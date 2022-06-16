大流行推動歐洲對Splashtop遠端電腦實驗室教育解決方案的需求增長十倍
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2021年1月7日，加州聖荷西— Splashtop Inc.是遠端存取與遠端支援解決方案的全球領導者，報告稱其對用於教育的遠端實驗室存取軟體的需求在歐洲激增，客戶數量增長超過在2020年第二季度和第四季度之間增長了十倍。
Splashtop歐洲，中東地區總經理Alex Draaijer表示：“在許多情況下，COVID-19大流行使遠端存取勢在必行，包括即使在學校設施關閉的情況下，學生和教師也可以使用校園內的電腦實驗室資源。東部和非洲（EMEA）。 “在整個歐洲，尤其是在英國，法國和德國，我們看到了對電腦實驗室遠端存取解決方案的需求迅速增長，這在很大程度上是由一所學校向另一所學校的口碑建議推動的。”
在歐洲，Splashtop的所有遠端電腦實驗室存取客戶幾乎都是高等教育機構。英國和愛爾蘭的需求特別強勁，有2020個客戶，包括倫敦的皇家藝術學院和米德爾塞克斯大學，威斯敏斯特大學，蘇格蘭西蘇格蘭大學，加的夫城市大學以及都柏林的藝術，設計和技術學院。
Splashtop使電腦實驗室資源可隨時隨地存取
高等教育機構中的學生和教師越來越依賴於通過專用軟體應用程式編輯視頻和聲音或進行3D圖形和建模的能力，這些應用程式通常需要高端處理能力（通常是Mac工作站）或昂貴的許可證（僅適用於電腦）實驗室。這些應用程式包括：
Adobe Creative Suite（例如，Photoshop、Illustrator、InDesign、Dreamweaver、After Effects）
AutoDesk AutoCAD、Revit、3ds Max、Fusion 360、Maya、Avid Media Composer 和 Avid Pro Tools
Vectorworks，ArcGIS，Rhino，SketchUp，SolidWorks和其他高端電腦輔助設計，3D建模，分析和3D圖形軟體
借助Splashtop遠端存取軟體（特別是Splashtop Enterprise for Remote Labs），學生和教師可以使用自己的電腦，平板電腦，手機或便宜的Chromebook從任何地方存取這些重要資源，包括廚房桌子或客廳沙發。
此外，Splashtop遠端存取使寶貴的電腦實驗室資源每週7天，每天24小時可用，遠遠超出了物理實驗室存取所需的計劃上課時間或指定的時間段。
Splashtop的共同創辦人兼執行長Mark Lee說：“學校和大學發現，電腦實驗室資源的不斷擴展意味著學生可以花更多的時間來處理他們學習所需的軟體應用程式。” “這種出乎意料的好處是，在大流行限制解除後，這種好處將持續很長時間。”
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關於飛濺頂
總部位於矽谷的Splashtop Inc.為學術機構、業務專業人員、MSP、IT 部門和服務台提供最佳價值和一流的遠端訪問和遠端支持解決方案。 Splashtop 是 VPN/RDP、VNC、RD 閘道和其他遠端存取軟體的流行替代品。 全球有超過 3000 萬使用者享受 Splashtop 產品。