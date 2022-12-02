Splashtop推出適用於Android平板電腦的Win8 Metro測試平台
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Splashtop的Win8 Metro Testbed將具有本地Metro UI觸摸手勢的Android平板電腦轉變為Windows 8設備，為應用程式開發人員和技術愛好者提供
2012 年 6 月 6 日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈發布適用於 Android 的“Win8 Metro Testbed – 由 Splashtop 提供支援”，這是一款遠端桌面應用程式，允許軟體開發人員和技術愛好者在平板電腦上類比 Windows 8 環境。
Splashtop的iPad Win 8 Metro Testbed一直受到開發人員和用戶的歡迎。 在蘋果應用商店中，Win8 Metro Testbed在4個國家/地區總體上是#1票房iPad應用程式，在72個國家（包括美國，日本和中國）的公用事業中是#1票房iPad應用程式，以及#33在美國整體最暢銷的iPad應用程式。
現在，根據大眾的需求，Splashtop 正在為運行 Android 3.1 及更高版本的 Android 平板電腦提供開發人員解決方案，目標螢幕密度為 600dpi （1280×800），螢幕尺寸為 7 或 10 英寸。 使用 Splashtop 的新 Win8 Metro 測試平臺解決方案，開發人員可以在 Android 平板電腦上測試本機 Metro UI 觸摸手勢，以在其 Windows PC 上編碼和編譯新應用程式。
“為了回應Splashtop粉絲和開發人員社區的高需求，我們為Android平板電腦使用者提供了一個Windows 8開發平臺，”Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee指出。 “借助Windows 8 Metro，iPad和Android開發人員現在可以將他們的平板電腦變成開發測試平臺，�以評估Windows 8環境中應用程式的觸摸手勢和功能。
借助Splashtop的Android Win8 Metro Testbed，Windows 8應用程式開發人員可以使用現有的Android平板電腦來測試其應用程式，並使其與最新版本的Windows 8 Preview保持最新，而不必購買昂貴的Windows平板電腦。
Win8 Metro 測試平台支援本機 Windows 8 Metro 觸摸手勢，包括以下功能：
從右側輕掃以查看超級按鈕功能表
從左側滑動以切換應用
在IE瀏覽器中向左/向右滑動以在頁面之間移動
向下滑動以顯示其他功能表
向下輕掃某個專案以將其選中
從頂部下拉以關閉應用程式
從左側緩慢滑動以並排運行兩個應用程式（“捕捉”）
從左向後輕掃以顯示正在運行的應用
捏合以使用語義式縮放導航檔、資料夾、應用程式和數據
和更多
在平板電腦上查看 Win8 地鐵測試 Android 平台的簡短視頻 https://www.youtube.com/watch?v=C6DW7bIcMKw 和 iPad 上的 https://www.youtube.com/watch?v=XwIeWfvcZ_o
關於飛濺頂公司
Splashtop希望通過提供一流的遠端桌面體驗（橋接平板電腦，電話，電腦和電視）來觸及人們的生活。 Splashtop技術使消費者和企業用戶可以隨時隨地對他們最喜歡的應用程式，媒體內容和文件進行高性能，安全，交互式的訪問。
Splashtop的產品是Apple App Store，Google Play，適用於Android的Amazon Appstore，Nook Apps，BlackBerry App World，HP App Catalog，Lenovo App Shop等上最暢銷的應用程式。超過700萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，而Splashtop附帶了來自惠普，聯想，戴爾，宏cer，索尼，華碩，東芝，英特爾和其他合作夥伴的超過1億台設備。
IT 的消費化和行動裝置的激增導致企業採用 Splashtop。Splashtop 橋接雲可確保跨多個設備的可靠、安全和高性能連接，同時為IT、系統整合商和服務提供者提供策略驅動的控制。
Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於加州聖荷西，在北京、杭州、上海、台北和東京設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
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