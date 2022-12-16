La Tecnocreativa 提供高度評價的混合學習並擴展計劃產品

La Tecnocreativa 提供頗負盛名的混合式學習體驗，並擴增了學程內容
使用 Splashtop Enterprise for Remote Labs，透過高端實驗室遠端存取排程來滿足 40 個國家/地區的學生需求
概覽
挑戰
La Tecnocreativa 需要找到辦法來協助現場和線上的學生，讓他們存取校內電腦上的工業 3D 工作站，卻又不必在個人裝置上安裝和執行程式。
解決方案
他們透過 Splashtop Enterprise for Remote Labs 讓所有學生可以存取同一資源。此一選擇幫助他們打破了障礙，使教育方案得以遍及全世界。
成果
La Tecnocreativa 充分運用資源、擴大學程規模，同時憑著線上和混合式學程獲得 4.8 的高分 (滿分 5 分)。
來自 La Tecnocreativa
Splashtop 讓我們能為到校和線上修課的學生提供相同資源的存取權限，藉此消除地理障礙，使我們學程的影響力遍及全世界。
Iñigo Becerril - Co-founder
挑戰：支援存取混合式學習所需的強大 3D 和工業軟體
La Tecnocreativa 是西語世界的一流設計暨科技學校，也是數位時尚、虛擬化身、虛擬環境、時尚高訂和元宇宙領域的國際指標，為全球超過 40 個國家/地區的 2,000 多名學生提供最新潮先進的學程和持續訓練。
共同創辦人 Iñigo Becerril 帶領 30 名專業人員和 100 多名教師，負責監督教育產品、課程和其他教育科技專案的所有影視內容。他的日常工作就包括為各特定科室 (如商業、行銷、線上課程、碩士班等) 提供適當類型的內容。
La Tecnocreativa 需要實施混合式課程，讓學生無論身在何處都能上課與運用資源。Iñigo 也希望能讓學生存取校園電腦上的專業 3D 和工業軟體，省去將軟體直接安裝到個人裝置的麻煩步驟。
Iñigo 解釋：「我們需要確保基礎架構安全無虞，也要讓學生能規劃連線排程並遠端連接，才能真正發揮我們硬體和軟體授權的成本效益。」因此，他要找的是安全的解決方案，協助學校指派電腦給每個學生，讓他們可以隨時隨地透過任何裝置享有臨機操作般的使用體驗。
解決方案：使用 Splashtop Enterprise for Remote Labs 為全球學生提供遠端存取體驗
在部署 Splashtop Enterprise for Remote Labs 之前，Iñigo 研究並測試了八種不同的解決方案 (包括 AnyDesk、TeamViewer、LogMeIn 和 RemotePC)，甚至也考慮過 VPN 通道技術。但是這全都不適合教育用途。
「Splashtop 是唯一讓我們完全握有控制權的解決方案，可為學生提供連線排程功能，幫助敝校充分運用資源，並有效地同時支援實體和虛擬使用者。」
有了 Splashtop Enterprise for Remote Labs 之後，La Tecnocreativa 就能夠：
實施全方位的混合式學程。
這樣一來，學生就能完全遠端存取高階工作站，並運用須佔用大量資源的 3D 和工業軟體，而不必另外安裝。
讓學生透過任何作業系統、任何裝置 (包括行動裝置和 Chromebook) 遠端存取實驗室電腦。
進行遠端連線排程並建立使用者群組，以利學生相互合作。
讓 IT 部門快速遠端支援教職員工和學生，為學校裝置、個人電腦、平板電腦和行動裝置提供支援服務。
以最有效率的方式運用資源，並打造全新業務模式，滿足散布全球的學生需求。
「Splashtop 順利融入我們的業務環境，完美符合我們的需求。」
成果：La Tecnocreativa 擴大學程規模，並憑混合式教育表現獲得高分
La Tecnocreativa 使用了短短不到一週的時間就部署好 Splashtop，大幅縮減了學術部門配合進行調整的相關工作。Iñigo 和他的團隊成功實施了混合式學程，讓到校與線上學習的學生齊聚在同一間實驗室。
他們的學程都要求學生參與實務訓練和細心投入，但學生都能夠安排時間存取學校的高階工作站，並把握方便的時候學習。La Tecnocreativa 不但得以充分運用資源、擴大學程規模，同時憑著線上和混合式學程獲得 4.8 的高分 (滿分 5 分)
「事實證明，對校園工作站的遠端存取排程功能是混合式教育適用的絕佳工具。Splashtop 幫助我們為到校和線上修課的學生提供相同資源的存取權限，藉此消除地理障礙，並使我們的學程得以遍及全世界。」