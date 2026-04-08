Warum Splashtop die beste Software für Telearbeit ist

Telearbeitsexperten sagen, Splashtop Remote Access ist ihre bevorzugte Telearbeitssoftware. Finde heraus, warum Splashtop die beste Remote-Desktop-Software für die Arbeit von zu Hause aus ist.
Mehr Geschäftsleute arbeiten von zu Hause aus oder sind unterwegs. Während das Arbeiten aus der Ferne Flexibilität bieten und ein großer Vorteil für Sie sein kann, kann es auch eine Herausforderung sein, da es schwierig sein kann, produktiv zu bleiben, wenn man nicht im Büro arbeitet.
Wenn Sie remote arbeiten (auch bekannt als Telearbeit oder Heimarbeit), benötigen Sie das richtige Tool, das Ihnen hilft, so produktiv wie möglich zu sein, egal wo Sie sind oder welches Gerät Sie verwenden.
Um das zu erreichen, benötigen Sie eine Lösung, die Ihre Arbeitscomputer jederzeit vollständig zugänglich macht. So können Sie auf Ihre Anwendungen und Dateien zugreifen, sobald Sie daran arbeiten müssen.
Vor diesem Hintergrund ist Splashtop Remote Access die beste Software für Remote-Arbeit. Tatsächlich nutzen mehr als 20 Millionen Menschen Splashtop für den Fernzugriff.
Warum Splashtop Remote Access das beste Remote-Desktop-Tool für die Telearbeit ist
Sie können von jedem Gerät aus auf jeden Computer remote zugreifen
Machen Sie sich keine Sorgen darüber, das richtige Gerät oder Betriebssystem zu haben. Splashtop funktioniert plattformübergreifend, sodass Sie von jedem Ihrer persönlichen Geräte auf alle Ihre Computer zugreifen können.
Sie können Ihre Windows-, Mac- und Linux-Computer von Ihren Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Geräten aus Fernsteuerung.
Sie können nahtlos über Fernverbindungen arbeiten
Nichts ist ärgerlicher als eine langsame, verzögerte Fernverbindung. Die schnellen Verbindungen von Splashtop mit HD-Qualität (und Ton) ermöglichen es Ihnen, Ihren entfernten Computer in Echtzeit zu steuern und das Gefühl zu haben, direkt davor zu sitzen.
Mit Splashtop sind Ihr Arbeitscomputer und die darauf befindlichen Dateien und Anwendungen immer für Sie zugänglich.
Sie erhalten alle Remote-Desktop-Funktionen, die Sie benötigen, um produktiv zu bleiben
Splashtop Remote Access ist mit den Tools ausgestattet, die von Geschäftsleuten, die aus der Ferne arbeiten, am meisten nachgefragt werden.
Drag-and-Drop-Dateiübertragung, Fern-Druck, Fern-Neustart, Fern-Aufwecken, Chat und Multi-zu-Multi-Monitor-Unterstützung sind nur einige der Funktionen, die Sie nutzen können, um ein effektiverer Telearbeiter zu sein.
Sie sparen viel Geld
Sie müssen kein Vermögen ausgeben, um die beste Fernzugriffssoftware für den geschäftlichen Gebrauch zu erwerben. Produkte wie AnyDesk, TeamViewer, LogMeIn Pro und GoToMyPC kosten Hunderte von Dollar pro Jahr – ein hoher Preis, um remote zu arbeiten.
Auf der anderen Seite können Sie mit Splashtop Remote Access bis zu 80 % (oder mehr!) an jährlichen Kosten einsparen. Das sind Hunderte oder sogar Tausende von Dollar an jährlichen Einsparungen.
Splashtop Remote Access beginnt bei nur 5,50 € pro Monat. Vergleichen Sie das mit dem kommerziellen Plan von TeamViewer, der bei 34,90 € pro Monat beginnt.
Sie gewährleisten Sicherheit und Einhaltung von Standards
Befolgt Ihr Unternehmen strenge Branchenvorschriften wie HIPAA? Müssen Sie die Datensicherheitsregeln Ihres Unternehmens einhalten?
Sie müssen sich keine Sorgen machen, diese Regeln mit Splashtop zu brechen. Splashtop kommt mit branchenführenden Sicherheitsfunktionen und -praktiken, einschließlich TLS und 256-Bit-AES-Verschlüsselung, Geräteauthentifizierung, Zwei-Schritt-Verifizierung und mehreren Optionen für ein zweites Passwort. Alle Verbindungen, Dateiübertragungen und Verwaltungsvorgänge werden protokolliert.
Außerdem stellt Splashtop sicher, dass Sie den Branchenvorschriften entsprechen.
Was Telearbeitsexperten über Splashtop sagen
Dank Splashtop reduziert S.J. Pockmire die Zeit, die sie für Geschäftsreisen aufwendet, erheblich. Sie erledigt jetzt die meisten Aufgaben bequem von zu Hause aus. Lesen Sie ihre Geschichte über die Nutzung von Splashtop Remote Accessfür das Arbeiten aus der Ferne in der untenstehenden Fallstudie:
Fallstudie: Telekommunikation mit Splashtop
„Ich hatte TeamViewer und Google [Chrome Remote Desktop] verwendet, bis ich anfing, einige Probleme mit ihrer Software zu haben. Dann habe ich Splashtop entdeckt. Ich habe alle Software auf dem Markt recherchiert und Splashtop war am einfachsten zu installieren und sofort zu verwenden. Es ist großartig und sehr Mac-freundlich.“
- S.J. Pockmire
Starten Sie kostenlos mit Splashtop
Bereit, der beste Remote-Arbeiter zu sein, egal wo Sie sind oder welches Gerät Sie dabei haben?
Sie können Splashtop Remote Access eine Woche lang kostenlos testen! Starten Sie Ihr Kostenlos testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken, keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich.