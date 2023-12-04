Splashtop榮獲SDC「年度安全製造商」獎
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Splashtop 因提供應用程式、網路和資源存取的現代化解決方案而受到認可，融合了零信任網路存取、特權存取管理和安全存取服務邊緣的現代化框架。
荷蘭阿姆斯特丹，2023 年 12 月 5 日– Splashtop是改變隨時隨地工作格局的先驅，在倫敦舉辦的第 14 屆 SDC 大獎上自豪地榮獲“年度安全製造商”稱號。這項享有盛譽的獎項凸顯了 Splashtop 透過企業級加密和基於權限的存取來保護任何規模的組織的承諾。
自 2006 年成立以來，Splashtop 始終如一地提供尖端的遠端存取和支援技術，使用戶能夠從任何地方存取設備、應用程式和文檔，而不會影響效能。2023 年，該公司取得了重大飛躍，解決了遠端員工、多雲遷移、複雜網路存取和認證管理等現代挑戰——即使對於 IT 資源有限的人來說也是如此。
今年，Splashtop 透過端點安全、 Wi-Fi 和伺服器存取控制的突破性解決方案以及創新的Splashtop Secure Workspace擴展了其安全產品組合。這些解決方案可解決網路攻擊不斷增加的威脅所帶來的挑戰。 特別是，Splashtop Secure Workspace 透過提供四個基礎層（身分、裝置、網路和憑證）的無縫互連，徹底改變了大型企業和中小型企業的存取管理。Splashtop 解決方案已被《今日安全》評為年度新產品，為組織提供強大的安全措施，遵守端對端零信任原則和條件存取控制。
Splashtop 執行長Mark Lee 強調了該公司的積極主動的方法：「隨著網路安全挑戰的擴大，技術領導者需要專注於保護組織和最終用戶。這項全球認可肯定了Splashtop 對資訊安全、資料保護和國際合規計劃的奉獻精神」。
SDC 榮獲年度安全製造商獎，證實了 Splashtop 作為值得信賴的行業合作夥伴的地位，展現了對安全性、合規性、風險管理和易用性的持續關注。
關於Splashtop
Splashtop 是安全 IT 解決方案的領導者，致力於簡化隨時隨地工作的世界。其用於工作、學習和 IT 支援的遠端和內部部署解決方案，提供一種快速、簡單和安全的體驗，就像處於現場機器前一樣。 Splashtop 的專利高效能技術可實現 4K 高清畫質、多顯示器支援以及 60fps 和超低延遲。Splashtop 具有先進的安全功能、廣泛的裝置支援和快速回應的客戶服務。全球有超過 3,000 萬用戶和 25 萬家企業（包括 85% 的財富 500 強企業）使用 Splashtop 產品。訪問斯普拉斯托普 .com。