Der digitale Arbeitsplatz verändert sich. Mit dem technologischen Fortschritt erschließen digitale Arbeitsplätze neue Möglichkeiten zur Verbesserung von Flexibilität, Zusammenarbeit und Produktivität. Unternehmen nutzen neue Tools und Strategien, um Abläufe zu optimieren und die Mitarbeitererfahrung in Remote- und hybriden Arbeitsumgebungen zu verbessern.
Für 2026 haben wir mehrere digitale Arbeitsplatztrends identifiziert, die weiter wachsen werden. Lassen Sie uns also die bevorstehenden Trends und Herausforderungen betrachten.
Der Wandel von fragmentierten Tools zu einheitlichen digitalen Arbeitsplätzen
Während digitale Arbeitsplätze früher aus fragmentierten Tools und unterschiedlichen Technologien bestanden, ist das heute nicht mehr der Fall. Das fortgesetzte Nutzen traditioneller, nicht vernetzter Werkzeuge kann die Effizienz beeinträchtigen und die Zusammenarbeit reduzieren, während die Welt auf einheitliche digitale Arbeitsplätze umstellt.
Mit dem technologischen Fortschritt haben wir Entwicklungen in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI), Kollaborationstools und fernzugriff software erlebt, die dazu beigetragen haben, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Produktivität zu steigern. Gleichzeitig hat datengetriebene Entscheidungsfindung es Organisationen ermöglicht, neue Einblicke in Trends und Abläufe zu gewinnen, wodurch das Mitarbeitererlebnis und die Leistung in digitalen Umgebungen verbessert werden.
Mit diesem Wechsel zu einem einheitlichen Arbeitsplatz können Organisationen die Produktivität steigern und ihre täglichen Arbeitsabläufe optimieren.
8 Innovationen im digitalen Arbeitsplatz, die das Geschäft im Jahr 2026 transformieren werden
Wie wird der digitale Arbeitsplatz im Jahr 2026 aussehen? Wir haben die Daten analysiert und diese wichtigen Trends identifiziert, die weiterhin die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändern und im kommenden Jahr bessere digitale Erlebnisse ermöglichen werden:
1. Alltägliche KI Wird Zum Rückgrat der Täglichen Arbeitsabläufe
KI-Technologie hat sich stetig weiterentwickelt und wird im Jahr 2026 zentral für die Optimierung und Verwaltung der täglichen Arbeit werden. KI-gestützte Tools können sich wiederholende Aufgaben automatisieren, Bedrohungen erkennen sowie Zeitpläne und Arbeitsabläufe organisieren, um die Effizienz zu steigern und Mitarbeiter zu entlasten, damit sie sich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren können.
Da die KI-Technologie in den letzten Jahren gewachsen ist, haben Unternehmen nach Möglichkeiten gesucht, sie in alles zu integrieren, was zu gemischten Ergebnissen geführt hat. Diese Experimente haben dazu geführt, dass Organisationen herausgefunden haben, wo KI am effizientesten ist und die größten Vorteile bringen kann. Wir können daher erwarten, dass Unternehmen diese Bereiche im Jahr 2026 nutzen werden.
2. Hybride Teams verlangen nach intelligenteren, besser verwaltbaren digitalen Workflows
Hybrides Arbeiten ist zu einer der häufigsten Arbeitsweisen geworden und ermöglicht es den Mitarbeitern, im Büro, zu Hause oder unterwegs zu arbeiten. Obwohl es ein flexibler Arbeitsstil ist, den Mitarbeiter genießen, ist ein gutes digitales Workflow-Management unerlässlich.
So wird die Nachfrage nach einfach zu verwaltenden digitalen Workflows im kommenden Jahr wachsen. Dies erfordert die Fähigkeit, die digitalen Werkzeuge, die Mitarbeiter benötigen, einfach von überall aus zu nutzen, Automatisierung zur Durchführung grundlegender Aufgaben, sichere Zugänglichkeit, Unterstützung für Multi-Device- und BYOD -Umgebungen, Workforce-Management und so weiter. Unternehmen, die hybride Teams unterstützen möchten, müssen investieren und sicherstellen, dass sie ihren Teams die Werkzeuge zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um von überall effizient arbeiten zu können.
