Splashtop for Ubuntu在VNC上提供10倍的效能

Splashtop的最新Streamer產品,該產品允許Android,iOS,Mac和Windows用戶連接到遠端Ubuntu服務器或台式機,目標用戶是Linux系統管理員,遊戲玩家以及台式機和工作站用戶

加利福尼亞州聖荷西(PRWEB)— 2012 年 11 月 28 日 — 全球跨設備計算領域的領導者 Splashtop 公司今天宣布發布其 適用於 Ubuntu 的遠端桌面流媒體軟件。 現在,Splashtop 2 客戶端設備的用戶可以連接到運行 Ubuntu 的遠端電腦,以使用 Linux 應用程序並訪問其數據。

對於Ubuntu用戶,Splashtop Streamer為虛擬網路計算(VNC)和其他遠端桌面軟體提供了一種功能強大的高性能替代產品。由於Splashtop具有高效的協議,算法和優化功能,因此在性能基準測試中得到了證明,與同類產品相比,Splashtop的視頻幀速率提高了15倍,延遲時間降低了10倍。 Splashtop連線透過SSL和256位AES加密進行保護,使其可以充當設備之間的安全管道,在某些情況下,允許用戶消除對單獨VPN解決方案的需求。

“ Splashtop多年來一直是Linux基金會的活躍成員,” Linux基金會執行董事Jim Zemlin說。 “憑藉公司在Linux上的遠端桌面Streamer軟件方面的最新成果,Splashtop展示了其對Linux用戶社區的理解,支持和協作。”

Canonical產品經理Stephane Verdy說:“ Splashtop的遠端桌面軟體是一種創新產品,我們歡迎它進入Ubuntu軟件中心。” “我們相信,Ubuntu社區不僅將產品作為用戶來使用,還將與其他軟件結合起來,為商務和娛樂提供創意的移動解決方案。”

行業專家預計,該產品的需求來自多個群體,其中包括:1)Linux系統管理員,其中許多人使用Ubuntu來管理其網路; 2)Linux遊戲玩家,他們絕大多數是熱衷於技術的電腦用戶,以及3)通用台式機和傾向於擁有Splashtop支持的Android設備和其他客戶端平台的Ubuntu用戶和工作站用戶。

這個新版本的Splashtop Streamer使用戶可以遠端連接到Ubuntu電腦並執行以下操作:

遠端查看和編輯文件(不傳輸或同步)

運行他們最喜歡的Linux程式

流式傳輸他們的音樂收藏

以每秒 30 幀的速度以低延遲觀看視頻

玩圖形密集型遊戲

使用輸入法鍵入各種語言的字元

執行各種視頻和音訊格式的即時轉碼

此外,Ubuntu版本的Splashtop Streamer允許通過手動編輯配置檔來微調視頻幀速率和埠號設置,這在Mac或Windows版本的Splashtop Streamer中不可用。

“一段時間以來,Linux使用者一直在呼籲支援Ubuntu的Splashtop版本,所以現在我們已經交付了,”Splashtop創始人兼首席執行官Mark Lee說。 “我們為使用者提供了一些調整配置檔以以不同幀速率流式傳輸的方法,我們認為Linux人員會喜歡的。

迄今為止,面向中小企業和企業市場的Splashtop for Business產品系列以及Splashtop 2消費類產品系列已使超過一千萬的移動設備用戶(從平板電腦到智能手機)能夠從任何地方遠端存取其電腦以運行他們最喜歡的應用程式,以及查看和編輯文件,觀看高清電影以及玩圖形密集型遊戲。

Splashtop致力於通過提供一流的跨設備協作,將平板電腦,電話,電腦,電視和雲服務橋接在一起,來觸及人們的生活。 Splashtop技術使消費者和企業用戶可以隨時隨地對他們最喜歡的應用程式,媒體內容和文件進行高性能,安全,交互式的存取。

Splashtop的產品是Apple App Store,Google Play,適用於Android的Amazon Appstore,Microsoft Windows Store等上最暢銷的應用程序。超過一千萬的人從應用程序商店下載了Splashtop產品,而來自HP,聯想,戴爾,宏碁,索尼,華碩,東芝,英特爾和其他合作夥伴的一億多台設備已隨Splashtop一起交付。

Splashtop 企業版產品線具有本地中繼伺服器和管理控制台。 Splashtop for Business 是一種符合當前行業趨勢(如 BYOD 和 IT 消費化)的解決方案,通過跨多個設備提供可靠、安全和高性能的連接,同時為 IT 部門提供策略驅動的控制,滿足組織的移動需求。

Splashtop的全球高性能中繼服務器網路,即SaaS基礎架構「 Splashtop Bridging Cloud™」,可確保隨時隨地從任何設備,任何地點,隨時隨地進行快速,安全的遠端存取。

Splashtop 產品廣受讚譽,榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2012 CES 最佳產品」獎。Splashtop 總部位於美國聖荷西,並在北京、杭州、上海和台北設有團隊。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。

