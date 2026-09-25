Es kann erheblichen manuellen Aufwand erfordern, Anwendungen von Drittanbietern aktuell zu halten – insbesondere über viele Endpunkte hinweg. IT-Teams müssen wissen, welche Anwendungen installiert sind, erkennen, wann neue Versionen verfügbar werden, entscheiden, welche Updates bereit für die Bereitstellung sind, und sicherstellen, dass diese Updates die richtigen Geräte erreichen.
Splashtop AEM hilft dabei, diesen Prozess mithilfe von Software-Patch-Richtlinien zu automatisieren. IT-Teams können festlegen, welche unterstützten Anwendungen verwaltet werden sollen, Scans nach verfügbaren Updates planen, steuern, wann genehmigte Updates installiert werden, und wählen, ob neue Versionen automatisch genehmigt oder zuerst überprüft werden sollen.
Diese Anleitung zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie das Patchen von Anwendungen von Drittanbietern mit Splashtop AEM konfigurieren, die Richtlinie verwalteten Endpunkten zuweisen und nach der Bereitstellung der Richtlinie Aktualisierungsmöglichkeiten überwachen.
Was Sie vor der Konfiguration von Patch-Management für Drittanbieter benötigen
Ihr Team muss Splashtop AEM aktiviert haben, um Software Patch zu verwenden.
Der Benutzer, der Richtlinien für Software-Patches konfiguriert, muss Team Owner oder Admin sein.
Richtlinien für Software-Patches werden über Endpoint Policies erstellt, und die Richtlinien sind plattformspezifisch. Windows- und MacOS-Anwendungen werden daher über separate Richtlinien verwaltet.
Splashtop AEM verwaltet Listen unterstützter Software für beide Plattformen. Bevor Sie eine Richtlinie für eine bestimmte Anwendung erstellen, vergewissern Sie sich, dass die Anwendung im Katalog der unterstützten Software aufgeführt ist.
So automatisieren Sie das Patchen von Drittanbieteranwendungen mit Splashtop AEM
Sie können die folgenden Schritte ausführen, um Ihren Workflow für das Patchen von Drittanbieteranwendungen zu automatisieren:
1. Eine Endpunktrichtlinie erstellen oder auswählen
Gehen Sie in der Splashtop-Webkonsole zu Automation > Endpoint Policies.
Sie können eine neue Richtlinie für Software-Patching erstellen oder eine bestehende Richtlinie bearbeiten, die auch andere Endpunkteinstellungen steuert.
Beim Erstellen einer neuen Richtlinie konfigurieren Sie:
Richtlinienname
Beschreibung
Plattform
Übergeordnete Richtlinie, falls zutreffend
Ob die Richtlinie aktiviert oder deaktiviert ist
Windows- und macOS-Richtlinien werden separat erstellt. Auch Richtlinienvererbung ist verfügbar. Damit können untergeordnete Richtlinien Einstellungen von einer übergeordneten Richtlinie übernehmen und bei Bedarf einzelne Einstellungen überschreiben.
Das kann nützlich sein, wenn mehrere Gruppen dieselbe grundlegende Patch-Konfiguration gemeinsam nutzen sollen, aber unterschiedliche Anwendungsauswahlen oder Bereitstellungszeitpläne benötigen.
2. Konfigurieren Sie, wann Endpunkte nach Anwendungsupdates suchen
Öffnen Sie die Einstellungen für Software-Patches und konfigurieren Sie den Prüfzeitplan.
Splashtop AEM unterstützt einen oder mehrere feste oder wiederkehrende Prüfzeitpläne. Eine Prüfung kann wie folgt ausgeführt werden:
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
Der Scan-Zeitplan bestimmt, wann der Patching-Agent verwaltete Software auf neue Update-Möglichkeiten prüft.
