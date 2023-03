Zugriff auf Ihren Remote-Desktop von einem Telefon aus

Mit Splashtop ist der Remote-Desktop von Ihrem mobilen Gerät aus ganz einfach! Greifen Sie sicher von einem Telefon aus auf Ihren Computer zu und steuern Sie ihn, egal wo Sie sich gerade befinden.

Mit der Remote-Desktop-Software ist es nicht mehr erforderlich, physisch am Computer zu sitzen. Jetzt können Remote-Desktop-Benutzer von überall aus auf ihre Computer zugreifen.

Aber was ist, wenn Sie keinen Laptop oder Tablet dabei haben, um auf Ihren Desktop zuzugreifen? Die meisten Menschen haben meist nur ein Smartphone dabei. In der heutigen Welt, in der Sie für Arbeit, Schule und andere Verpflichtungen mit Ihrem Computer verbunden bleiben müssen, ist eine Lösung, mit der Sie Ihren Desktop von einem Smartphone aus fernsteuern können, unerlässlich.

Mit Splashtop ist das kein Problem! Sie können Ihr Telefon benutzen, um von überall aus auf Ihren Ferncomputer zuzugreifen. Außerdem können Sie einen Computer von Ihrem Telefon aus in Echtzeit über die schnellen und sicheren Verbindungen von Splashtop fernsteuern, sodass Sie jede Aufgabe mit Leichtigkeit erledigen können. Öffnen Sie Ihre Dateien, führen Sie eine beliebige Anwendung aus – all das können Sie mit Splashtop tun!

Remote-Desktop von mobilen Geräten mit Splashtop

Splashtop unterstützt Remote-Verbindungen zu Windows-, Mac- und Linux-Computern von Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chrome OS-Geräten.Das bedeutet, dass Sie mit Ihrem Telefon aus der Ferne auf Ihren Computer zugreifen können, unabhängig davon, welches Betriebssystem sich auf diesem befindet.Splashtop ist vollständig plattformübergreifend.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Nachdem Sie Splashtop Remote Desktop auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, können Sie die Splashtop-App jederzeit verwenden, um eine Remote-Desktop-Sitzung auf Ihrem Computer zu starten.Öffnen Sie dazu einfach die App und wählen Sie den Computer aus, auf den Sie zugreifen möchten.Sie werden dann verbunden und sehen den Bildschirm Ihres Remote-Computers in Echtzeit über Verbindungen in HD-Qualität.

Sie können die Benutzeroberfläche Ihres Mobilgeräts sowie die Splashtop-Symbolleiste verwenden, um den Computer fernzusteuern. Die Symbolleiste enthält nützliche Funktionen wie eine Tastatur, Umschalten zwischen Anzeigen und mehr.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Splashtop verwendet werden kann, um von Mobilgeräten aus auf Remote-Desktops zuzugreifen:

Remote- und Hybrid-Mitarbeiter können von unterwegs auf ihre Computer zugreifen

IT, Support und Helpdesks können Fernunterstützung für Benutzercomputer von ihren Smartphones aus bereitstellen

Schüler und Studenten können von ihren Handys aus auf Schulcomputer und Arbeitsstationen zugreifen

Beginnen Sie kostenlos mit Splashtop

Ermöglichen Sie den Zugriff auf alle Ihre Computer über Ihr Telefon. Greifen Sie von überall auf Ihre Computer zu. Starten Sie mit einer kostenlosen Testversion von Splashtop – es ist keine Kreditkarte erforderlich und Sie gehen keine Verpflichtung ein.

Starten Sie jetzt Ihre kostenlose Testversion, um mit Ihrem Smartphone von überall aus auf Ihren Computer zuzugreifen.

Kostenlose Testversion starten