3. Automatisierung entwickelt sich zu einem zentralen Produktivitätsmotor in Unternehmen
Automatisierung ist ein mächtiges Werkzeug zur Steigerung der Effizienz. Mit den richtigen Automatisierungsfunktionen können Unternehmen die Zeit, die für sich wiederholende manuelle Aufgaben aufgewendet wird, reduzieren, die Effizienz am Arbeitsplatz verbessern und den Mitarbeitern mehr Zeit für wichtigere Angelegenheiten verschaffen.
Mit Automatisierungstools können Unternehmen Prozesse optimieren, menschliche Fehler reduzieren und Abläufe in den Abteilungen beschleunigen. Mitarbeiter können individuell angepasste, automatisierte Prozesse erstellen, um sie bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen, und Automatisierungstools können vorhersehbare, sich wiederholende Aufgaben übernehmen, um die tägliche Arbeit und Produktivität zu verbessern.
Zum Beispiel kann die automatische Patch-Funktion von Splashtop AEM verfügbare Patches erkennen und sie basierend auf definierten Richtlinien auf Endpunkten bereitstellen, wodurch IT-Teams Zeit sparen, die sie sonst mit dem manuellen Patchen von Geräten verbringen würden. Tools wie diese werden im kommenden Jahr in Nutzung und Effektivität weiter wachsen.
4. KI hebt die Endpunkt-Transparenz und Betriebsintelligenz hervor
KI-gesteuerte Analysen in Endpunkt- und IT-Umgebungen können Organisationen Echtzeiteinblicke in den Systemzustand, die Sicherheitslage und das operationelle Risiko bieten.
Zum Beispiel hat die Fähigkeit von KI, große Datenmengen schnell zu analysieren, sie zu einem leistungsstarken Werkzeug zur Erkennung von Mustern und Abnormalitäten gemacht, was Unternehmen wichtige Einblicke verschafft und aufkommende Trends identifiziert. Viele Organisationen verwenden auch KI-gestützte Tools, um Betriebs- und Sicherheitsdaten besser zugänglich zu machen, wodurch schnellere Einblicke ermöglicht werden, ohne dass eine tiefgehende manuelle Analyse erforderlich ist.
Ähnlich verwenden Lösungen wie Splashtop AEM CVE (Common Vulnerabilities and Exposures)-Daten und Echtzeitanalysen, um IT-Teams zu helfen, Schwachstellen schnell zu identifizieren und Abhilfemaßnahmen zu priorisieren. Diese Technologie wird in den kommenden Jahren noch wichtiger werden, dank des Wettbewerbsvorteils, den sie bieten kann.
5. Superagency: Mitarbeiter verstärken ihre Fähigkeiten mit KI-Assistenten
Eine weitere Anwendung für KI ist es, als intelligenter Assistent für Mitarbeiter zu fungieren. KI-unterstützte virtuelle Assistenten können Aufgaben wie Fehlersuche, Unterstützung und Servicetickets rationalisieren und Mitarbeitern helfen, wenn sie Unterstützung benötigen, als Ergänzung zur IT-Unterstützung. Agentic AI ist auch darauf ausgelegt, die Bedürfnisse der Mitarbeiter vorauszusehen, was proaktive Unterstützung ermöglicht und die Effizienz sowie die tägliche Arbeit weiter verbessert.
Natürlich variiert, wie sehr Mitarbeiter KI wollen und nutzen werden, je nach Rolle, Verantwortlichkeiten und individuellen Vorlieben. Manche schätzen es, wenn ihre E-Mails zusammengefasst werden, während andere nicht wollen, dass KI in die Nähe ihrer Arbeit kommt. Beide Ansätze sind für jede Person gültig. Doch für diejenigen, die künstliche Intelligenz annehmen, wird sich die Technologie im kommenden Jahr nur weiterentwickeln.
6. Adaptive Fähigkeiten werden für die Zukunft der Arbeit unverzichtbar
Technologie und Arbeitsumgebungen ändern sich ständig, und diejenigen, die sich anpassen können, werden am besten für den Erfolg gerüstet sein. Anpassungsfähige Fähigkeiten sind entscheidend für einen sich ständig verändernden Arbeitsplatz, insbesondere da Mitarbeiter dynamische Fähigkeiten entwickeln müssen.
