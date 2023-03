Splashtop與優秀技術合作夥伴通過設備上的安全性和控制提供最佳的遠端桌面體驗

Good Technology客戶現在可以使用Good的受信任安全體系結構來體驗Splashtop易於使用的高性能遠端桌面應用程式

2012 年 8 月 15 日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈與 Good Technology 合作,發佈基於其屢獲殊榮的遠端桌面的 Splashtop for Good Technology™ (Splashtop for Good)。 Splashtop for Good 客戶享受 Splashtop 傳奇般的易用性和性能,以及與 Good Dynamics™ 平臺集成的額外好處,以實現額外的設備上應用程式安全性和控制,確保高枕無憂。

迄今為止,Splashtop 已幫助超過 7 百萬行動裝置用戶(從平板電腦到智慧型手機)存取其 Windows PC 和 Mac,遠端執行應用程式、查看和編輯檔案、觀賞高畫質電影以及玩遊戲。

Splashtop for Good 技術特點:

最佳用戶體驗。基於Splashtop遠端桌面構建的,下載量排名第一的iPad遠端桌面應用程式,是Apple App Store有史以來最暢銷的25個iPad應用程式之一。

所有應用程式均無需修改即可運行。無需重新學習新界面或重寫現有的自定義應用程式即可在移動設備上運行。

多設備支援。通過適用於所有移動平台的單一解決方案來支援公司範圍內的BYOD計劃。

高性能。支援高達每秒30幀的流傳輸和30毫秒以下的延遲,包括同步音頻,以提供流暢的視頻和響應式用戶體驗。

易於使用且具有成本效益。無需購買其他硬件或軟體組件(網關或加速器)即可加快用戶連線速度。

安全。 Good Dynamics平台可提供裝置上應用程式的安全性。

自我優化。 Splashtop Bridging Cloud™與正在申請專利的流技術一起提供了適應網路條件的快速響應連線,使用戶能夠充分利用3G / 4G網路或Internet連接。

“我們很高興與Splashtop合作,為我們的Good Dynamics平台提供最佳的遠端桌面技術,” Good Technology企業產品戰略與規劃副總裁Dimitri Volkmann說。 “在移動應用程式方面,企業非常需要保護企業數據。 Splashtop for Good Technology將為我們的客戶提供增值服務,這些客戶希望通過提供安全的高性能遠端桌面解決方案將員工的業務生產力擴展到辦公室以外的地方。”

“ Splashtop很高興能成為第三方企業應用程式的Good Dynamics生態系統的一部分,特別是Good的第一個遠端桌面解決方案,” Splashtop執行長兼共同創辦人Mark Lee說。 “ Splashtop的遠端桌面應用程式利用Good Dynamics移動應用程式平台來提高員工的工作效率,同時通過安全的端到端工作流程保護企業數據。”

Splashtop for Good Technology可以從iTunes App Store下載iPad或iPhone,網址為 http://itunes.apple.com/app/splashtop-for-good-technology/id544189666?ls...定價待公佈。

關於飛濺頂公司

Splashtop希望通過提供一流的遠端桌面體驗(橋接平板電腦,電話,電腦和電視)來觸及人們的生活。 Splashtop技術使消費者和企業用戶可以隨時隨地對他們最喜歡的應用程式,媒體內容和文件進行高性能,安全,交互式的訪問。

Splashtop的產品是Apple App Store,Google Play,適用於Android的Amazon Appstore,Nook Apps,BlackBerry App World,HP App Catalog,Lenovo App Shop等上最暢銷的應用程式。超過700萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品,而Splashtop附帶了來自惠普,聯想,戴爾,宏碁,索尼,華碩,東芝,英特爾和其他合作夥伴的超過1億台設備。

IT 的消費化和行動裝置的激增導致企業採用 Splashtop。Splashtop 橋接雲™可確保跨多個設備的可靠、安全和高性能連接,同時為IT、系統整合商和服務提供者提供策略驅動的控制。

Splashtop 獲獎無數,包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於加州聖荷西,在北京、杭州、上海、台北和東京設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。

關於好科技

企業行動保全解決方案領導者 Good Technology 創造出一個世界,可讓員工安全無虞使用其個人 iOS、Android 和 Windows Phone 裝置連接、通和協作。在這個世界中,IT 可簡單、安全地管理行動應用程式、裝置和企業資料,進而提高整體業務生產力。在這個世界中,企業資訊可以隨時隨地傳播,同時敏感的個人或企業資料不會受到威脅。我們的客戶包括全球 4,000 多家公司,其中包括金融服務、醫療保健、零售、電信、製造、法律和政府領域等名列財富 Fortune 100™的領導者。請瀏覽 www.good.com 了解更多資訊。

