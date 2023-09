Die Vorteile von Splashtop AR für das Außendienstmanagement

Industrien weltweit passen sich an neue Technologien an und der Schwerpunkt verschiebt sich dabei immer stärker auf Effizienz, Reaktionsfähigkeit und Kundenzufriedenheit.

Während Außendiensttechniker einst nur mit ihren Werkzeugen und ihrem Fachwissen ausgestattet waren, so verfügen sie heute über ein Arsenal an technologischen Lösungen. An der Spitze dieser Revolution steht Fernsupport. Dieses Tool erweitert die Fähigkeiten von Außendiensttechnikern und schließt die Lücke zwischen den Herausforderungen vor Ort und dem Fachwissen aus der Ferne.

Mit seinen hochmodernen Augmented Reality (AR)-Funktionen ist Splashtop führend und zeigt, wie AR-gestützter Fernsupport das Wesen des Außendienstmanagements neu definieren kann. In diesem Blog listen wir die Vorteile von Splashtop AR auf.

Der wachsende Bedarf an Fernsupport im Außendienstmanagement

In der riesigen Landschaft des Außendienstbetriebs bringt jeder Tag für die Techniker zahlreiche und vielfältige Herausforderungen mit sich. Von komplizierten Maschinenreparaturen an abgelegenen Standorten bis hin zur Fehlerbehebung bei modernen digitalen Geräten – jede Aufgabe erfordert einzigartige Fähigkeiten.

Zu den Herausforderungen im Außendienst gehören:

Steigende technologische Komplexität : Da sich die Technologie rasant weiterentwickelt, stoßen Außendiensttechniker häufig auf Maschinen und Systeme, für die sie nicht speziell geschult wurden. Herkömmliche Schulungsmethoden können zwar hilfreich sein, sie sind jedoch nicht immer zeitgemäß oder an die spezifischen, oft dringenden Herausforderungen anpassbar.

Wirtschaftliche Überlegungen : In einem wettbewerbsintensiven Markt suchen Unternehmen ständig nach Möglichkeiten, die Betriebskosten zu minimieren. Die Entsendung von Technikern bei kleineren Problemen oder erneute Besuche aufgrund unvollständiger Reparaturen führt zu höheren Kosten und einem höheren Zeitaufwand. Dies hat die Nachfrage nach Möglichkeiten der Ferndiagnose und Remote-Fehlerbehebung erhöht.

Globalisierung und Erweiterung der Servicegebiete : Unternehmen bieten jetzt Dienstleistungen in größeren Regionen, sogar weltweit, an. Diese Expansion bedeutet, dass Techniker manchmal Geräte an Orten warten müssen, mit denen sie nicht vertraut sind, oder dass sie vor logistischen Herausforderungen stehen, wenn es darum geht, einen Standort rechtzeitig zu erreichen.

Erhöhte Kundenerwartungen: Im Zeitalter der sofortigen Befriedigung verlangen Kunden schnelle Lösungen. Das Warten auf das Eintreffen eines Technikers, insbesondere bei kleineren Problemen, kann zu Unzufriedenheit führen und die Markentreue beeinträchtigen.

Grundlegende Informationen zum AR-basierten Fernsupport von Splashtop

Augmented Reality (AR) hat die Technologiewelt im Sturm erobert und bietet immersive Erlebnisse, die digitale Elemente mit der physischen Welt verbinden. Splashtop, Vorreiter im Bereich der Fernzugriffslösungen, hat das Potenzial von AR genutzt, um die Dynamik des Außendienst-Supports neu zu definieren.

Splashtop AR ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen Technikern vor Ort und räumlich entfernten Experten in Echtzeit. Splashtop reagiert nicht nur auf die Bedürfnisse der Branche – es gestaltet die Zukunft des Außendienstmanagements neu:

Splashtop AR bietet Technikern ein einzigartiges und leistungsstarkes Tool – visuelle Live-Zusammenarbeit. Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem ein Außendiensttechniker Echtzeit-Videoaufnahmen mit einem räumlich entfernten Experten teilen kann, während er sich mit einer hochmodernen Maschine beschäftigt. Dieser Experte wiederum kann den Techniker mithilfe von Zwei-Wege-AR-Anmerkungen anleiten und so eine präzise und genaue Fehlerbehebung gewährleisten.

Eines der herausragenden Merkmale des AR-Supports von Splashtop ist die Möglichkeit, die Aufnahmen einer mobilen Kamera zu teilen. Dadurch erhält der Experte aus der Ferne einen direkten Überblick über das Problem, als wäre er persönlich vor Ort. Durch diese Funktion entfällt die Notwendigkeit langwieriger Erklärungen oder Textbeschreibungen – das Problem aus erster Hand zu sehen, ist schon die halbe Lösung.

Über das bloße Betrachten des Problems hinaus können Remote-Experten Bilder einfrieren, um eine detaillierte Fokussierung zu ermöglichen, Sprachanweisungen in Echtzeit initiieren oder sogar die Taschenlampe des Mobilgeräts aktivieren, um bei schlechten Lichtverhältnissen eine klarere Sicht zu erhalten. Diese interaktive Tool-Suite stellt sicher, dass bei der Fehlerbehebung kein Detail übersehen wird.

