支援分散式員工隊伍
分散式工作將繼續存在，但僅僅啟用任何位置或任何訪問已不再足夠。 面向未來的戰略具有靈活性，並以組織的使用者為核心。
遠端解決方案培養蓬勃發展的IT團隊
IT 經理面臨著日益複雜的複雜性，因為他們要應對分散的員工隊伍，包括擴大的團隊位置、增加的安全威脅、眾多設備和操作系統，以及促進不斷變化的工作模式和個人需求。
然而，新的數據顯示，由於遠端訪問和支持解決方案，三分之一的IT領導者在工作中感到壓力減輕。 這些工具的優勢提供了無與倫比的靈活性、直觀的體驗、值得信賴的安全性和可持續的支援。 它們還直接影響員工的信心和工作滿意度。
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分散式工作對人類的影響
我們對 1，000 名 IT 決策者進行了調查，揭示了安全遠端訪問和支援解決方案的廣泛優勢，其中 42% 的人表示他們的角色因此更有回報。 儘管如此，許多人在實現靈活工作實踐方面仍面臨障礙。
縮小遠端工作的差距
瞭解可持續分散式工作戰略的組成部分，以及IT決策者如何引領工作場所提高生產力和幸福感。
高端安全
複雜的安全威脅可能隨時發生，尤其是當您的任務是管理不同位置越來越多的不同設備時。 為了保持控制，企業需要將安全性視為永無止境的東西。
從標準和合規性到高級安全保護，Splashtop 的業務產品專門用於讓IT完全控制數據保護，同時讓員工能夠靈活地從任何地方訪問數據。
靈活性和性能
適應不斷變化的工作要求不能以犧牲績效為代價。 無論人們需要如何或在哪裡工作，組織都需要確保他們擁有適合其獨特需求的業務連續性解決方案。
Splashtop 只需一個集中式控制台和豐富的功能，可説明您保持敏捷性，同時降低分散式工作的複雜性。 通過針對每個使用者的工作流程量身定製的遠端支持解決方案，有效管理不斷變化的工作環境變得更加簡單。
客戶服務
作為業內客戶支援的最高評級，凈推薦值 （NPS） 為 93，Splashtop 致力於讓團隊不間斷地工作。 我們的客戶可以選擇與技術專家和銷售團隊交談，或使用即時聊天支援來快速解決問題。
簡單的遠端解決方案
等待問題解決所浪費的每一分鐘都會直接影響企業的前景。 但是，無論是通過有人值守還是無人值守的支援，都有專門的團隊隨時提供説明，都可以説明您應對不必要的停機時間。
在 Splashtop ，我們致力於為人們提供工具和支援，讓他們隨時隨地使用他們想要的任何設備工��作。