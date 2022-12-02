具有Chromium瀏覽器和Bing搜索功能的Splashtop OS現在可在主要筆記本和上網本上下載

即時計算的全球領導者為大眾帶來以瀏覽器為中心的作業系統

2011年2月23日 — 加利福尼亞州聖約瑟 —即時訪問計算領域的全球領導者 Splashtop Inc 今天宣佈立即推出 Splashtop® OS，這是一款針對筆記型電腦和上網本優化的羽量級、以網路為中心的操作系統。 Splashtop OS 於去年 11 月首次作為測試版推出，是一個基於瀏覽器的“配套操作系統”，與 Windows 操作系統共存。 對於渴望嘗試“生活在雲中”的精明使用者，Splashtop OS 提供了一個基於 Chromium 的簡單而熟悉的環境，Chromium 是 Google Chrome 瀏覽器背後的開源專案。

新的Splashtop OS版本1.0為多種PC型號提供了廣泛的支持，並提供了基於Chromium的瀏覽器的更新版本，該瀏覽器具有一鍵式存取Chrome網上應用店的功能，可輕鬆安裝成千上萬個網路應用遊戲，擴展程式和主題。 Splashtop OS還提供了由Bing支持的即時搜索，使用戶可以在打開電腦後的幾秒鐘內開始輸入搜索查詢。可從Splashtop免費下載。

“對於那些將全部時間都花在使用Web應用程式和服務（例如Facebook，Twitter，Dropbox Google Docs和Gmail）上的人們來說，在傳統的面向桌面的環境中添加快速，安全，可靠的以瀏覽器為中心的環境是完全有意義的，” Phil Sheu說。 ，是Splashtop Inc.的首席技術官兼聯合創始人。“使用Splashtop OS，用戶無需購買新的專用硬件，也不需要等待六個月的時間–他們現在就可以買到。如果Splashtop OS的中間縮寫是“ n”，那麼“ now”將是“ N”。

與以前的帶有白色標籤，預先安裝並在Acer，ASUS，Dell，HP，Lenovo和LG等主要OEM的PC上預分發並分發的Splashtop產品不同，新產品將以Splashtop品牌進行銷售並直接提供給終端用戶從公司網站下載。 Splashtop操作系統得到了簡化：除了基於Chromium的瀏覽器之外，它將不包含任何本機應用程式，並且可以在幾秒鐘內直接啟動到帶有Bing支持的搜索框的開始螢幕中。

主要優勢包括：

快速 – 在幾秒鐘內啟動，遠在 Windows 之前;

簡單 – 具有即時搜索功能，由必應提供支持，用於即時搜索查詢;

安全 – 將輕量級 Linux 平臺與 Chromium 瀏覽器相結合;

方便 – 包括預裝的全核心外掛程式，例如 Adobe Flash;

智慧 – 自動從 Windows 導入關鍵設置以簡化設置;

個人-透過Chrome網上應用店中的數千個網路應用，擴展程式，遊戲和主題，可輕鬆自定義環境。

可用性和平台支援



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Splashtop 技術廣為先進製造商宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和 Sony 等 6 千萬台個人電腦和行動裝置採用。Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、 Popular Science 「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌 「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop 總部位於美國聖荷西，並在北京、杭州、上海和台北設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。

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