Scannen und Aktualisieren sind separate Teile des Workflows. Dass ein verfügbares Anwendungsupdate gefunden wird, bedeutet nicht zwangsläufig, dass Splashtop AEM es sofort installiert. Was als Nächstes passiert, hängt von den Genehmigungseinstellungen und dem Update-Zeitplan der Anwendung ab.
Durch diese Trennung können Sie regelmäßig nach Updates suchen, während tatsächliche Installationen auf die Wartungsfenster beschränkt bleiben, die für Ihre Umgebung geeignet sind.
3. Legen Sie den Zeitplan für Anwendungsupdates fest
Konfigurieren Sie als Nächstes den Update Schedule.
Diese Einstellung steuert, wann der Patch-Agent Update-Möglichkeiten installiert, die den Status „Genehmigt“ erreicht haben.
Beispielsweise könnte ein IT-Team Geräte häufig auf neu verfügbare Anwendungsversionen scannen und Installationen gleichzeitig für einen festgelegten Wartungszeitraum planen.
Wenn Sie diese Zeitpläne getrennt halten, erhalten Sie Einblick in neu verfügbare Updates, bevor sie bereitgestellt werden, und genehmigte Patches können einem konsistenten Installationsrhythmus folgen.
4. Entscheiden Sie, wie neu eingebundene Computer behandelt werden sollen
Die Option Neuer Computer steuert, was passiert, wenn ein neuer Endpunkt direkt in eine Gruppe aufgenommen wird, der bereits die Richtlinie „Software Patch“ zugewiesen ist.
Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Patch-Agent auf dem neu aufgenommenen Computer sofort einen Scan oder ein Update starten, statt bis zum nächsten geplanten Zeitpunkt zu warten.
Für Geräte, die bereits verwaltet werden, gibt es einen wichtigen Unterschied. Wenn ein vorhandener Computer nach dem Onboarding in eine Gruppe verschoben wird, wird diese sofortige Aktion nicht ausgelöst. Dieser Computer folgt dem nächsten konfigurierten Scan- oder Update-Zeitplan.
Diese Einstellung kann neu bereitgestellten Endpunkten dabei helfen, schneller in den regulären Patch-Management-Workflow aufgenommen zu werden.
5. Konfigurieren Sie das Neustartverhalten, wenn erforderlich
Einige Anwendungsupdates erfordern möglicherweise einen Neustart des Endpunkts.
Der Abschnitt Neustartoptionen ermöglicht es Ihnen, festzulegen, wie der Patch-Agent einen Neustart handhaben soll, wenn dieser als Teil des Update-Prozesses erforderlich ist.
Konfigurieren Sie dieses Verhalten entsprechend den Endpunkten, die von der Richtlinie abgedeckt werden, und der Art und Weise, wie diese Geräte genutzt werden. Zum Beispiel kann sich das passende Neustartverhalten für den Arbeitsplatzrechner eines Mitarbeiters von dem Verhalten unterscheiden, das für Geräte verwendet wird, die während eines geplanten Wartungsfensters neu gestartet werden können.
6. Wählen Sie die Anwendungen aus, die Sie verwalten möchten
Sobald die allgemeinen Einstellungen für Software Patch konfiguriert sind, öffnen Sie die Registerkarte Software.
Wählen Sie Software hinzufügen, um die Anwendungen auszuwählen, die von der Richtlinie verwaltet werden sollen. Es können mehrere Anwendungen aus dem Katalog unterstützter Software ausgewählt werden.
Hier wechselt die Richtlinie von einem allgemeinen Patch-Zeitplan zu einem anwendungsspezifischen Workflow. Jede ausgewählte Anwendung kann dann ihre eigenen Installations- und Genehmigungseinstellungen haben.
Beispielsweise könnte eine Windows-Richtlinie Anwendungen wie Google Chrome, Zoom, 7-Zip, Adobe Reader, Visual Studio Code oder andere Anwendungen verwalten, die im aktuellen Katalog der unterstützten Software enthalten sind.
macOS verwendet eine eigene Liste unterstützter Anwendungen und eine eigene plattformspezifische Endpoint Policy.
