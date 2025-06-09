TechCastles 使用 Splashtop 實現遠端電影製作
學生和編輯可以遠端存取複雜的電影行業工具並在任何地方工作
摘要
TechCastles Media Services® 堪稱喬治亞州電影業的關鍵推手，以託管服務供應商 (MSP) 的身分，為影業相關學校設施、製片廠、後製機構實施和監控 IT 基礎設施。
最近，喬治亞州某知名電影學校正設法為學生和位於加州的剪輯合作夥伴提供優質的遠端存取服務。現有遠端存取解決方案不穩定，影響了生產力。由於學期課程和電影企劃都已在進行當中，學校需要請 TechCastles 盡快提供快速又穩健的解決方案來提高遠端存取效能。
TechCastles 採用了 Splashtop 後，僅短短數小時，學生和剪輯人員都順利存取所需的系統和工具，不但實現遠端電影製作，還達到了最佳品質和效能。
挑戰：實現高質量的遠端工作和學習
在 TechCastles 電影學院校園內，許多學生在 Mac 上工作並使用高度專業化的電影製作工具。然而，除了面對面學習之外，學校還必須提供對學校生產軟件和工具的可靠遠端存取，原因有以下三個：
學生散居於喬治亞州各地，而且大多住得離學校很遠，需要全學年採取遠距學習模式，並在校外完成所有課業進度。
面對面的學生經常遠端存取工具和系統，尤其是當他們從事課堂以外的主要任務時。
學校與需要遠端存取學校後期製作系統的加州編輯合作。
學校學期開始後不久，學生和教職員工在遠端使用 Avid 軟件和後期製作工具（特別是 Avid Pro Tools 數字音頻工作站和 Avid Media Composer 軟件）時很快就遇到了問題。突然，學生們淹沒了 TechCastles 的支援熱線。 “學生告訴我們，現有的遠端存取�解決方案無法將音頻與視頻正確同步。而且，如果你不能正確快速地同步，編輯就會生氣，”TechCastles 合夥人 Margaret Chu 解釋道。
經過進一步調查，Chu 發現現有的遠端存取解決方案無法修改為與任何 Avid 產品正確同步音頻。 “在我們的行業中，這種情況是不可能發生的，”她說。 “Avid 是市場領導者，遠端存取工具必須與 Avid 軟件和工具無縫集成。”
TechCastles 需要趕快找到新的遠端存取解決方案，透過簡單、直觀和強大的整合功能，搭配精細複雜的軟體、系統和工具展現出色效能。
解決方案：簡單且高性能的遠端存取
在 TechCastles 團隊評估遠端存取解決方案時，他們一致認為理想的解決方案必須具備三個經過驗證的特徵，包括：
高效能
易於部署
介面直觀
在研究了幾種遠端存取解決方案之後，TechCastles 選擇了Splashtop Remote Access 。Chu 表示：“Splashtop 為遠端使用者提供了結合學習和工作環境的一切。”
Chu 指出，Splashtop 擁有高速連接以及高畫質串流和聲音的強大效能。「Splashtop 不僅速度快，使用者的一切體驗都是最高品質 – 而且都是同步的，」Chu 說。
TechCastles 發現部署 Splashtop 比以前的遠端存取解決方案簡單得多。Chu 解釋：「我能夠一下就將 Splashtop 部署到 150 台電腦上；只要按一下、拖放電子郵件地址，就能將人員輸入系統。在使用 Splashtop 之前，都得由我一一輸入使用者姓名、電子郵件地址、特定存取權限、應用程式權限和限制條件，再將這些資訊全部儲存下來，真是痛苦。」
他們的學生發現 Splashtop 遠端存取易於使用。Chu 如何得知？她解釋說，當所有系統都運作良好時，學生不會有任何反應。「但是當情況�變糟時，他們會告訴我」Chu 笑著說。「由於遠端存取問題，我過去常常在半夜進行現場通話。現在，有了 Splashtop，我再也沒有接過電話，而且可以一覺到天亮。」
成果：不但產能提高，還意外省錢
TechCastles 報告說，自從實施 Splashtop 以來，他們沒有遇到遠端存取問題——無論是學生還是編輯。此外，在學生需要存取 Avid Pro Tools 時，Chu 能夠在 150 台標準教室電腦和另外 25 台專注於 Avid Pro Tools 的電腦上部署 Splashtop。
Chu指出，TechCastles通過選擇Splashtop節省了寶貴的時間和資源。 “使用之前的遠端存取解決方案，我和另一名團隊成員必須花費整整兩天時間才能讓所有學生啟動並運行，而且每個班級都是如此。 Splashtop 讓它變得如此簡單，”她說。
TechCastles 甚至因改用 Splashtop 省下一筆錢。Chu 表示：「毫無疑問，使用 Splashtop 比較省錢。而且，只要能為客戶成就更多，同時壓低成本，就相當於保證彼此合作能實現雙贏並長期維繫。」
細節
關於 TechCastles 媒體服務
TechCastles 正處於協同合作、創新和解決方案的交叉點。 他們總部位於喬治亞州，為 IT 遠程服務，網絡安全，AVID 和技術支持提供幫助。
關於Splashtop Remote Access
Splashtop Remote Access是個人和團隊的高效能遠端存取解決方案。使用者可以控制他們的電腦並存取所有應用程式、檔案和數據，同時享受 4k 串流體驗，具有最小的延遲和超過 40 fps 的效能。享受多項遠端存取功能，並在家中有效地工作。
客戶經驗分享
使用先前的遠端存取解決方案，我和另一位團隊成員必須花整整兩天的時間才能讓所有學生（每個班級）都能順利開始使用。Splashtop 讓一切變得如此簡單！
Margaret Chu，TechCastles 合夥人