Splashtop與Bitdefender合作，為IT和MSP提供行業領先的端點安全
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IT和MSP現在可以通過Splashtop遠端支援輕鬆利用尖端的Bitdefender端點安全技術來保護其客戶的端點
[加州聖荷西-2019年4月2日-] Splashtop是遠端存取，協作和遠端支援解決方案的全球領導者，已與全球網路安全和防病毒軟體領導者Bitdefender合作。 Bitdefender反惡意軟體安全工具現已與Splashtop遠端支援完全集成，使IT和MSP能夠使用行業領先的端點安全技術保護其託管電腦。
通過Splashtop遠端支援和Bitdefender反惡意軟體安全工具的集成，Splashtop遠端支援用戶將能夠從Splashtop控制台中無縫管理Bitdefender技術並將其部署到其端點。一旦部署，Bitdefender技術將通過最新的反惡意軟體，反病毒和其他強大的安全功能來確保端點安全。 Splashtop遠端支援用戶可以隨時在Splashtop控制台中查看其託管電腦的保護狀態。
“我們很高興與Bitdefender合作，為我們的客戶提供頂級端點安全解決方案，”Splashtop首席執行官Mark Lee說。 “管理和監控端點安全對於MSP和IT團隊的成功至關重要，我們與Bitdefender的合作確保我們可以為客戶提供這種服務。
Splashtop遠端支援專為MSP和IT支持團隊設計，使他們能夠監視，管理和遠端存取其客戶的電腦和服務器。除了提供遠端支援和維護之外，MSP還需要確保其客戶的端點不受網路威脅的侵害。攻擊可能會永久破壞MSP的聲譽，並花費數千或數百萬美元進行修復。與Bitdefender技術的集成為Splashtop遠端支援用戶提供了強大的解決方案，可提供當今環境中必需的高級別安全性。
“Bitdefender MSP安全套件提供了一個完整的端點解決方案，具有統一管理和單一代理，”Bitdefender技術許可副總裁Jose Lopez說。 “通過可調機器學習、檢測、調查和回應，MSP 現在可以使用多租戶、多層模型來應對複雜的威脅。”
可用性
Bitdefender與Splashtop Remote Support的集成現已推出。 Splashtop Remote Support客戶可以從他們的Splashtop控制台購買和部署Bitdefender技術。 有關 Splashtop 遠端支援和免費試用的更多資訊，請訪問 https://www.splashtop.com/remote-support. 有關Splashtop遠端支援與Bitdefender技術集成的更多資訊，請訪問 https://www.splashtop.com/endpoint-security-bitdefender。
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 總部位於矽谷，提供最佳價值和一流的遠端電腦訪問和協作解決方案。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠隨時隨地從任何設備訪問他們的應用程式和數據。 Splashtop 遠端支援服務使 IT 和 MSP 能夠支援電腦、行動、工業設備和物聯網 （IoT）。 Splashtop 按需支援解決方案使支援和幫助台團隊能夠遠端存取電腦以及 iOS 和 Android 設備以提供支援。 Splashtop 協作服務（包括 Mirroring360 和 Classroom）可實現跨設備的有效螢幕共用（一對多）。 超過 2000 萬用戶喜歡 Splashtop 產品。 在 https://www.splashtop.com 瞭解更多資訊。
關於Bitdefender
Bitdefender是全球網路安全和防病毒軟體的領導者，為150多個國家的5億多個系統提供保護。 自2001年以來，Bitdefender創新一直為個人，家庭，企業及其設備，網路和雲服務提供屢獲殊榮的安全產品和威脅情報。 今天，Bitdefender也是首選供應商，用於全球超過38%的安全解決方案。 Bitdefender 受到業界的認可，受到供應商的尊重，並�受到客戶的宣傳，是您可以信賴和依賴的網路安全公司。www.bitdefender.com。