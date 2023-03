Splashtop增強了Apple Mac 電腦的遠端支援和管理功能

– Splashtop 遠端支援高級版通過一個簡單的解決方案為 IT 專業人員提供 Mac 和 Windows 計算機的遠端控制支援、監控和管理功能 –

加利福尼亞州聖約瑟,2018 年 10 月 24 日 – Splashtop, Inc 是遠端訪問、協作和遠端支援解決方案的全球領導者,它使 IT 專業人員和 MSP 比以往任何時候都更容易遠端監控、管理和支援 Apple Mac 電腦。Splashtop 遠端支援高級版將 Splashtop 屢獲殊榮的遠端存取平臺與全新的監控和管理功能相結合,使 IT 服務提供者能夠輕鬆監督和控制其所有 Mac 計算機端點。

Splashtop Remote Support Premium通過一種低成本,易於使用的解決方案,消除了IT團隊面臨的許多挑戰。借助快速的遠端存取連接,技術人員可以遠端存取其端點電腦并快速執行支持/維護。另外,IT團隊可以通過以下管理功能更好地控制Mac電腦基礎架構:

可配置警報 –以自定義組合設置警報,以監視電腦狀態,軟體安裝,內存使用情況等

遠端命令 –使用戶能夠在遠端電腦上執行命令

系統清單 –顯示和報告系統,硬件和軟體清單中的更改

Splashtop首席執行官Mark Lee說:“ Mac電腦在商業世界中變得越來越普遍,越來越多的MSP和IT團隊正在積極地管理工作場所中的Mac。 Remote Support Premium為他們提供了支持其Mac(和Windows)電腦基礎架構的最佳解決方案。它也是最有價值的解決方案,與其他產品相比,每年可為客戶節省數千美元。”

Splashtop 遠端支援高級版專為 IT 專業人員的日常任務而設計,是 MSP 和 IT 團隊的理想解決方案。 除了支援和管理功能的快速遠端訪問外,遠端支援高級版還包括其他值得注意的功能,例如檔傳輸、多顯示器支援、遠端喚醒、遠端重啟、使用者管理、計算機分組等。

現已上市

Splashtop 遠端支援高級版,用於對基於 Apple macOS 和 Windows 的電腦進行無人值守支援和管理,現已在 https://www.splashtop.com/remote-support/premium 上提供。 還提供功能齊全的免費試用版。

關於飛濺頂

Splashtop Inc. 總部位於矽谷,提供最佳價值和一流的遠端電腦訪問和協作解決方案。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠隨時隨地從任何設備訪問他們的應用程式和數據。 Splashtop 遠端支援服務使 IT 和 MSP 能夠支援電腦、行動、工業設備和物聯網 (IoT)。 Splashtop 按需支援解決方案使支援和幫助台團隊能夠遠端存取電腦以及 iOS 和 Android 設備以提供支援。 Splashtop 協作服務(包括 Mirroring360 和 Classroom)可實現跨設備的有效螢幕共用(一對多)。 超過 2000 萬用戶喜歡 Splashtop 產品。 在 https://www.splashtop.com 瞭解更多資訊。