Splashtop調查結果表明教育機構如何使遠端學習成為有效的選擇
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加州聖荷西，2020年11月10日—在COVID-19大流行期間對全球2500多名教師，IT管理員和學生進行了調查之後，Splashtop Inc.（遠端存取，協作和遠端支援解決方案的全球領導者）確認了擁有適當的遠端學習技術工具的重要性。具體而言，調查表明，透過提供對校園內電腦實驗室資源的遠端存取以及對學生和教師的遠端IT支援，可以使遠端學習更加有效。
在 9 月和 10 月期間，Splashtop 對 42 個國家 /地區目前參與學習計劃的 2，500 多名隨機選擇的個人進行了在線調查。 目標是了解他們的教育機構如何適應 COVID-19 大流行。 大多數（60%）的受訪者屬於高等教育機構，22%在K-12學校，其餘18%從事職業培訓計劃。
Splashtop首席執行官Mark Lee說：“通過創建一個包含協作工具，電子學習平台和遠端存取工具的集成生態系統，遠端學習不僅可以在COVID-19上，而且可以在它之外成為一種有效的選擇。” “隨著教育環境的快速變化以及遠端和混合學習的興起，教育機構可以通過明智的技術選擇提供更一致的學習體驗。”
一起使遠端學習更好
儘管面對面互動的社會方面是不可替代的，但技術可以在確保遠端學習富有成效，有效且廣泛可用的道路上走很長的路。教育機構可以實現其遠端學習目標的兩種方法是：
提供對電腦實驗室的遠端存取：
大學和學院校園以及K-12學區通常維護校園計算機實驗室，其中包含高性能工作站和軟體應用程式，例如Microsoft Office Suite，Adobe Photoshop和Illustrator，AutoCAD以及包括C++，Java和Python在內的程式設計語言。 在家學習的學生很少有計算資源來運行如此昂貴、複雜的軟體。 然而，下一代遠端訪問工具使學生和教師能夠通過任何設備（包括筆記型電腦、平板電腦和廉價的 Chromebook）以及臥室辦公桌、廚房桌子或客廳沙發使用校園工作站和軟體應用程式。
為學生和教職員工提供遠端IT支援：
由於如此多的學生和教師依賴基於家庭的計算設備，因此不可避免地會出現技術問題。 教育機構可以使用遠端支援軟體武裝其IT團隊，使他們能夠為家庭和校內的學生和教職員工遠端排除故障和解決問題。
調查結果包括：
大多數（55%）教育機構目前提供完全遠端學習或混合學習計劃。 在全球範圍內，38% 的機構繼續面對面學習，30% 的機構正在進行全遠端教學，25% 的機構正在採用混合方法，將遠端和面對面教學相結合。
地理會有所作為。例如，在英國和印度，大多數受訪者在進行遠端或混合課程的機構中。在法國，絕大多數已經開始了面對面的課堂。對於北美，具體取決於各州或省的指導方針。
近 53% 的受訪者認為遠端學習更有效或與面對面教學相當。 對於那些發現遠端學習效果較差的人來說，原因包括缺乏正確的技術解決方案以及在遠端會話中遇到的技術問題。
進行遠端學習的機構中，只有不到一半的機構可以將校園內的電腦資源遠端提供給學生和教職員工，而那些提供遠端電腦實驗室訪問權限的機構則是通過利用Splashtop等新一代遠端支援技術來實現的。
關於飛濺頂
總部位於矽谷的Splashtop Inc.為學術機構、業務專業人員、MSP、IT 部門和服務台提供最佳價值和一流的遠端訪問和遠端支持解決方案。 Splashtop 是 VPN/RDP、VNC、RD 閘道和其他遠端存取軟體的流行替代品。 全球有超過 3000 萬使用者享受 Splashtop 產品。