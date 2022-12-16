為下一代音樂製作人和聲音工程師提供遠端電腦存取
Abbey Road Institute如何利用Splashtop遠端存取軟體來確保遠端學習環境中的學術連續性
摘要
2020 年 3 月開始實施防疫封鎖時，Abbey Road Institute 迅速從面對面授課模式改為線上教學。疫情期間改採遠端學習模式，改變了他們的專業音樂製作和音訊工程授課方式。Abbey Road Institute London 資深音訊技術員 Natalia Rodrigues Milanezi 就解釋了校方如何利用 Splashtop Enterprise for Remote Labs 來因應這些改變所帶來的全新挑戰。
挑戰：提供校內強大影音裝置的存取權限
Natalia Rodrigues Milanezi 身為 Abbey Road Institute 資深音訊技術員，職責就是監督學校設施的技術事務，並為學校的日常營運統整技術流程。
該校安裝了最新的產業軟體和外掛程式，如 Pro Tools 和 Logic Pro X，並將這些程式融入錄音、剪輯和混音課程設計。Natalia 的其中一項重要工作，就是確保學生能存取這些重要資源。
因此，當鎖定於2020年3月開始並且Abbey Road Institute被迫轉向在線學習時，Natalia和她的團隊面臨著一個不尋常的挑戰：遠端為學生提供在家中從學生自己的裝置存取強大的學校電腦和程序的權限。
“我們需要為學生提供遠端存取我們的電腦的權限，以便他們進行作業/實踐工作，” Natalia解釋說。 “這非常重要，因為學校電腦具有大多數學生都不擁有的程序。這將使在遠端環境中繼續教授學生變得困難。”
Natalia需要找到一種解決方案，以確保在Abbey Road Institute的新遠端環境中獲得無中斷的學習。
解決方案：帶有高清音頻流的遠端存取軟體
作為Abbey Road Institute的技術部門負責人，Natalia進行了研究，以找到該研究所的遠端學習解決方案。她需要一個遠端�存取軟體解決方案，該解決方案將使學生能夠遠端存取學院的電腦並透過網路傳輸音頻。
Natalia 表示：「對我來說，最重要的是可以遠端存取另一台裝置，還要能透過網路式串流播放音訊並與 Zoom 同時使用，因為我們目前講課都是使用 Zoom 這個平台。」
Natalia 處理私事時，都是使用 Splashtop 的遠端存取軟體來遠端存取私人電腦，因此決定試著將 Splashtop Enterprise for Remote Labs 納為 Abbey Road Institute 的解決方案。
“我註冊了免費試用版，並模擬了情況，學生可以使用Splashtop來測試它的實用性和便捷性，” Natalia解釋說。 “我還與另一家提供商進行了一些測試，但是我們在他們的音頻流媒體設備上遇到了一些問題，因此，最後，Splashtop證明了自己是滿足我們遠端存取需求的更加完善和完善的工具。”
通過Splashtop Enterprise用於遠端實驗室，Abbey Road Institute可以：
使學生能夠從任何裝置（包括Chromebook）遠端存取實驗室電腦，這樣他們就可以使用在家中需要的所有校園內應用程式。
使教職員工可以在家中存取他們的工作電腦，以便他們可以遠端工作，並使他們能夠存取學生裝置以提供一對一的指導。
確保在需要幫助時，包括電腦，平板電腦和行動裝置，IT可以快速存取任何學生或教職員工裝置並為其提供遠端支援。
用於遠端實驗室的Splashtop還具有方便的功能，Natalia特別喜歡文件傳輸功能。
“我最喜歡的Splashtop功能是文件傳輸，” Natalia說。 “這非常有用和實用，因為我們的學生需要在完成項目後將其文件傳輸到家裡的電腦上。”
成果
在成功測試了Splashtop遠端存取軟體之後，Natalia和她的團隊決定為mac實驗室購買20iMac電腦，以支持學生進行遠端學習。
結果��，Abbey Road Institute的多達80名學生和10名工作人員使用Splashtop來受益於增強的遠端學習和教學經驗。
一切進展順利，Natalia 和她的團隊都對 Splashtop 相當滿意。
Natalia 表示：「Splashtop 是方便在學習環境中使用的工具，也是適合音樂製作和音訊工程領域學生的創作環境。在這段艱困的時期，真是幫了我們大忙！」
Natalia 補充道，Splashtop 為學校帶來了競爭優勢。
「當時只能採取線上授課，但我們有別於許多其他學校，學生依然能夠使用到符合業界標準的軟體來輔助學習。這成了我們的一大競爭優勢。」– Natalia Rodrigues Milanesi
用於遠端實驗室的 Splashtop 受到許多學術機構的信任 Abbey Road Institute，例如哈佛法學院，杜克大學和麻省理工學院。 它是低成本，高性能，非常安全。 與我們聯繫以了解更多信息，設置演示或開始免費試用，親自了解為您的學生和教職員提供校內機器的訪問權限是多麼容易。
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細節
關於艾比路研究所
Abbey Road Institute 是一所專門的音樂製作和音響工程學校，通過為期一年的音樂製作和聲音工程專業高級文憑，為音頻專業人士提供實用的實踐課程。
關於 Splashtop Enterprise for Remote Labs
Splashtop Enterprise遠端實驗室使學術和培訓機構可以通過增強學生和教師的遠端登錄和使用實驗室電腦的能力，來增強和支持他們的學習計劃。借助用於遠端實驗室的Splashtop Enterprise，您可以：
透過任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦。
以高品質影音快速連接 (4k 串流) 輕鬆地遠端控制電腦。
享有在遠端工作時維持生產力所需的重要功能，包括拖放檔案傳輸、遠端列印、遠端喚醒、遠端重啟、聊天、USB 直入 (使用 Wacom 數位板)、遠端麥克風、SSO、精細權限、依群組設定存取權限等。
只要選擇 Splashtop，而非其他較貴的遠端存取產品，就能省下高達 80% 以上費用。
使用計劃的遠端存取功能可以安排開放的實驗時間和專門的實驗課程，使不同組的學生可以在計劃的上課時間遠端存取電腦實驗室。
深入了解 Splashtop Enterprise for remote labs 的更多相關資訊。
客戶經驗分享
Splashtop 是適用於學習環境的工具，也是適合音樂製作和音訊工程領域學生的創作環境。它在某些艱難的時刻，幫了我們大忙！
Natalia Rodrigues Milanesi