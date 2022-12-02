Splashtop和Good Technology展示了使用Splashtop實現最佳效能的企業級遠端桌面存取
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Splashtop for Good App為企業帶來了＃1遠端桌面存取解決方案
RSA會議-舊金山和加州聖荷西-2013年2月26日
參與者： Splashtop Inc.，跨設備協作和遠端訪問領域的全球領導者，以及Good Technology™，安全企業移動性的領導者
內容： Splashtop 將在 RSA USA 2013 大會上展示 Splashtop for Good 遠端桌面存取解決方案。Splashtop for Good 結合了 Good Technology 的 Good Dynamics® 安全應用技術和 Splashtop 遠端桌面存取，為行動人士提供企業級安全存取，從他們的 iOS 裝置存取多種重要商務應用程式、檔案和資料。Splashtop for Good 遠端桌面存取的功能與優點：
移動使用者可以隨時隨地通過其WiFi，3G或4G連接輕鬆地從其iPads™和iPhones™中使用傳統的公司應用程式和專有垂直應用程式。
由Good Dynamic平台保護的快速動員現有Windows和舊版應用程式的最簡便方法。
立即、經濟高效地移動現有 VDI 或 RDS 基礎架構
透過用戶端部署的 Active Directory 整合，稽核追踪，原則化控制，SSL 加密和良好網路運營中心 (NOC) 支援，提供廣泛的安全性。
哪裡：在 RSA USA 2013 的良好技術展位 #226 中查看 Splashtop for Good
莫斯康中心，加利福尼亞州三藩市
什麼時候：星期一， 二月 25， 2013;下午 6：00 至晚上 8：00（接待處）
星期二， 二�月 26， 2013;上午 11：00 至下午 6：00
星期四， 二月 28， 2013;上午 11：00 至下午 3：00
Splashtop for Good的亮點包括：
良好的動態安全性和良好的NOC –用戶使用受信任的良好技術配置行動裝置，以提供設備上應用程序的安全性和控制力。
內部部署 – 該解決方案託管在公司的防火牆後面，位於公司的 Windows 伺服器上，以保護敏感數據並遵守某些行業法規。 它利用公司現有的Active Directory進行本地身份驗證。
基於策略的集中控制 –用戶可以設置用戶和裝置存取策略，激活/停用用戶和裝置，過濾MAC地址，創建或導入SSL證書以及設置每個用戶連接的最大幀速率。
高效能 –正在申請專利的流技術能夠支持CAD，CAM和其他3D圖形以及具有同步音頻的高清視頻，從而以高達30 fps的速度提供響應性強的用戶體驗。
安全連接 –該解決方案提供SSL / AES 256位加密，網路代理，SSL證書，MAC地址過濾和透過Good NOC的隧道傳輸。
裝置支援 – Splashtop for Good 支援 iPad、iPhone 和 Windows PC。
關於 Good Technology
Good Technology 通過安全、協作的工作流程來改變企業，使員工能夠行動起來。Good 也使 IT 能夠保護和管理行動應用程式、裝置和企業資料。Good 的安全協作解決方案包括其電子郵件、PIM、瀏覽器、檔案共享、即時通訊的應用程式，以及廣泛的第三方應用程式生態系統。Good 的企業行動管理平台允許企業和 ISVs 構建、管理、分析和保護行動應用程式。Good Technology 的客戶包括全球 4,000 多個組織，其中包括《財富》100 強的一半、排名前 10 的金融服務業中的 8 家、前 10 大醫療保健中的 5 家，以及零售、電信、製造、法律和政府領域的領導者。深入了解 https://www.blackberry.com/。
關於 Splashtop
Splashtop Inc. 提供了最先進的跨螢幕生產力與協作體驗，連接智慧手機、平板電腦、電腦、電視和 cloud。如今，超過 1,200 萬用戶享受 Splashtop 遠端桌面的便利，此應用程式曾被命名為 Apple App Store 的史上最暢銷 iPad 應用程式前 25 名之一。Splashtop 為想要隨時隨地安全存取其桌面、應用程式和資料的 iOS、Android、RIM、Windows 和 Mac 用戶提供卓越的效能與易用性。
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標籤：Splashtop，跨裝置協作，Good Technology，RSA會議，iPad，iPhone，Android，平板電腦，智能手機，行動裝置，雲，遠端桌面
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