Die Entwicklung adaptiver Fähigkeiten erfordert sowohl Schulungen als auch ein Arbeitsumfeld, das Wachstum fördert und unterstützt. Diejenigen, die daran interessiert sind zu lernen, neue Fähigkeiten zu entwickeln und neue Wege zu finden, ständig weiterentwickelte Technologie zu nutzen, werden am besten für den Erfolg geeignet sein.
7. Technologischer Stress steigt, wenn die digitale Komplexität zunimmt
Fühlt es sich jemals so an, als wäre es unmöglich, mit den neuesten technologischen Entwicklungen Schritt zu halten, oder dass Sie hinter der Kurve zurückbleiben? Wenn ja, dann sind Sie mit Technostress vertraut, der Angst, die durch die Schwierigkeit verursacht wird, mit den Anforderungen und Veränderungen der Technologie Schritt zu halten.
Während technologische Fortschritte Unternehmen erhebliche Vorteile bringen können, können sie auch Stress für Mitarbeiter verursachen, die sich oft unter Druck gesetzt fühlen, neue Technologie zu übernehmen oder sich über die damit verbundenen Veränderungen sorgen. KI ist beispielsweise eine große Quelle von Technostress für viele, insbesondere da Unternehmen nach Wegen suchen, sie zu nutzen, die potenziell bestimmte Rollen redundant oder irrelevant machen können.
Unternehmen müssen sich des Technostresses bewusst sein und darauf vorbereitet sein, Mitarbeitern zu helfen, sich mit den technologischen Veränderungen weiterzuentwickeln. Dazu gehört, die durch neue Technologien verursachte mentale Belastung und Ermüdung anzugehen und sicherzustellen, dass die Mitarbeiter die Fähigkeiten und Verantwortlichkeiten haben, um nicht angesichts dieser Technologien obsolet zu werden.
8. Mitarbeitererfahrung (EX) entwickelt sich zu einem strategischen Unterscheidungsmerkmal
Bei allem Guten, das technologische Entwicklungen bewirken können, sind sie wenig wert, wenn die Mitarbeitererfahrung (EX) schlecht ist. Eine gute Mitarbeitererfahrung kann den Unterschied für die Produktivität, Effizienz und Bindung eines Unternehmens ausmachen, während eine schlechte Mitarbeitererfahrung gute Mitarbeiter vertreiben kann.
Die von Technologieunternehmen genutzten Technologien sollten intuitiv, effizient und benutzerfreundlich sein, damit Mitarbeiter sich auf ihre Arbeit konzentrieren und davon profitieren können, anstatt durch den Versuch, alles herauszufinden, ausgebremst zu werden. Gute Technologie kann zu einer positiven Mitarbeitererfahrung führen, was das Engagement und die Zufriedenheit verbessert. Fehlerhafte Software kann jedoch zu mehr Frustration führen und das gesamte Unternehmen in Mitleidenschaft ziehen.
Herausforderungen bei der Einführung neuer digitaler Arbeitsplatztrends
Es ist klar, dass sich der Arbeitsplatz mit dem Aufkommen neuer Technologie verändert, aber sich an diese Veränderungen anzupassen, kann eine Herausforderung sein. Organisationen stehen vor vielen Hindernissen bei jedem neuen Trend zum digitalen Arbeitsplatz, einschließlich:
Inkompatible Technologie: Neue Technologien haben oft Schwierigkeiten, mit Altsystemen zu funktionieren, da ältere Software oder Hardware möglicherweise inkompatibel ist. Systeme auf dem neuesten Stand und modernisiert zu halten, ist entscheidend, um die Kompatibilität mit neuen Werkzeugen und Systemen sicherzustellen und den Mitarbeitenden die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die sie für ihren Erfolg benötigen.
Fähigkeitenlücken: Nicht alle neuen digitalen Arbeitsplatz-Tools sind intuitiv zu bedienen. Ohne angemessene Einarbeitung und Schulung werden Mitarbeiter Schwierigkeiten haben, die neue Technologie zu erlernen, was die Produktivität verlangsamen, IT-Teams mit Support-Tickets überlasten und sie daran hindern kann, die vollen Vorteile des Tools zu nutzen.
