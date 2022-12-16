La Tecnocreativa 提供高度評價的混合學習並擴展計劃產品
使用 Splashtop Enterprise for Remote Labs，透過高端實驗室遠端存取排程來滿足 40 個國家/地區的學生需求
概覽
挑戰
La Tecnocreativa 需要一種方法，讓面對面和虛擬的學生都可以訪問校園計算機上的工業 3D 工作站，而無需在個人設備上安裝和運行程式。
解決方案
他們透過 Splashtop Enterprise for Remote Labs 讓所有學生可以存取同一資源。此一選擇幫助他們打破了障礙，使教育方案得以遍及全世界。
結果
La Tecnocreativa 優化了資源並擴展了他們的計劃，同時在他們的在線和混合課程中獲得了 4.8/5 的分數。
從 拉特克諾克雷蒂瓦
借助Splashtop，我們可以使實體和在線學生訪問相同的資源，消除地理障礙並與全世界共用我們的教育計劃。
Iñigo Becerril - Co-founder
挑戰：支援訪問高性能 3D 和工業軟體以進行混合學習
La Tecnocreativa 是西班牙文世界領先的設計和技術學校，也是數位時尚、頭像、虛擬環境、高級時裝和元宇宙的國際參考。 他們為全球 40 多個國家/地區的 2，000 多名學生提供最先進的教育計劃和持續培訓。
聯合創始人Iñigo Becerril擁有一支由30名專業人員和100多名教師組成的團隊，負責監督教育產品，課程和其他EdTech專案的所有視聽內容。 他的部分日常工作包括為每個特定部門（例如，商業、行銷、在線課程、碩士等）提供正確類型的內容。
La Tecnocreativa 需要實施混合教育計劃，以便學生無論身在何處都可以上課並利用資源。 Iñigo還希望學生能夠在校園計算機上訪問高度專業化的3D和工業軟體，而無需將其實際安裝在個人設備上。
“我們需要保護基礎設施的安全性，同時使學生能夠安排課程和遠端連接，使我們的硬體和軟體許可證具有成本效益，”Iñigo 解釋道。 他需要一個安全的解決方案，允許學校為每個學生分配計算機，這樣他們就可以隨時隨地從任何設備獲得親身體驗。
解決方案：使用 Splashtop Enterprise for Remote Labs 為全球學生提供遠端存取體驗
在實施 Splashtop 遠端實驗室企業版之前，Iñigo研究和測試了八種不同的解決方案（包括AnyDesk，TeamViewer， LogMeIn和RemotePC），甚至考慮了VPN隧道。 它們都不適合教育目的。
“Splashtop 是唯一授予我們完全控制權的解決方案，這要歸功於學生的預定訪問。 這使我們學校能夠最大限度地利用資源，並有效地支援物理和虛擬使用者的混合。
借助 Splashtop Enterprise for Remote Labs，La Tecnocreativa 能夠：
實施全方位的混合學習計劃。
這使學生能夠完全遠端訪問高端工作站。 並利用資源密集型的3D和工業軟體，否則需要物理安裝。
允許學生從任何設備（包括行動裝置和 Chromebook）遠端訪問實驗室電腦，無論其作業系統如何。
安排遠端會話並創建使用者組 以進行學生之間的協作。
使 IT 部門能夠快速為教職員工和學生提供遠端支援，支援學校設備以及個人電腦、平板電腦和行動裝置。
優化其資源的效率， 並通過迎合世界各地的學生來創建新的商業模式。
“Splashtop 適應得很順利，就像手套貼在我們的手上一樣，完全按照我們的需要工作。”
結果：La Tecnocreativa擴展了他們的計劃，並在混合教育方面獲得了高分
La Tecnocreativa 在不到一周的時間內部署了 Splashtop，學術部門只需進行最少的調整。 Iñigo和他的團隊成功實施了混合學習計劃，在同一實驗室同時接待物理和虛擬學生。
儘管他們的教育計劃需要實踐培訓和對細節的關注，但學生能夠安排訪問學校的高端工作站並在自己方便的時候學習。 這使 la Tecnocreativa 不僅可以優化資源並擴展他們的計劃，還可以在他們的在線和混合課程中獲得 4.8/5 的分數。
“事實證明，能夠安排對校園工作站的遠端訪問是混合教育的絕佳工具。 Splashtop 幫助我們為實體和虛擬學生提供訪問相同資源的許可權，消除地理障礙並將我們的教育計劃帶到全世界。