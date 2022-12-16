IT 經理面臨著日益複雜的複雜性，因為他們要應對分散的員工隊伍，包括擴大的團隊位置、增加的安全威脅、眾多設備和操作系統，以及促進不斷變化的工作模式和個人需求。

然而，新的數據顯示，由於遠端訪問和支持解決方案，三分之一的IT領導者在工作中感到壓力減輕。 這些工具的優勢提供了無與倫比的靈活性、直觀的體驗、值得信賴的安全性和可持續的支援。 它們還直接影響員工的信心和工作滿意度。