Widerstand gegen Veränderung: Manchmal sind Mitarbeiter mit dem Status quo zufrieden und möchten keine neuen Werkzeuge zu ihrem Tech-Stack hinzufügen oder ihre Abläufe ändern. In diesen Fällen sind Kommunikation und Schulung wichtig, damit die Mitarbeiter die Vorteile der neuen Tools verstehen und wissen, wie sie sie nutzen können. Dies wird den Prozess reibungsloser gestalten, Reibungsverluste für Mitarbeiter reduzieren und sicherstellen, dass alle auf dem gleichen Stand sind.
Wie man sich effektiv an die sich entwickelnden Trends am digitalen Arbeitsplatz anpasst
Wie können sich Unternehmen also an diese neuen digitalen Arbeitsplatztrends im Jahr 2026 anpassen? Während bedeutende Veränderungen für die Technologie, die wir zur Arbeit nutzen, zweifellos bevorstehen, können Unternehmen sich auf diese vorbereiten und mit ein wenig Planung von aufkommenden Trends profitieren.
Erstens sind kontinuierliches Lernen und Schulungen unerlässlich für den Erfolg. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter und IT-Teams über die neuen Tools, die Sie verwenden, informiert und auf dem Laufenden halten, können sie die Änderungen angehen und die neue Technologie annehmen. Das bedeutet auch, dass klare Kommunikation und Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Stakeholdern von entscheidender Bedeutung sind.
Zusätzlich sollten Unternehmen den Fokus auf die praktische Umsetzung legen. Einfach eine neue Technologie um ihrer selbst willen anzunehmen, anstatt ein wirkliches Bedürfnis zu adressieren, ist kontraproduktiv und fügt nur unnötige Komplexität hinzu. Konzentrieren Sie sich auf Lösungen, die Effizienz, Produktivität, Flexibilität und Zusammenarbeit verbessern, und setzen Sie für jede Änderung ein klares Ziel.
Unternehmen sollten auch flexibel und agil sein, um mit den Veränderungen Schritt zu halten. Seien Sie bereit, neue Werkzeuge anzunehmen und sich an diese anzupassen, aber stellen Sie sicher, dass sich diese Trends und Werkzeuge nahtlos in Ihre Arbeitsabläufe integrieren lassen. Organisationen sollten bereit sein, sich an Veränderungen anzupassen, während sie klare Kommunikationslinien zu ihren Mitarbeitern beibehalten, damit jeder auf die Zukunft vorbereitet ist.
Warum Unternehmen Splashtop Fernzugriff Lösungen für digitale Arbeitsplätze wählen
Wenn Sie sich auf den digitalen Arbeitsplatz im Jahr 2026 vorbereiten möchten, gibt es Lösungen, die Ihnen helfen können, nahtlos in einen digitalen Arbeitsplatz überzugehen.
Splashtop bietet sicheren, flexiblen und leistungsstarken Fernzugriff, der für einen effizienten digitalen Arbeitsplatz unerlässlich ist. Mit Splashtop können Mitarbeiter von überall und auf jedem Gerät auf ihre Arbeitscomputer (einschließlich ihrer Programme, Projekte und spezialisierten Tools) zugreifen, was es zu einem leistungsstarken Werkzeug für Hybrides Arbeiten und BYOD-Umgebungen macht.
Zusätzlich machen die Flexibilität, Skalierbarkeit und Integrationen von Splashtop es zu einer guten Wahl für die Bedürfnisse, die Größe oder den Tech-Stack jedes Unternehmens. Splashtop ist so konzipiert, dass es intuitiv und einfach zu bedienen ist, sodass Mitarbeiter ohne Schwierigkeiten auf ihre remote Geräte zugreifen und sie verbinden können.
Splashtop wird unter Berücksichtigung der Sicherheit entwickelt und verwendet Cybersecurity-Funktionen wie Multi-Faktor-Authentifizierung, automatisches Sperren des Bildschirms und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, um Daten zu schützen. Splashtop erfüllt wichtige Sicherheits- und Compliance-Standards, einschließlich ISO/IEC 27001, SOC 2 und CCPA-Anforderungen.
Bereit, den digitalen Arbeitsplatz Ihres Unternehmens in die Zukunft zu führen? Beginnen Sie noch heute mit Splashtop mit einer kostenlosen Testversion!