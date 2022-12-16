為下一代音樂製作人和聲音工程師提供遠端電腦存取

當封鎖於 2020 年 3 月開始時， Abbey Road Institute 迅速從面對面教學轉向在線教學。 倫敦 Abbey Road Institute 高級音頻技術員納塔利婭·羅德裡格斯·米拉內齊（Natalia Rodrigues Milanezi）解釋了她的機構如何利用 Splashtop Enterprise 進行遠程實驗室，以應對在大流行期間轉向遠端學習和改變他們提供專業音樂製作和音訊工程課程的方式所帶來的新挑戰。

挑戰：提供對功能強大的校園視音頻機器的訪問

作為 Abbey Road Institute 的高級音頻技術員，納塔利婭·羅德裡格斯·米拉內齊的職責是監督設施的技術方面，併為學校的日常運作制定技術程式。

該研究所安裝了最新的行業軟體和外掛程式，如Pro Tools和Logic Pro X。 這些程式被整合到學生的錄音、編輯和混音課程中。 納塔利婭的角色的一個重要部分是確保學生能夠獲得這些關鍵資源。

因此，當鎖定於2020年3月開始並且Abbey Road Institute被迫轉向在線學習時，Natalia和她的團隊面臨著一個不尋常的挑戰：遠端為學生提供在家中從學生自己的裝置存取強大的學校電腦和程序的權限。

“我們需要為學生提供遠端存取我們的電腦的權限，以便他們進行作業/實踐工作，” Natalia解釋說。 “這非常重要，因為學校電腦具有大多數學生都不擁有的程序。這將使在遠端環境中繼續教授學生變得困難。”

Natalia需要找到一種解決方案，以確保在Abbey Road Institute的新遠端環境中獲得無中斷的學習。

解決方案：帶有高清音頻流的遠端存取軟體

作為Abbey Road Institute的技術部門負責人，Natalia進行了研究，以找到該研究所的遠端學習解決方案。她需要一個遠端存取軟體解決方案，該解決方案將使學生能夠遠端存取學院的電腦並透過網路傳輸音頻。

“我最重要的標準是不僅能夠遠端訪問另一台機器，而且還能夠通過網路流式傳輸音訊並與 Zoom 同時使用，這是我們目前用於講課的平臺，”納塔利婭說。由於 Natalia 使用 Splashtop 遠端存取軟體遠端訪問她的電腦以進行個人工作，因此她決定將 Splashtop Enterprise 作為 Abbey Road Institute 的解決方案之一進行遠端實驗室測試。

“我註冊了免費試用版，並模擬了情況，學生可以使用Splashtop來測試它的實用性和便捷性，” Natalia解釋說。 “我還與另一家提供商進行了一些測試，但是我們在他們的音頻流媒體設備上遇到了一些問題，因此，最後，Splashtop證明了自己是滿足我們遠端存取需求的更加完善和完善的工具。”

通過Splashtop Enterprise用於遠端實驗室，Abbey Road Institute可以：

使學生能夠從任何裝置（包括Chromebook）遠端存取實驗室電腦，這樣他們就可以使用在家中需要的所有校園內應用程式。

使教職員工可以在家中存取他們的工作電腦，以便他們可以遠端工作，並使他們能夠存取學生裝置以提供一對一的指導。

確保在需要幫助時，包括電腦，平板電腦和行動裝置，IT可以快速存取任何學生或教職員工裝置並為其提供遠端支援。

用於遠端實驗室的Splashtop還具有方便的功能，Natalia特別喜歡文件傳輸功能。

“我最喜歡的Splashtop功能是文件傳輸，” Natalia說。 “這非常有用和實用，因為我們的學生需要在完成項目後將其文件傳輸到家裡的電腦上。”

成果

在成功測試了Splashtop遠端存取軟體之後，Natalia和她的團隊決定為mac實驗室購買20iMac電腦，以支持學生進行遠端學習。

結果，Abbey Road Institute的多達80名學生和10名工作人員使用Splashtop來受益於增強的遠端學習和教學經驗。

事情進展順利，納塔利婭和她的團隊對 Splashtop 感到滿意。

“Splashtop 是學習環境中的便捷工具，也是我們音樂製作和音響工程專業學生的創意環境，”納塔利婭說。 “在這些困難時期，它對我們説明很大！”



“在教學只能在線進行的時期，與許多其他學校不同，我們可以繼續為學生提供行業標準軟體，以支援他們的學習過程。 這為我們提供了競爭優勢。 – 娜塔莉亞·羅德裡格斯·米拉內西

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用於遠程實驗室的 Splashtop 受到許多學術機構的信任，如 Abbey Road Institute 、哈佛法學院、杜克大學和麻省理工學院。 它成本低，性能高，而且非常安全。 聯繫我們以瞭解更多資訊、設置演示或開始免費試用，親眼看看為您的學生和教職員工提供對校內機器的訪問許可權是多麼容易。

