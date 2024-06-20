跳至主內容
Splashtop20 years of trust
登入免費試用
+1.408.886.7177登入免費試用

支援分散式員工隊伍

分散式工作將繼續存在，但僅僅啟用任何位置或任何訪問已不再足夠。 面向未來的戰略具有靈活性，並以組織的使用者為核心。

Man on couch smiling while using Splashtop remote access via laptop for efficient remote work

遠端解決方案培養蓬勃發展的IT團隊

IT 經理面臨著日益複雜的複雜性，因為他們要應對分散的員工隊伍，包括擴大的團隊位置、增加的安全威脅、眾多設備和操作系統，以及促進不斷變化的工作模式和個人需求。

然而，新的數據顯示，由於遠端訪問和支持解決方案，三分之一的IT領導者在工作中感到壓力減輕。 這些工具的優勢提供了無與倫比的靈活性、直觀的體驗、值得信賴的安全性和可持續的支援。 它們還直接影響員工的信心和工作滿意度。

閱讀白皮書

下載 Splashtop 的報告“從中斷到分佈式：IT 如何駕馭不斷變化的工作環境”，詳細了解安全端點訪問和支持解決方案如何提高工作場所的生產力和幸福感。

閱讀報告


真實世界示例

BDP 如何在 24 小時內實現全面遠端作業

BDP 如何在 24 小時內實現全面遠端作業

當 COVID-19 來襲時，BDP 迫切需要使 1，350 名員工能夠在家工作。 瞭解我們的解決方案如何通過企業級管理和多重身份驗證 （MFA） 快速直觀地訪問所有公司軟體。

深入了解

從顛覆傳統到分散式工作型態的三個關鍵數據

從顛覆傳統到分散式工作型態的三個關鍵數據

IT 團隊對未來有何看法？ 他們應該關注哪些三個核心領域來推動更大的靈活性和工作場所體驗？ 閱讀我們的文章，獲取有關可持續和主動方法的關鍵見解。

閱讀更多
Man learning how IT is navigating the changing work environment with a distributed workforce

分散式工作對人類的影響

我們對 1，000 名 IT 決策者進行了調查，揭示了安全遠端訪問和支援解決方案的廣泛優勢，其中 42% 的人表示他們的角色因此更有回報。 儘管如此，許多人在實現靈活工作實踐方面仍面臨障礙。

縮小遠端工作的差距

瞭解可持續分散式工作戰略的組成部分，以及IT決策者如何引領工作場所提高生產力和幸福感。

查看信息圖

  • 高端安全

    複雜的安全威脅可能隨時發生，尤其是當您的任務是管理不同位置越來越多的不同設備時。 為了保持控制，企業需要將安全性視為永無止境的東西。

    從標準和合規性到高級安全保護，Splashtop 的業務產品專門用於讓IT完全控制數據保護，同時讓員工能夠靈活地從任何地方訪問數據。

  • 靈活性和性能

    適應不斷變化的工作要求不能以犧牲績效為代價。 無論人們需要如何或在哪裡工作，組織都需要確保他們擁有適合其獨特需求的業務連續性解決方案。

    Splashtop 只需一個集中式控制台和豐富的功能，可説明您保持敏捷性，同時降低分散式工作的複雜性。 通過針對每個使用者的工作流程量身定製的遠端支持解決方案，有效管理不斷變化的工作環境變得更加簡單。

  • 客戶服務

    作為業內客戶支援的最高評級，凈推薦值 （NPS） 為 93，Splashtop 致力於讓團隊不間斷地工作。 我們的客戶可以選擇與技術專家和銷售團隊交談，或使用即時聊天支援來快速解決問題。

  • 簡單的遠端解決方案

    等待問題解決所浪費的每一分鐘都會直接影響企業的前景。 但是，無論是通過有人值守還是無人值守的支援，都有專門的團隊隨時提供説明，都可以説明您應對不必要的停機時間。

    在 Splashtop ，我們致力於為人們提供工具和支援，讓他們隨時隨地使用他們想要的任何設備工作。

聯絡銷售團隊

與我們聯繫