Ryman Healthcare借助Splashtop加強在澳洲和紐西蘭的遠端支援。
為遍布澳洲和紐西蘭的約 5,000 個終端提供安全、可擴展且經濟高效的分散式基礎設施團隊支援。
後續效應
在不影響能力的前提下降低遠端支援成本
透過以 Splashtop 取代 TeamViewer，Ryman Healthcare 大幅降低了授權成本，同時維持了其基礎設施團隊每天依賴的遠端支援能力。
更快為地理位置分散的員工團隊提供支持
Splashtop 使工程師能夠立即連接到養老院、老年護理機構和醫療機構的各個終端，從而幫助快速解決問題並最大限度地減少對員工的干擾。
可擴充端點支援 5,000 個端點
Splashtop 具有可靠的遠端存取、簡單的部署和集中管理功能，可支援約 5,000 台 Windows 和 Android 設備，同時提供了一個可以隨著 Ryman Healthcare 不斷增長的技術環境而擴展的平台。
挑戰
Ryman Healthcare 是澳大拉西亞領先的退休村和老年護理服務提供者之一，在澳洲和紐西蘭各地經營退休村、老年護理設施和醫療保健服務。支持這樣一個地域分散的組織需要可靠的技術，使員工能夠不間斷地提供高品質的照護服務。
身為技術基礎設施經理，雅克·盧布塞爾領導著一支由十名工程師和專家組成的團隊，負責管理組織的核心技術基礎設施。他的團隊負責基礎設施策略、終端管理、 cloud服務、網路安全、營運彈性以及維持業務運作的技術平台。
由於數千個終端分佈在多個地點，因此提供快速可靠的遠端支援至關重要。工程師需要排除故障、進行維護並協助第一線員工，而無需承受現場差旅帶來的延誤和成本。
在採用 Splashtop 之前，Ryman Healthcare 依靠 TeamViewer 進行遠端支援。雖然該平台滿足了組織的功能需求，但 Jacques 和他的團隊發現，作為更廣泛的技術優化計劃的一部分，有機會提高其遠端支援環境的商業價值。
團隊開始評估各種替代方案，這些方案既能提供相同的企業級功能，又能帶來更高的投資報酬率。
主要目標包括：
降低遠端支援許可成本
維護或改善遠端支援體驗
簡化部署和持續管理
高效支援約 5,000 個終端
提供能夠隨著未來成長而擴展的解決方案
為 IT 人員和最終用戶提供無縫體驗
在選擇 Splashtop 之前，團隊對 TeamViewer 和其他幾個遠端支援解決方案進行了評估。
我們選擇 Splashtop 是因為它在功能性、易用性、可擴展性和商業價值方面達到了最佳平衡。與 TeamViewer 相比，它提供了更好的整體投資報酬率。
雅克·盧布塞爾，萊曼醫療保健公司技術基礎設施經理
解決
經過成功評估，Ryman Healthcare 將其澳洲和紐西蘭的業務營運標準化，採用 Splashtop Remote Support 提供安全的遠端協助。
澳洲和紐西蘭企業遠端支援
Splashtop 讓 Ryman Healthcare 的基礎設施團隊能夠安全地為用戶提供支持，無論用戶身處何地。工程師可以遠端排除故障、進行維護，並協助養老院、老年護理機構和醫療機構的員工，而無需進行現場訪問。能夠立即連接到遠端設備可以減少故障排除的延遲，並使團隊能夠在需要支援時快速回應。
為約 5,000 個終端提供可靠支持
目前，基礎架構團隊使用 Splashtop 來管理和支援分佈在大型、地理位置分散的環境中的約 5,000 個 Windows 和 Android 終端。借助無人值守和有人值守的終端接入，技術人員可以透過可靠的終端支援平台快速解決問題、提供技術援助並執行日常終端管理。
部署簡便，快速普及
部署過程簡單且有效率，使組織能夠以最小的干擾從 TeamViewer 過渡到 TeamViewer。基礎設施團隊在實施後不久便開始部署設備，而支援工程師也迅速將平台融入他們的日常工作流程中。“從評估到實施，整個過程都很順利。”部署過程非常簡單，我們的支援團隊也很快就適應了這個平台。
降低總擁有成本
其中一項最顯著的成果是商業價值的提升。透過以 Splashtop 取代 TeamViewer，Ryman Healthcare 降低了授權成本，同時繼續提供其環境中所需的企業級遠端支援功能。該組織沒有為了降低成本而犧牲功能，而是在保持高品質支援體驗的同時，實現了更低的�整體擁有成本。
更快的反應速度和更佳的使用者體驗
快速的遠端連線使工程師能夠立即開始故障排除，從而幫助減少澳洲和紐西蘭各地員工的停機時間。無人值守遠端存取已成為團隊最有價值的能力之一，使支援工程師能夠在無需與最終用戶進行大量協調的情況下連接到設備。這有助於更有效率地解決問題，同時最大限度地減少對第一線員工的干擾。
按規模建造
隨著 Ryman Healthcare 不斷推進其技術環境的現代化，Splashtop 提供了一個可擴展的平台，能夠支援持續成長。該解決方案具有可靠的效能、簡單的管理和企業級安全性，使基礎架構團隊能夠為龐大且分散的終端環境提供一致的遠端支援。
“我們向那些尋求企業級遠端支援功能但又不想支付企業級價格的組織推薦 Splashtop。”它功能強大，性價比極高。——雅克‧盧布塞爾，萊曼醫療保健公司技術基礎設施經理
用三個字Splashtop
透過採用 Splashtop Remote Support 作為標準，Ryman Healthcare 增強了其在澳洲和紐西蘭為約 5,000 個終端提供支援的能力，同時降低了授權成本並維持了高標準的服務。基礎設施團隊現在受益於遠端支援平台，該平台將企業級功能與卓越的商業價值相結合，幫助組織在其不斷成長的業務中繼續提供高效的技術服務。
關於客戶
Ryman Healthcare 是澳大拉西亞領先的退休村和老年護理服務提供者之一，在新西蘭和澳洲各地經營退休村、老年護理設施和醫療保健服務。該組織致力於透過專門建造的社區，為老年人提供高品質的退休生活和護理，以支持他們的福祉和獨立性。Ryman Healthcare 的業務遍及兩國，依靠現代技術提供高效的服務，並為地理位置分散的數千名員工提供支援。