7. Wählen Sie aus, ob Splashtop AEM fehlende Software installieren soll
Für jede Anwendung in der Software-Patch-Richtlinie können Sie konfigurieren, ob Splashtop AEM die Anwendung installieren soll, wenn sie auf einem verwalteten Computer noch nicht vorhanden ist.
Die Einstellung Installieren, falls nicht vorhanden steuert dieses Verhalten.
Wenn die Installation aktiviert ist, hängt die installierte Version von den anderen Anwendungseinstellungen in der Richtlinie ab.
Zum Beispiel:
Wenn eine vorab genehmigte Version angegeben ist, kann diese genehmigte Version installiert werden.
Wenn es keine vorab genehmigte Version gibt, kann die neueste verfügbare Version installiert werden.
Wenn „Install if not present“ deaktiviert ist, überspringt Splashtop AEM die Installation auf Computern, auf denen die Anwendung fehlt.
Dadurch kann derselbe Workflow für Software-Patches Updates für bereits installierte Anwendungen verwalten und zugleich die Installation auf Endpunkten unterstützen, auf denen die Anwendung nicht vorhanden ist, wenn dieses Verhalten aktiviert ist.
8. Eine vorab genehmigte Anwendungsversion festlegen
Die Einstellung Vorab genehmigte Version ermöglicht es Ihnen, eine Version festzulegen, die verwaltete Computer erreichen sollen.
Wenn ein Scan einen Endpunkt findet, auf dem eine ältere Version als die vorab genehmigte Version ausgeführt wird, kann Splashtop AEM eine Update-Möglichkeit für die genehmigte Version erstellen.
Wenn beispielsweise Version 0.9 als vorab genehmigte Version festgelegt wurde und ein verwalteter Endpunkt noch Version 0.8 ausführt, kann der Scan erkennen, dass der Computer auf die genehmigte Version aktualisiert werden sollte.
Dadurch können Sie eine bekannte Anwendungsversion festlegen, die Geräte erfüllen sollten, ohne dass ein Administrator dieselbe Version für jeden Endpunkt einzeln genehmigen muss.
9. Wählen Sie aus, wie neue Anwendungsversionen genehmigt werden
Software Patch steuert auch, was geschieht, wenn eine neuere Version verfügbar wird, nachdem die in der Richtlinie bereits genehmigte Version freigegeben wurde.
Die Einstellung Neue Version genehmigen kann Folgendes verwenden:
Automatisch: Die neu erkannte Version kann nach dem Scan in den Genehmigungs-Workflow übergehen.
Manuell: Die Aktualisierungsmöglichkeit wird in „Ausstehend“ verschoben, damit ein Administrator sie prüfen kann, bevor er sie genehmigt oder ablehnt.
Dadurch erhalten IT-Teams auf Anwendungsebene die Kontrolle darüber, wie stark der Update-Prozess automatisiert wird.
Anwendungen, die für eine automatische Genehmigung geeignet sind, können den Patch-Workflow mit weniger manuellem Eingreifen durchlaufen. Anwendungen, die eine zusätzliche Überprüfung erfordern, können ausstehend bleiben, bis ein Administrator eine Entscheidung trifft.
10. Weisen Sie die Richtlinie Computern oder Gruppen zu
Nachdem Sie die Anwendungen und das Update-Verhalten konfiguriert haben, weisen Sie die Endpunktrichtlinie den Computern zu, die ihr folgen sollen.
Wählen Sie unter Automation > Endpoint Policies die Richtlinie aus und dann Assign Group and Computer. Wählen Sie die passende Computergruppe aus und weisen Sie die Richtlinie zu.
Sie können Richtlinien auch auf zwei weitere Arten zuweisen:
Öffnen Sie die Eigenschaften eines einzelnen Computers und wählen Sie eine Richtlinie aus.
