Splashtop推出業界首個支援iOS10 Airplay鏡像和Chromebook WebRTC的下一代Mirroring360
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從iOS10，Chromebook，Android，Windows和MAC到所有網路裝置的Airplay和WebRTC螢幕分享
加利福尼亞州聖約瑟 — 2016 年 8 月 26 日 — 跨螢幕訪問、支援和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈 Mirroring360 AirPlay Receiver 是業界首款支援 iOS10 Airplay Mirroring 的解決方案，以及增強型 Mirroring360 Sender for Chromebook 支援基於 WebRTC 的 Chromebook 和其他設備之間的螢幕共用。
Mirroring360 可讓您將音樂、電影、電視節目、照片、遊戲和應用程式從任何設備流式傳輸或鏡像到任何設備。 安裝后，Mirroring360 Receiver 會將您的 Windows、MAC 或 Android 變成 AirPlay 接收器。 Mirroring360 Sender for Chromebook 利用行業標準的 WebRTC 實現跨設備和網路的 Chromebook 螢幕共用。
“Mirroring360已經被數百萬人所享受，特別是在教師和商業演講者中，”Splashtop首席執行官Mark Lee說。 “我們很高興能夠為我們的使用者提供iOS10和增強的WebRTC支援。
“在我的幼兒園教室中，使用Mirroring60改變了技術指導，建模等方面的遊戲規則。在整個上學期間，我和我的同事每天都在iPad上使用此工具。我們用它來展示學生的學習情況，在iPad上建模應用程式，以及查看我們在課堂上使用iPad所做的一切。謝謝，感謝您為我們創造了一種在課堂上使用的驚人工具！”克萊爾·布朗，五月花磨坊小學。
“ Splashtop為我的視力障礙學生提供了出色的服務。他們可以�通過iPad上的Splashtop應用程式存取其交互式白板內容，因此無需使用其他輔助技術即可查看IWB。我強烈建議將Splashtop用作視力障礙學生的存取工具，” Taree West PS視覺專業老師Alison Stephen。
您將如何使用 Mirroring360？
教師 – 教師可以使用任何行動裝置在教室里走動，並立即將設備螢幕上的內容共用到教室的互動式白板、專案或高清電視的前面。 學生還可以從他們的設備上即時分享他們的想法或家庭作業，而無需離開座位。 將 Mirroring360 與 Splashtop 課堂相結合，任何設備螢幕都可以同時共用到 40 名學生的設備螢幕。 非常適合您的 1：1 或 BYOD 計劃！
講師和演示者 – 通過啟用從行動裝置進行螢幕共用，補充現有的 WebEx、join.me 和 GoToMeeting 解決方案。 輕鬆演示移動應用程式和內容。 輕鬆錄製移動應用程式演示。
視障特殊教育 – 視障學生無需額外的輔助技術即可輕鬆訪問 iPad 和 Chromebook 中的內容。 學生可以使用自己喜歡的格式立即查看課程內容。
媒體愛好者 – 通過運行 Mirroring360 的媒體中心計算機在大型高清電視上與您的家人分享您的照片、音樂或視頻。 坐下來，使用iOS設備遠端控制媒體體驗。
遊戲玩家 – 從您的電腦錄製、共用和直播您的手機遊戲。
為了促進企業範圍或學校範圍的 Mirroring360 部署，Splashtop 還提供 Mirroring360 大型部署包，包括 MSI 包、預設配置選項、單密鑰許可證、用於跨網路連接的鏡像輔助（包括關閉網路上聊天的 Bonjour 廣播的選項），以及其他增強功能和增強支援。
「 Mirroring360解決了我們在學校網路上連接iPad的許多問題。我們已經努力了很長時間，試圖使AirPlay正常運行，」 Sidney公立學校的技術協調員兼講師Rick Meyer說。「最後，有些東西易於使用，並且對我們的IT員工沒有負擔。」
Mirroring360 目前正在進行 NT$480（50％ 折扣）的促銷活動。 鏡像輔助可以從應用商店免費下載： https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741
Mirroring360 Sender for Chromebook可從Chrome Web Store免費下載：https://chrome.google.com/webstore/detail/mirroring360-sender-for-c/iaigceaehdihlnolehbapjfbbfpnlngg?utm_source=chrome-ntp-icon
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕生產力、支援和協作體驗。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠隨時隨地從任何設備訪問他們的應用程式和數據。 Splashtop 遠端支援服務使 IT 和 MSP 能夠支援電腦、行動、工業設備和物聯網 （IoT）。 Splashtop 協作服務（包括 Mirroring360 和 Classroom）可實現跨設備的有效螢幕一對多共用。 如今，超過 2500 萬使用者喜歡 Splashtop 產品，包括宏碁、華碩、戴爾、愛普生、惠普、Infocus、英特爾、聯想、LG、松下、普羅米修斯、夏普、東芝等在內的製造合作夥伴已將 Splashtop 捆綁在超過 1 億台設備上。
Splashtop 贏得了享有盛譽的PC World「最具創新性產品」獎、《大眾科學》的「最佳新品」獎、LAPTOP 雜誌的「最佳 CES」獎，並且是紅鯡魚北美 100 強決賽入圍者。Splashtop運營商合作夥伴包括AT&T，NTT Docomo，KDDI和SoftBank，以及許多轉銷商。 該公司總部�位於加利福尼亞州聖約瑟，在中國、日本和臺灣設有國際辦事處。 有關更多資訊，請訪問 www.splashtop.com 和 www.mirroring360.com。 所有品牌名稱和產品名稱均為其各自公司的商標或註冊商標。
所有品牌名稱和產品名稱均為其各自公司的商標或註冊商標。
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robert.ha@splashtop.com