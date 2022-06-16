Splashtop 研究表明，由於遠端訪問和支持技術，三分之一的 IT 領導者在工作中感到壓力減輕

Splashtop 研究表明，有三分之一的 IT 主管認為，遠端存取和支援技術減輕了他們的工作壓力
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然而，33%的IT決策者預計今年冬天支援遠端和辦公室工作人員將面臨各種挑戰。
英國倫敦 – 2022年1月12日： 在過去兩年中，工作場所的壓力和倦怠一直處於歷史水準，但是，根據Splashtop的最新研究，由於安全的遠端訪問和支持技術，三分之一的IT領導者 （34%） 在工作中感到壓力減輕。
該報告的數據，從中斷到分散式：IT如何駕馭不斷變化的工作環境，是通過3GEM的一項研究獲得的，該研究對英國小型，中型和大型組織（250 +員工）的1000名IT決策者進行了調查。 在過去的 18 個月中，遠端訪問和支援技術促進了在任何地方工作的廣泛轉變，員工已經學會了在家中和在辦公室一樣高效。 隨著冬季的全面到來，以及隨之而來的時鐘變化、寒冷的天氣和黑暗的夜晚，新數據顯示，遠端訪問和支援技術的好處不僅僅是工作場所的效率。
五分之二（42%）的IT決策者甚至表示，由於遠端技術沒有感受到壓力，他們的工作更加愉快。 除此之外，36%的受訪者認為遠端訪問工具使他們的使用者和同事對他們作為決策者更有信心，而近一半（47%）的受訪者認為遠端訪問工具不僅使用戶受益，而且使IT團隊受益。
IT領導者預計今年冬天將面臨各種挑戰
當被問及IT領導者在冬季面臨的最大挑戰時，英國企業發現了各種潛在問題。 三分之一（33%）的受訪者預計，在支援遠端工作者和辦公室工作人員方面存在一些挑戰，而30%的受訪者表示，由於遠端工作，能夠支持靈活的工作時間是他們預料到的問題。 此外，13%的人表示預算問題，特別是在辦公室未滿負荷運轉時。 圍繞員工福祉的問題也被認為是18%的人指出，身體疾病和心理健康情況不佳的影響是他們預計的挑戰。
“雖然令人鼓舞的是，英國組織正在關注廣泛的問題，但很明顯，圍繞分散式工作力制定具體計劃對於解決未來幾個月的許多預期問題非常重要，”Splashtop歐洲、中東和非洲地區總經理Alexander Draaijer說。 “投資遠端訪問工具可以讓 IT 經理在預算方面高枕無憂，並有信心促進高效和富有成效的工作場所，最終帶來更好的員工體驗和更快樂的員工隊伍。”
分散式工作只會變得更加複雜
隨著分散式工作現在嵌入到許多英國企業的文化和實踐中，四分之一（25%）的IT領導者認為，隨著不同工作模式的採用和特定個人團隊成員需求的不斷擴大，分散式工作只會變得更加複雜。 這隻會加劇這樣的發現，即由於靈活的政策，大多數IT決策者（82%）現在的工作時間普遍更長。
調查還發現，儘管35%的IT領導者認識到分散式工作使他們的工作變得更加困難，但大多數人（61%）每天額外工作一小時，以促進員工現在開展業務方式的重大轉變。 除了花一個額外的小時支持分散式員工外，IT經理還表示他們現在還為員工提供情感支援——五分之一（20%）的人表示，他們在某些情況下充當治療師或最好的朋友。
“令人鼓舞的是，決策者已經在考慮適應分散式工作安排的未來複雜性。 管理更多設備、影子 IT、勒索軟體的興起以及與 VPN 和遠端桌面協定相關的威脅使得充分的準備比以往任何時候都更加重要，因為我們進入了一個需要隨時隨地工作能力的世界，“Draaijer 補充��道。
“今天安裝正確的解決方案將為英國組織的整體健康帶來長期的好處，IT領導者可以通過在技術成為必要之前做出明智的技術決策來領先一步。
方法論
Splashtop 與 3GEM 合作，在 9 月 30 日至 10 月 7 日期間對英國小型、中型和大型企業（250+ 名員工）的 1000 名 IT 決策者進行了調查。
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