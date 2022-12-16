La Tecnocreativa 提供高度評價的混合學習並擴展計劃產品

La Tecnocreativa 是西班牙文世界領先的設計和技術學校，也是數位時尚、頭像、虛擬環境、高級時裝和元宇宙的國際參考。 他們為全球 40 多個國家/地區的 2，000 多名學生提供最先進的教育計劃和持續培訓。

聯合創始人Iñigo Becerril擁有一支由30名專業人員和100多名教師組成的團隊，負責監督教育產品，課程和其他EdTech專案的所有視聽內容。 他的部分日常工作包括為每個特定部門（例如，商業、行銷、在線課程、碩士等）提供正確類型的內容。

La Tecnocreativa 需要實施混合教育計劃，以便學生無論身在何處都可以上課並利用資源。 Iñigo還希望學生能夠在校園計算機上訪問高度專業化的3D和工業軟體，而無需將其實際安裝在個人設備上。

“我們需要保護基礎設施的安全性，同時使學生能夠安排課程和遠端連接，使我們的硬體和軟體許可證具有成本效益，”Iñigo 解釋道。 他需要一個安全的解決方案，允許學校為每個學生分配計算機，這樣他們就可以隨時隨地從任何設備獲得親身體驗。