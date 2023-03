Splashtop 發表 Splashtop Business for Remote Support，訴求便利、可靠且符合經濟效益的使用體驗，是取代 LogMeIn 和 TeamViewer 的最佳選擇。

超過兩萬個MSP已經從LogMeIn和TeamViewer遷移到Splashtop

加利福尼亞州聖約瑟 — 2015 年 9 月 1 日 — 跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈推出 Splashtop Business for Remote Support,該解決方案針對逃離 LogMeIn Pro、LogMeIn Central、TeamViewer、Citrix GoToMyPC 和 Citrix GoToAssist 的難民進行了優化。由於對 LogMeIn、TeamViewer 和其他產品不斷上漲的續訂價格感到不滿,許多 MSP 和 IT 部門都來到了 Splashtop。 為了使遷移變得容易,新的Splashtop遠端支援業務提供了

增強的部署功能,因此 MSP 和 IT 人員可以輕鬆地將現有的 LogMeIn 或團隊查看器代理替換為 Splashtop 流處理器

增強的分組功能,支持管理數千台電腦

作為新定價模型的一部分,MSP和IT能夠輕鬆允許客戶免費存取自己的電腦

新的基於電腦的定價模型,因此MSP和IT人員可以輕鬆地看到向Splashtop Business尋求遠端支援所節省的大量成本

Splashtop執行長Mark Lee說:“超過2萬個MSP和IT已從LogMeIn,TeamViewer,Citrix和其他解決方案遷移到Splashtop。” “我們希望使人們能夠更輕鬆地遷移到Splashtop,並簡化比較價格。 Splashtop Business for Remote Support針對提供遠端支援服務的MSP和IT進行了優化。”

“我愛Splashtop !!自LogMeIn更改其政策以來,我一直迷路。這使我可以更輕鬆地管理辦公室中的電腦。謝謝!!!”律師事務所Malkerson Gunn Martin辦公室經理Sue Diggs

“ Splashtop相對於TeamViewer的定價優勢是巨大的,您的軟體可以像Teamviewer一樣流暢地工作。我現在購買了Splashtop,由於您的大力支援,我們也這樣做了!”全天Dance Musicvertriebs GmbH技術總監Michael Pichler

“多年來,我一直使用TeamViewer和LogMeIn進行遠端支援。然後Splashtop出現了,它變得更快,更便宜。簡單的用戶界面,非常有效的客戶支持!” Nick Kapinakis,集成式Intellinet質量系統

“與LogMeIn相比,連接,顯示和斷開連接的速度更快。非常感謝Splashtop的所有人開發出好的產品並通過試用為我提供了支持。我期待與您建立長期的合作關係。”邏輯電腦公司的Andrew Gordon

“您的產品變得非常穩定,我每天都依賴它。在我看來,它比LogMeIn更好。連接是如此穩定,以至於最後連接了好幾天。我已經向擁有TeamViewer的幾個朋友推薦了Splashtop。他們付出了更多,我更喜歡我。易於安裝,安裝工作,並且在用戶端電腦上啟動和運行的步驟更少,” Hosting Master Internet Barry L Salter

如今,已有超過2萬個MSP和IT組織使用Splashtop Business來管理數百萬台電腦。 Splashtop與市場上的各種RMM,PSA,在線票務和在線服務台解決方案集成,從而為MSP和IT執行工作提供無縫體驗。