Splashtop hat seinen AR-gesteuerten Fernsupport so konzipiert, dass er sich problemlos in bestehende Außendienst-Managementsysteme integrieren lässt. Dies gewährleistet einen reibungslosen Übergang für Organisationen, die Fernsupport implementieren oder verbessern möchten, ohne ihre gesamte Betriebsstruktur zu überarbeiten.

Die Akzeptanz der AR-Technologie durch Splashtop ist ein Beispiel für sein Engagement, die Grenzen dessen, was Fernsupport erreichen kann, zu verschieben. In einer Branche, die schnelle und präzise Lösungen erfordert, erweist sich AR-gestützter Support als mehr als nur eine neuartige Innovation – er ist ein Game-Changer, der neue Maßstäbe für Servicequalität und Effizienz setzt.

Die Vorteile von Splashtop AR für das Außendienstmanagement

Beim Außendienstmanagement (Field Service Management, FSM) ging es schon immer darum, reale Probleme in Echtzeit zu lösen. Der AR-gesteuerte Fernsupport von Splashtop bringt dem FSM greifbare Vorteile, indem er das Serviceniveau erhöht, Ressourcen optimiert und das Kundenerlebnis verbessert. Werfen wir einen genaueren Blick auf diese transformativen Vorteile:

Weniger Besuche vor Ort: Mit AR-gesteuertem Fernsupport können viele Probleme, die früher einen Besuch vor Ort erforderten, jetzt aus der Ferne gelöst werden. Dies führt zu weniger Besuchen vor Ort, was zu geringeren Reisekosten und Zeiteinsparungen führt und es den Technikern ermöglicht, mehr Serviceanfragen an einem Tag zu bearbeiten. Beschleunigte Problemlösung: Splashtop AR ermöglicht eine sofortige visuelle Diagnose und unter Anleitung geführte Lösungen. Durch Echtzeit-Feedback und visuelle Anmerkungen werden Probleme schneller identifiziert und behoben, was schnellere Lösungen und minimale Ausfallzeiten für den Kunden gewährleistet. Verbesserte Erstbehebungsrate: Eine der entscheidenden Leistungsmetriken des FSM ist die Erstbehebungsrate. Mit der AR-gestützten Führung erhalten Techniker vor Ort fachkundigen Rat, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Probleme bereits bei ihrem ersten Besuch gelöst werden, wodurch sich diese entscheidende Rate verbessert. Verbesserte Schulung und Einarbeitung: Die Lernkurve für neue Techniker kann steil sein. Splashtop AR ist ein dynamisches Trainingstool, das es Anfängern ermöglicht, in realen Szenarien unter fachkundiger Anleitung in Echtzeit zu lernen, wodurch der Lernprozess verkürzt und Selbstvertrauen aufgebaut wird. Höhere Kundenzufriedenheit: Wenn Probleme schnell und effizient gelöst werden, steigt zwangsläufig die Kundenzufriedenheit. Kunden schätzen die unmittelbare Aufmerksamkeit und den innovativen Ansatz zur Problemlösung, der oft zu positiven Bewertungen und erhöhter Loyalität führt. Ressourcenoptimierung: Durch weniger Besuche vor Ort können Unternehmen ihre personellen und logistischen Ressourcen besser einsetzen. Techniker können komplexere Aufgaben priorisieren, die tatsächlich physische Anwesenheit erfordern, während Remote-Experten mehrere Besuche vor Ort gleichzeitig leiten und so die Produktivität maximieren können. Erhöhte Sicherheit: Besonders wichtig in anspruchsvollen Umgebungen oder bei globalen Ereignissen wie Pandemien. AR-gesteuerter Support minimiert physische Interaktionen und gewährleistet so die Sicherheit von Technikern und Kunden, ohne Kompromisse bei der Servicequalität einzugehen. Verbesserte Dokumentation und Berichterstellung: Mit der Möglichkeit, AR-Sitzungen aufzuzeichnen, steht ein umfangreiches Repository mit realen Problemlösungsszenarien zur Verfügung. Dies kann für Schulungen, Audits oder die Weiterentwicklung von Best Practices in der Zukunft von unschätzbarem Wert sein.

Splashtop AR – Erste Schritte

Die Landschaft des Außendienstmanagements entwickelt sich rasant weiter, wobei der Bedarf an effizienteren, kostengünstigeren und technologisch fortschrittlicheren Lösungen im Vordergrund steht. Die greifbaren Vorteile von Splashtop AR sprechen für sich – von der beschleunigten Problemlösung bis hin zur höheren Kundenzufriedenheit.

Wenn Sie von den Aussichten einer Revolutionierung Ihres FSM-Ansatzes fasziniert sind und das transformative Potenzial von Splashtop AR aus erster Hand erleben möchten, helfen wir Ihnen gern weiter. Tauchen Sie tiefer in das Thema ein, stellen Sie Fragen und visualisieren Sie die Zukunft Ihres FSM-Betriebs.

Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr zu erfahren und eine personalisierte Demo zu vereinbaren. Erleben Sie die Zukunft des Außendienstmanagements mit Splashtop. Hier beginnt Ihre Reise zu beispielloser Effizienz und Kundenzufriedenheit.

