Splashtop推出了適用於Android的Whiteboard-唯一適用於Android平板電腦的交互式白板應用程序
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它擁有超過20,000個iPad教室，可使用Splashtop Whiteboard，現在可用於Android平板電腦-允許教師使用最新的移動技術吸引學生
2012 年 3 月 13 日 — CUE，加利福尼亞州棕櫚泉市 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc 將在 3 月 15 日至 17 日在加利福尼亞州棕櫚泉舉行的電腦使用教育者大會 CUE 2012 上首次演示適用於 Android 的 Splashtop 白板。
Splashtop Whiteboard使教師和學生可以輕鬆地將其平板電腦變成交互式白板。它建立在公司屢獲殊榮的Splashtop Remote Desktop之上，該應用程式使用戶可以創建自己的個人云來直接從PC或Mac存取文件，應用程式以及查看和收聽內容，而無需跨設備同步或複製文件或應用程式。
使用Splashtop Whiteboard，教師和學生可以通過Android設備或iPad通過Wi-Fi連接到電腦，以完全同步的視頻和音頻欣賞Flash媒體，控制自己喜歡的教育應用程式，並使用功能齊全的工具欄註釋課程內容。老師可以在課桌上或教室的四個角落與學生互動。
“我們聽取了客戶的意見，然後交付了產品。自從Whiteboard推出以來，老師們一直熱衷於Android版Whiteboard，” Splashtop執行長Mark Lee說。 “現在，教師和學生可以享受流式傳輸到他們最喜歡的Android平板電腦的最佳交互式白板應用程式解決方案�，而價格卻是傳統交互式白板產品的一小部分。”
“很多時候，學校忽略了教師和學生能夠超越鍵盤功能進行書寫和註釋的重要性。聯想致力於在教室中使用數字筆來支援學習成果，”聯想教育解決方案經理Sam Morris表示。 “ Splashtop提供了一個交互式白板，使學生和教師能夠利用我們的Android ThinkPad Tablet及其數字筆來利用書寫和註釋的功能，我們感到非常興奮。”
CUE與會者可以在Splashtop展位＃342上觀看Android和iPad白板演示。作為獎勵，如果客戶在展會期間購買Splashtop Whiteboard，他們將獲得免費的手寫筆。
使用Splashtop Whiteboard，教師可以：
在控制-有超過Mac或PC應用程式，如蘋果Keynote®或MicrosoftPowerPoint®中，一切從自己的平板電腦的完全控制。無需被束縛在班上。有空漫遊。將平板電腦交給學生，讓他們的想像力完成剩下的一切！
註釋任何內容–使用手勢在現有內容或空白，標線或圖形背景上使用不同顏色和大小的筆，熒光筆，形狀和文本工具繪製和突出顯示。拍攝螢幕快照並將其保存到圖庫中以備後用，或通過電子郵件將其發送給學生，父母或同事。
吸引觀眾 –富媒體內容在平板電腦上以高清形式播放。 播放Adobe Flash內容，iTunes音樂，DVD，CD等，因為它們應該被欣賞。 使用螢幕陰影工具慢慢顯示文字或圖像，以保持觀眾的注意力。 或者使用「聚焦」工具將注意力集中在螢幕的一部分上。
Splashtop Whiteboard可以從Google Play下載，價格為9.99美元，限時比正常價格19.99美元低50%（需要Android v3.1或v4.0）。適用於iPad的Splashtop Whiteboard可從Apple App Store購買，價格為19.99美元，也可以在Apple VPP下購買。 訪問 www.splashtop.com/whiteboard 以了解有關 Splashtop 白板的更多資訊。
在 https://www.youtube.com/watch?v=aTKL6rkW9OY 的Android平板電腦上看到老師在教室中使用Splashtop白板
關於 Splashtop 遠端桌面
Splashtop 遠端桌面消除了在設備之間傳輸、轉換或同步檔和多媒體的需要。
重要的工作文件和辦公應用程式，如Outlook，PowerPoint，Excel和Word，都可以輕鬆訪問。 個人娛樂內容，包括電影、音樂、照片甚至 3D 遊戲，也可以遠端欣賞。 Splashtop 遠端桌面用戶可以通過互聯網或 LAN 連接設備。
關於 Splashtop
Splashtop希望通過提供一流的跨設備計算體驗（橋接平板電腦，電話，電腦和電視）來觸及人們的生活。 Splashtop的產品已在惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，英特爾和其他合作夥伴的超過1億台設備上出貨。 Splashtop遠端桌面和白板是Apple App Store，Google Play，HP App Catalog，BlackBerry App World和Amazon Appstore for Android上60多個國家/地區中最暢銷的應用程序，使數百萬移動用戶可以通過高性能，交互式訪問自己喜歡的應用程序而感到高興應用程序，媒體內容和文件隨時隨地。
對於需要在設備和雲服務之間建立安全、託管連接的企業，Splashtop Pro 就是答案。 借助 Splashtop Pro，IT 和服務提供者可以在不到 30 分鐘的時間內“移動化”其平板電腦員工。 用戶可以在其設備上享受消費者級體驗，同時滿足企業安全性和合規性要求。
Splashtop 產品廣受讚譽，榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎、LAPTOP 雜誌評選為 CES 2011 「最佳應用程式/軟體」和 CES 2012「��最佳行動應用程式」獎，並且在 2011 Apple App Store 回顧最受歡迎應用程式排行榜第 20 名。Splashtop 總部位於美國聖荷西，在北京、杭州、上海和台北設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
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