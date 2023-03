Peter Pane Restaurants reduzieren Geräteausfallzeiten durch On-Demand-Fernunterstützung und Augmented Reality

Um erfolgreich zu sein, sind Einfachheit und Geschwindigkeit sowohl im Restaurantgeschäft als auch beim IT-Support gefragt. Und genau deshalb bietet Splashtop Enterprise enorme Vorteile für Paniceus Systems, so Björn. „Mit Splashtop haben wir alles unter Kontrolle – von der Registrierung über Gruppenrichtlinien bis hin zu zugehörigen Elementen. So konnten wir Splashtop schnell in unserer Umgebung implementieren. Nachdem wir die Lösung auf den ersten Clients implementiert hatten, passten wir die Konfiguration am nächsten Tag leicht an und erweiterten die Implementierung dann auf 100 weitere Clients.“

Im Gegenzug erleben Peter Pane-Restaurants weniger Ausfallzeiten, wenn Probleme mit ihren Kassensystemen und anderen Geräten auftreten. Tatsächlich haben die Peter Pane-Restaurants in komplexen visuellen Support-Szenarien ihre Geräteausfallzeiten durch den Einsatz von Splashtop AR um 50 % reduziert. Darüber hinaus muss die IT-Abteilung nicht mehr zu den Standorten in Deutschland und Österreich reisen. Sie können Probleme lösen, sobald sie auftreten, und so Zeit und Geld sparen.

Insgesamt hat Paniceus ausgezeichnete Erfahrungen mit Splashtop Enterprise gemacht. Es hat nicht nur dazu beigetragen, Ausfallzeiten zu reduzieren, sondern ist auch die perfekte Lösung, um Peter Pane bei ihrer Expansion zu unterstützen. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit Splashtop freuen sich Björn und sein Team darauf, in Zukunft weitere Funktionen auszuprobieren (z. B. die neuen Service Desk-Funktionen von Splashtop).

„Ich würde Splashtop jedem empfehlen“, sagt Björn. „Aber überzeugen Sie sich am besten selbst davon, wie einfach die Bedienung ist und wie der Kundensupport davon profitiert.“