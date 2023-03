TiFlux通過Splashtop遠端存取軟體解決方案擴展了“幫助台”服務的產品組合

合作夥伴關係與 Splashtop 和 TiFlux 的國際擴張目標保持一致

加利福尼亞州聖約瑟,2020 年 9 月 21 日星期一 – 遠端存取解決方案的全球領導者 Splashtop Inc. 和 IT 服務提供者的 IT 解決方案公司 TiFlux 今天宣佈建立合作夥伴關係,將 Splashtop 遠端存取軟體整合到 TiFlux 面向拉丁美洲市場的 IT 解決方案組合中。

TiFlux 尋求 Splashtop 之類的策略合作夥伴,以便為其 IT 管理系統提供即時的遠端存取串流協議。 TiFlux進行了一項全球調查,測試了20多個合作夥伴,Splashtop成為贏家。 Splashtop以非常合理的價格提供了高質量的遠端存取和遠端支援軟體,可以連接智能手機,平板電腦和電腦。

通過這種合作關係,TiFlux可以將Splashtop整合到TiFlux服務台中,並使IT支持技術人員可以立即遠端存取其託管電腦。結果,技術人員可以直接從TiFlux平台內遠端控制電腦,有效地解決問題,並使託管電腦保持最佳狀態。

TiFlux 首席執行官馬西奧·雅克森表示:「從一月到八月,我們的收入增長了 72%。 「與 Splashtop 合作將使我們更接近我們的目標,即成為在更廣泛的拉丁美洲市場中遠端管理 IT 的首選資源的目標。」

“Splashtop 目前處於快速的全球擴張階段,今年全球增長超過 50%,”Splashtop Inc. 首席執行官 Mark Lee 表示,“在建立我們的美國和亞洲業務並最近在阿姆斯特丹開設了我們的 EMEA 總部後,我們將繼續通過加強我們在拉丁美洲等其他全球市場的業務來推進。

在此處瞭解有關 TiFlux 和 Splashtop 合作夥伴關係的更多資訊。

關於TiFlux

TiFlux成立於2017年,總部位於巴西茹安維爾,是一家IT解決方案初創公司,在拉丁美洲提供服務台,服務台,IT品質,SaaS,IT自動化和IT管理服務。TiFlux 目前團隊有 22 人,並且增長迅速,自 2020 年 1 月以來收入增長了 72%。

關於飛濺頂

總部位於矽谷的Splashtop Inc.為業務專業人員、MSP、IT 部門和服務台提供最佳價值和一流的遠端存取和遠端支援解決方案。 Splashtop 是 VPN/RDP、VNC、RD 閘道和其他遠端存取軟體的流行替代品。全球有超過 3000 萬使用者享受 Splashtop。