenzen stößt
Ein kostenloses Tool, das anfangs gut funktioniert, kann Schwierigkeiten haben, mit dem Wachstum von Umgebungen, Sicherheitsanforderungen und Kontrollbedürfnissen Schritt zu halten. Diese Anzeichen deuten darauf hin, dass es Zeit ist, eine kostenpflichtige Lösung in Betracht zu ziehen:
Die Anzahl Ihrer Endpunkte nähert sich dem, was Ihr aktuelles Tool bewältigen kann, oder überschreitet es bereits.
Sicherheitslücken mit hohem Risiko müssen schneller gepatcht werden, als Ihr aktueller Update-Zyklus es zulässt.
Die Untersuchung und Behebung von Patch-Fehlern dauert zu lange.
Die Unternehmensleitung, Prüfer oder Compliance-Prozesse verlangen Nachweise zum Patch-Status, die Sie nicht ohne Weiteres bereitstellen können.
Remote- und hybride Geräte benötigen dieselben Update-Richtlinien wie Geräte im Büro.
Die IT verbringt zu viel Zeit damit, zwischen Tools für Patching, Inventarisierung, Support und Behebung zu wechseln.
Die Wartung des Patch-Tools selbst beginnt bereits, mit anderen IT-Prioritäten zu konkurrieren.
Wie Splashtop AEM IT-Teams dabei hilft, das Patch-Management zu automatisieren
Wenn ein kostenloses Tool die Anforderungen Ihres Teams nicht mehr abdeckt, muss der nächste Schritt Ihr Budget nicht belasten. Splashtop AEM (autonomes Endpunktmanagement) vereint Patching in Echtzeit, Einblicke in Schwachstellen, Automatisierung und Remote-Behebung in einer einzigen Konsole.
So deckt Splashtop AEM die oben beschriebenen Funktionen ab.
1. Echtzeit-Patching mit gestaffelten Rollouts
Splashtop AEM automatisiert den Patch-Prozess von der Erkennung bis zur Bereitstellung. IT-Teams können Patches bereitstellen, sobald sie verfügbar sind, oder sie innerhalb von Wartungsfenstern planen – mit Neustartsteuerungen, die Unterbrechungen für Endbenutzer minimieren.
Richtlinienbasierte Update-Ringe ermöglichen es Teams, Patches zunächst für eine kleinere Gruppe von Geräten auszurollen, damit Updates vor einer breiteren Bereitstellung getestet werden. Versionsfreigaben geben IT-Teams zusätzliche Kontrolle darüber, was jedes Gerät erreicht.
2. Patching von Betriebssystemen und Drittanbieteranwendungen
Splashtop AEM bietet Betriebssystem-Patching in Echtzeit für Windows und macOS sowie Drittanbieter-Patching für mehr als 100 Anwendungen. IT-Teams können OS- und Anwendungsupdates über dieselbe Konsole verwalten und erhalten so eine breitere Patch-Abdeckung in einem einzigen Workflow.
3. CVE-basierte Erkenntnisse zu Schwachstellen
Splashtop AEM zeigt CVE-Details, den Schweregrad und den Status bekannter ausgenutzter Schwachstellen (KEV) an einem Ort. KI-gestützte Risikosignale und Bewertungen des Exploit Prediction Scoring System (EPSS) helfen Teams dabei, Schwachstellen nach der Wahrscheinlichkeit einer Ausnutzung zu priorisieren, sodass die wichtigsten Patches zuerst bereitgestellt werden.
4. Zentralisierte Transparenz und Berichterstellung
Splashtop AEM erfasst Hardware- und Softwareinventar, Patch-Status, CVEs und den Gerätezustand über ein einziges Dashboard. Detaillierte Protokolle und Berichte helfen IT-Teams dabei, fehlgeschlagene Updates zu untersuchen, die Führungsebene auf dem Laufenden zu halten und die Audit-Bereitschaft mit klaren Nachweisen zum Patch-Status zu unterstützen.
5. Richtlinienbasierte Automatisierung und Remediation
Mit Endpunktrichtlinien können IT-Teams das Patching über Geräte und Umgebungen hinweg standardisieren, während Scripts and Tasks, einschließlich der Skriptausführung im Hintergrund, die routinemäßige Wartung in großem Umfang automatisieren. Proaktive Warnmeldungen und automatisierte Behebung helfen Teams, häufige Probleme schnell zu lösen.
Wenn ein Gerät praktische Unterstützung erfordert, umfasst Splashtop AEM Fernsteuerung für verwaltete Windows-, Mac- und Linux-Geräte, sodass Techniker Probleme mit oder ohne anwesenden Endbenutzer beheben und lösen können.
6. Eine praktische Alternative zu manuellem Patchen und komplexen RMM-Lösungen
Splashtop AEM kombiniert Patching, Transparenz, Automatisierung und Fernzugriff in einer Plattform, damit IT-Teams Patching und Fehlerbehebung verwalten können, ohne separate Tools miteinander verbinden zu müssen. Die Preisgestaltung pro Endpunkt sorgt für planbare Kosten, wenn die Zahl der verwalteten Geräte wächst. Wenn Sie kostenpflichtige Optionen abwägen, lesen Sie unseren Leitfaden zu preisgünstiger Patch-Management-Software für kleine IT-Teams.
Splashtop AEM kostenlos testen
Kostenlose Patch-Management-Software kann ein nützlicher Ausgangspunkt sein, doch viele Teams wachsen darüber hinaus, wenn ihre Umgebungen, Sicherheitsanforderungen und Reporting-Bedürfnisse zunehmen. Ab diesem Punkt benötigen IT-Teams konsistente Transparenz, Automatisierung und Kontrolle über jeden Endpunkt – unabhängig davon, wo er sich befindet.
Mit Splashtop AEM können IT-Teams kritische Sicherheitslücken schneller patchen, für dieselben Richtlinien auf Remote- und Bürogeräten sorgen und klare Nachweise zum Patch-Status erstellen – alles über eine einzige Konsole und zu Kosten, die auch in ein knappes Budget passen.
Sehen Sie selbst, wie Splashtop AEM in Ihre Umgebung passt – mit einer kostenlosen Testversion mit vollem Funktionsumfang.