Gehen Sie zu Management > Grouping, erstellen oder bearbeiten Sie eine Computergruppe und weisen Sie die entsprechende Richtlinie zu.
Standardmäßig folgt ein einzelner Computer der Richtlinie seiner Gruppe. Einem Computer kann eine andere Richtlinie zugewiesen werden, wenn er eine Ausnahme von der übergreifenden Gruppenkonfiguration benötigt.
So überwachen Sie Updates von Drittanbieteranwendungen
Sobald die Richtlinie aktiv ist, bietet Splashtop AEM eine zentrale Übersicht über erkannte Anwendungsupdates und ihren aktuellen Status.
Prüfen Sie Aktualisierungsmöglichkeiten in Software Patch
Sobald die Richtlinie aktiv ist, können IT-Teams das Splashtop Dashboard für die tägliche Transparenz beim Patchen von Drittanbieteranwendungen nutzen.
Das Widget Software Patch Overview zeigt den Status von Software-Patches über alle verwalteten Endpunkte hinweg an. Administratoren können auf einen Status klicken, um zur entsprechenden Software-Patch-Ansicht zu wechseln, wenn ein Update genauer geprüft werden muss oder eine Aktion erfordert.
Für eine detailliertere Verwaltung gehen Sie zu Management > Software Patch und wählen Sie dann die Ansicht für Windows oder Mac Software Patch aus.
Splashtop AEM bezeichnet ein erkanntes Software-Update als Update-Gelegenheit. Eine Update-Gelegenheit kann erstellt werden, wenn:
Ein verwalteter Computer erkennt bei einem Scan eine neue Anwendungsversion.
Die vorab genehmigte Version in einer Richtlinie ändert sich, und die aktuell auf dem Computer installierte Version ist niedriger als die neu genehmigte Version.
Jede Update-Möglichkeit kann einen von fünf Status haben:
Ausstehend
Genehmigt
Fehlgeschlagen
Installiert
Abgelehnt
Splashtop AEM protokolliert außerdem die Statusänderungen jeder Gelegenheit und hilft Administratoren so, das Update über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg nachzuverfolgen.
Ausstehende Anwendungsupdates prüfen
Die Registerkarte Pending enthält Update-Möglichkeiten, die eine Entscheidung durch einen Administrator erfordern.
Wählen Sie eine Möglichkeit aus und verwenden Sie das Menü Actions, um:
Genehmigen
Ablehnen
Sobald eine ausstehende Möglichkeit genehmigt oder abgelehnt wird, wechselt sie in den entsprechenden Status und kehrt nicht zu „Ausstehend“ zurück.
Dies ist der Workflow, der verwendet wird, wenn die Genehmigungseinstellung für neue Versionen einer Anwendung auf manuelle Prüfung konfiguriert ist.
Genehmigte Anwendungsupdates überwachen
Updates im Tab Approved sind bereit, gemäß dem konfigurierten Update-Zeitplan weitergeführt zu werden.
Wenn der geplante Aktualisierungszeitpunkt erreicht ist, beginnen genehmigte Möglichkeiten mit der Aktualisierung. Ein Administrator kann eine genehmigte Möglichkeit vor der Installation weiterhin ablehnen.
Dadurch gibt es ein Zeitfenster zwischen Freigabe und geplanter Bereitstellung, in dem ein geplantes Update noch gestoppt werden kann, wenn sich die Umstände ändern.
Überprüfen Sie fehlgeschlagene Updates und versuchen Sie es bei Bedarf erneut
Wenn ein Update nicht erfolgreich abgeschlossen wird, erscheint seine Aktualisierungsmöglichkeit auf der Registerkarte Fehlgeschlagen.
Von dort aus kann ein Administrator:
Bestätigen Sie das Update erneut
Update ablehnen
Wenn Sie sie erneut genehmigen, wird die Gelegenheit zurück in den genehmigten Workflow verschoben, sodass sie gemäß dem geltenden Update-Prozess erneut versucht werden kann.
