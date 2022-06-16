TiFlux通過Splashtop遠端存取軟體解決方案擴展了“幫助台”服務的產品組合
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合作夥伴關係與 Splashtop 和 TiFlux 的國際擴張目標保持一致
加利福尼亞州聖約瑟，2020 年 9 月 21 日星期一 – 遠端存取解決方案的全球領導者 Splashtop Inc. 和 IT 服務提供者的 IT 解決方案公司 TiFlux 今天宣佈建立合作夥伴關係，將 Splashtop 遠端存取軟體整合到 TiFlux 面向拉丁美洲市場的 IT 解決方案組合中。
TiFlux 尋求 Splashtop 之類的策略合作夥伴，以便為其 IT 管理系統提供即時的遠端存取串流協議。 TiFlux進行了一項全球調查，測試了20多個合作夥伴，Splashtop成為贏家。 Splashtop以非常合理的價格提供了高質量的遠端存取和遠端支援軟體，可以連接智能手機，平板電腦和電腦。
通過這種合作關係，TiFlux可以將Splashtop整合到TiFlux服務台中，並使IT支持技術人員可以立即遠端存取其託管電腦。結果，技術人員可以直接從TiFlux平台內遠端控制電腦，有效地解決問題，並使託管電腦保持最佳狀態。
TiFlux 執行長 Marcio Jacson 表示：「從 1 月到 8 月，我們的收入成長了 72%。透過與 Splashtop 的合作，我們將朝目標更進一步，在更大的拉丁美洲市場中成為遠端管理 IT 的首選資源。」
“Splashtop 目前處於快速的全球擴張階段，今年全球增長超過 50%，”Splashtop Inc. 首席執行官 Mark Lee 表示，“在建立我們的美國和亞洲業務並最近在阿姆斯特丹開設了我們的 EMEA 總部後，我們將繼續通過加強我們在拉丁美洲等其他全球市場的業務來推進。
在此處瞭解有關 TiFlux 和 Splashtop 合作夥伴關係的更多資訊。
關於TiFlux
TiFlux成立於2017年，總部位於巴西茹安維爾，是一家IT解決方案初創公司，在拉丁美洲提供服務台，服務台，IT品質，SaaS，IT自動化和IT管理服務。TiFlux 目前團隊有 22 人，並且增長迅速，自 2020 年 1 月以來收入增長了 72%。
關於飛濺頂
總部位於矽谷的Splashtop Inc.為業務專業人員、MSP、IT 部門和服務台提供最佳價值和一流的遠端存取和遠端支援解決方案。 Splashtop 是 VPN/RDP、VNC、RD 閘道和其他遠端存取軟體的流行替代品。全球有超過 3000 萬使用者享受 Splashtop。