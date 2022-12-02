具有Chromium瀏覽器和Bing搜索功能的Splashtop OS現在可在主要筆記本和上網本上下載
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即時計算的全球領導者為大眾帶來以瀏覽器為中心的作業系統
2011年2月23日 — 加利福尼亞州聖約瑟 —即時訪問計算領域的全球領導者 Splashtop Inc 今天宣佈立即推出 Splashtop® OS，這是一款針對筆記型電腦和上網本優化的羽量級、以網路為中心的操作系統。 Splashtop OS 於去年 11 月首次作為測試版推出，是一個基於瀏覽器的“配套操作系統”，與 Windows 操作系統共存。 對於渴望嘗試“生活在雲中”的精明使用者，Splashtop OS 提供了一個基於 Chromium 的簡單而熟悉的環境，Chromium 是 Google Chrome 瀏覽器背後的開源專案。
新的Splashtop OS版本1.0為多種PC型號提供了廣泛的支持，並提供了基於Chromium的瀏覽器的更新版本，該瀏覽器具有一鍵式存取Chrome網上應用店的功能，可輕鬆安裝成千上萬個網路應用遊戲，擴展程式和主題。 Splashtop OS還提供了由Bing支持的即時搜索，使用戶可以在打開電腦後的幾秒鐘內開始輸入搜索查詢。可從Splashtop免費下載。
“對於那些將全部時間都花在使用Web應用程式和服務（例如Facebook，Twitter，Dropbox Google Docs和Gmail）上的人們來說，在傳統的面向桌面的環境中添加快速，安全，可靠的以瀏覽器為中心的環境是完全有意義的，” Phil Sheu說。 ，是Splashtop Inc.的首席技術官兼聯合創始人。“使用Splashtop OS，用戶無需購買新的專用硬件，也不需要等待六個月的時間–他們現在就可以買到。如果Splashtop OS的中間縮寫是“ n”，那麼“ now”將是“ N”。
與以前的帶有白色標籤，預先安裝並在Acer，ASUS，Dell，HP，Lenovo和LG等主要OEM的PC上預分發並分發的Splashtop產品不同，新產品將以Splashtop品牌進行銷售並直接提供給終端用戶從公司網站下載。 Splashtop操作系統得到了簡化：除了基於Chromium的瀏覽器之外，它將不包含任何本機應用程式，並且可以在幾秒鐘內直接啟動到帶有Bing支持的搜索框的開始螢幕中。
主要優勢包括：
快速 – 在幾秒鐘內啟動，遠在 Windows 之前;
簡單 – 具有即時搜索功能，由必應提供支持，用於即時搜索查詢;
安全 – 將輕量級 Linux 平臺與 Chromium 瀏覽器相結合;
方便 – 包括預裝的全核心外掛程式，例如 Adobe Flash;
智慧 – 自動從 Windows 導入關鍵設置以簡化設置;
個人-透過Chrome網上應用店中的數千個網路應用，擴展程式，遊戲和主題，可輕鬆自定義環境。
可用性和平台支援
Splashtop OS 今天可以直接從公司的網站獲得。 Splashtop OS「啟動功能表」允許用戶在啟動時在Splashtop OS和Windows之間進行選擇。 不需要單獨的安裝程式。 該公司估計，Splashtop OS可以成功安裝在過去三年出貨的大多數PC筆記型電腦和上網本上。
關於飛濺頂
Splashtop Inc.（前身為 DeviceVM， Inc.）成立於 2006 年，其目標是優化計算體驗，以便世界各地的人們都可以快速訪問內容和應用程式。 Splashtop OS 產品於 2007 年首次推出，是一個屢獲殊榮的即時啟動平臺，允許使用者在打開 PC 後幾秒鐘內上網、訪問電子郵件和與朋友聊天。 Splashtop Remote 是美國最暢銷的商業應用程式，由 Apple App Store 銷售和下載指定，允許使用者在遠離 PC 的情況下通過智慧手機或平板電腦享受完整的電腦體驗��。
Splashtop 技術廣為先進製造商宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和 Sony 等 6 千萬台個人電腦和行動裝置採用。Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop 總部位於美國聖荷西，並在北京、杭州、上海和台北設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
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