Installierte und abgelehnte Updates zu prüfen
Der Status Installiert stellt das Ende des Lebenszyklus einer Update-Gelegenheit dar. Sobald das Update diesen Status erreicht, sind keine weiteren Aktionen mehr verfügbar.
Updates, die bewusst übersprungen wurden, werden unter Abgelehnt angezeigt. Wenn sich die Umstände ändern, kann eine abgelehnte Option später genehmigt werden, wodurch sie in den Tab „Genehmigt“ verschoben wird.
Zusammen geben diese Status Administratoren Einblick in Updates, die abgeschlossen wurden, ebenso wie in solche, die bewusst zurückgehalten wurden.
So kombinieren Sie automatische und manuelle Anwendungsgenehmigungen
Unterschiedliche Anwendungen müssen nicht demselben Genehmigungs-Workflow folgen.
Mit Splashtop AEM können Sie die Anwendungseinstellungen innerhalb einer Software-Patch-Richtlinie verwenden, um festzulegen, wie jede Anwendung behandelt werden soll.
Bei Anwendungen, bei denen Sie neu verfügbare Versionen bedenkenlos automatisch genehmigen können, kann Neue Version genehmigen auf „Auto“ gesetzt werden. Neu erkannte Versionen können dann in den Workflow „Genehmigt“ wechseln und auf den konfigurierten Aktualisierungszeitplan warten.
Legen Sie für Anwendungen, die vor der Bereitstellung überprüft werden müssen, das Genehmigungsverhalten auf „Manuell“ fest. Neue Update-Möglichkeiten werden unter „Ausstehend“ angezeigt, wo ein Administrator sie genehmigen oder ablehnen kann.
Sie können auch vorab genehmigte Versionen verwenden, wenn verwaltete Computer eine bestimmte Anwendungsversion erreichen sollen.
Die passende Mischung hängt von den Anwendungen ab, die Sie verwalten, und davon, wie Ihre Organisation Software-Updates bewertet.
So funktionieren gestaffelte Anwendungs-Rollouts in Splashtop AEM
Splashtop AEM kann auch gestaffelte Anwendungsbereitstellungen unterstützen.
Um eine gestaffelte Einführung im Ring-Stil umzusetzen, erstellen Sie mehrere Software-Patch-Richtlinien für verschiedene Computergruppen und konfigurieren Sie versetzte Update-Zeitpläne.
Zum Beispiel kann eine Gruppe genehmigte Anwendungsupdates früher erhalten, sodass die IT Zeit hat, die Bereitstellung zu bewerten, bevor eine spätere Richtlinie die Updates auf einen größeren Satz von Endpunkten anwendet.
Dieser Workflow bietet mehr Kontrolle darüber, wie schnell eine neue Anwendungsversion in Ihrer Umgebung ausgerollt wird.
Automatisieren Sie das Patchen von Drittanbieteranwendungen mit Splashtop AEM
Das Patchen von Drittanbieteranwendungen lässt sich einfacher verwalten, wenn Softwareerkennung, Genehmigungen, Bereitstellungszeitpunkt und Nachverfolgung Teil eines wiederholbaren Workflows sind.
Mit Splashtop AEM können IT-Teams auswählen, welche unterstützten Anwendungen verwaltet werden sollen, festlegen, ob fehlende Anwendungen installiert werden sollen, genehmigte Versionen definieren, steuern, wie neue Versionen behandelt werden, und planen, wann genehmigte Updates bereitgestellt werden.
Nach der Bereitstellung bietet Software Patch einen zentralen Ort, um ausstehende, genehmigte, fehlgeschlagene, installierte und abgelehnte Update-Möglichkeiten zu prüfen, damit Administratoren den Überblick behalten und bei Bedarf eingreifen können.
Starten Sie eine kostenlose Testversion von Splashtop AEM, um das Patchen von Anwendungen von Drittanbietern auf Ihren verwalteten Endpunkten zu automatisieren.