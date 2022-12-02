Splashtop遠端瀏覽器為iPad使用者啟用Internet Explorer，Firefox和Chrome
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應用程式允許iPad用戶通過連接到PC上的瀏覽器來上網
四月 28， 2011 — 加利福尼亞州聖約瑟 —即時訪問計算的全球領導者 Splashtop Inc. 今天推出了 Splashtop® 遠端瀏覽器。 該應用程式允許iPad使用者在其主計算機上使用默認瀏覽器（Microsoft® Internet Explorer®，Mozilla Firefox或Google Chrome）瀏覽網頁。 它支援原樣儲存在計算機端瀏覽器中的所有外掛程式、書籤和數據。
Splashtop遠端瀏覽器提供了優於當今移動設備可用瀏覽器的優勢。因為該應用程序運行PC的全功能瀏覽器，所以它自然具有熟悉的界面，並包含您的所有插件，包括Adobe®Flash®和Microsoft®Silverlight™，已存儲的登錄憑據，書籤和表單數據。
Splashtop遠端瀏覽器支持的新型移動使用類型包括：
在線媒體消費 – 從 iPad 訪問熟悉的在線音樂、視頻和廣播網站，並像在 PC 上一樣享受內容，無論這些網站是否支援 iPad。 根據 Forrester Research， Inc. 2011 年 3 月的報告《平板電腦媒體應用的最佳實踐》，58% 的 iPad 使用者使用平板電腦觀看視頻。
基於瀏覽器的遊戲 - 您甚至可以使用觸摸從iPad玩使用Flash或Shockwave的最喜愛的遊戲！
方便的在線購物 –無需在iPad鍵盤上重新輸入電腦瀏覽器存儲的送貨地址，登錄名和密碼以及信用卡號。
“在移動網絡瀏覽器的世界中，並非所有道路都通向羅馬。 Splashtop首席執行官Mark Lee說：“有些瀏覽器會讓您在廷巴克圖心煩意亂。 “使用Splashtop遠端瀏覽器，您可以在PC瀏覽器可以帶您到的任何地方—不受Flash限製或插件不兼容。所有這些都來自iPad。”
適用於iPad的Splashtop遠端瀏覽器可從Apple App Store免費獲得，僅限5分鐘的連線。當前，它支持通過基於Windows的電腦進行瀏覽。 Mac OS支持正在開發中。消費者可以以$ 4.99的價格升級到完整無限制的Splashtop遠端桌面應用程序。
關於飛濺頂
Splashtop Inc.（前身為 DeviceVM， Inc.）成立於 2006 年，其目標是優化計算體驗，以便世界各地的人們都可以快速訪問內容和應用程式。 Splashtop OS 產品於 2007 年首次推出，是一個屢獲殊榮的即時啟動平臺，允許使用者在打開 PC 後幾秒鐘內上網、訪問電子郵件和與朋友聊天。 Splashtop 遠端桌面是蘋果應用商店中的暢銷產品，允許使用者在遠離PC的情況下通過智慧手機或平板電腦享受完整的電腦體驗。 該應用程式現已在Apple App Store，iTunes和Android Market上提供。
如今， Splashtop基於產品可在超過 6000 萬台來自領先製造商的 PC 上，包括宏碁，華碩，戴爾，惠普，聯想，LG 和索尼。 Splashtop 獲得了眾多獎項，包括 PC 世界著名的「最具創新性產品」獎，流行科學的「最佳新聞」獎以及《筆記本電腦雜誌》的「2011 年 CES 中最佳」獎。 Splashtop Inc. 總部位於聖荷西，在北京，杭州，上海和台北設有辦事處。 如需更多資訊，請造訪 https://www.splashtop.com。
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