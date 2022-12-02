Splashtop推出業界首個支援iOS9 Airplay鏡像的解決方案Mirroring360 Receiver和Mirroring Assist App
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
從iOS9到Windows和跨網路MAC的Airplay屏幕共享，解決了與Airplay目的有關的Bonjour相關的網路健談問題
加利福尼亞州聖約瑟 — 2015 年 9 月 9 日 — 跨螢幕訪問、支援和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈推出 Mirroring360 AirPlay Receiver 是業界首款支援 iOS9 Airplay 鏡像的解決方案。Mirroring360 可讓您將音樂、影片、電視節目、照片、遊戲和應用程式從 iOS 設備流式傳輸或鏡像到任何設備，包括 Windows、MAC 和 Android。 安裝后，Mirroring360 接收器會將您的 Windows 或 MAC 變成 AirPlay 接收器。 然後，您可以從iPad，iPhone，iPod Touch和MAC上的AirPlay功能表中發現並選擇設備，以開始流式傳輸和鏡像！
“Mirroring360 for Windows和MAC已經被成千上萬的人所享受，特別是在教師和商業演講者中，”Splashtop首席執行官Mark Lee說。 “我們很高興能夠為我們的使用者提供iOS9支援。
您將如何使用 Mirroring360？
教育工作者 – 讓您的學生分享他們的想法或家庭作業，而無需離開座位。 學生只需從「隔空播放」功能表中選擇您的電腦即可鏡像他們的螢幕。 教師還可以與全班同學共享螢幕。 結合Splashtop Classroom，它允許鏡像的iOS螢幕在計算機，iPad / iPhone，Android設備和Chromebook上進行截屏。 非常適合您的 1：1 或 BYOD 計劃！
講師和演示者 – 從房間內任何地方的 iPad 或 iPhone 無線演示。 讓其他人展示自己的內容或應用，而無需離開座位。 通過 WebEx、join.me 或 GoToMeeting 會話演示任何應用程式或內容。
培訓師和演示者 – 演示最新的應用程式功能。 通過鏡像參與者的設備來測試參與者的專業知識。 共用內部應用程式、產品演示等。
媒體愛好者 – 在大螢幕上（通過計算機）與家人分享您的照片或音樂。 坐下來，用你的iOS設備遠端控制螢幕。
遊戲玩家 – 在大螢幕上（通過計算機）展示您的遊戲技巧，具有出色的性能和聲音，帶來令人愉悅的身臨其境的體驗。
此外，Mirroring Assist已更新，以方便大型學校和組織的Mirroring360的部署和管理。 Mirroring360使演示者，教師和學生可以將其裝置屏幕（iPad，iPhone，Chromebook，PC，Mac）無線共享到任何電腦或智能顯示器。
借助Mirroring Assist，可以繞過Bonjour使用基於QR碼的發現將iOS裝置與電腦連接。只要網路是可路由的，就可以跨不同的子網和VLAN鏡像iPad或iPhone屏幕。此新工具對大型學校和公司的部署簡便性有重大影響：
IT管理員無需為Bonjour重新配置學校的網路，從而節省了時間和金錢。
IT管理員可以禁用Bonjour廣播，避免不必要的網路流量。此外，它還有助於避免啟動AirPlay時iOS裝置會發現大量電腦的問題。
「 Mirroring360解決了我們在學校網路上連接iPad的許多問題。我們已經努力了很長時間，試圖使AirPlay正常運行，」 Sidney公立學校的技術協調員兼講師Rick Meyer說。「最後，有些東西易於使用，並且對我們的IT員工沒有負擔。」
對 Mirroring360 的更新還包括促進學校和學區大規模部署的功能和工具，例如.msi 打包和預設配置選項。 瞭解更多資訊：www.mirroring360.com/mirroring-assist。
Mirroring360 目前正在進行 NT$480（50％ 折扣）的促銷活動。 鏡像輔助可以從應用商店免費下載： https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741
關於 Splashtop
Splashtop Inc.提供了最佳的跨屏生產力，支持和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接在一起。 Splashtop 遠端桌面服務使人們可以通過移動裝置存取和控制自己喜歡的應用程式，文件和數據。 Splashtop Classroom和Mirroring360等協作產品可實現跨裝置一對多的有效屏幕共享。超過1800萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等製造合作夥伴已將Splashtop運送到超過1億台裝置上。
這種性能最佳的遠端桌面和應用程序訪問解決方案是解決移動 VPN 兼容性問題和 WAN 上的 RDP 問題的一種更快、更簡單、更具成本效益的方法。Splashtop 榮獲了著名的 PC World 的“最具創新產品”獎、《大眾科學》的“最佳新產品”獎、LAPTOP 雜誌的“CES 最佳產品”獎，並且入圍了 Red Herring 100 北美決賽。Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他經銷商進行分發。該公司總部位於加利福尼亞州聖荷西，在中國，日本和台灣設有國際辦事處。 欲了解更多信息，請訪 問
和 www.mirroring360.com。 所有品牌名稱和產品名稱均為其各自公司的商標或註冊商標。
所有品牌��名稱和產品名稱均為各自公司的商標或註冊商標。
媒體連絡人