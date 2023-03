Splashtop和Good Technology展示了使用Splashtop實現最佳效能的企業級遠端桌面存取

Splashtop for Good App為企業帶來了#1遠端桌面存取解決方案



RSA會議-舊金山和加州聖荷西-2013年2月26日

參與者: Splashtop Inc.,跨設備協作和遠端訪問領域的全球領導者,以及Good Technology™,安全企業移動性的領導者

內容: Splashtop 將在 RSA USA 2013 大會上展示 Splashtop for Good 遠端桌面存取解決方案。Splashtop for Good 結合了 Good Technology 的 Good Dynamics® 安全應用技術和 Splashtop 遠端桌面存取,為行動人士提供企業級安全存取,從他們的 iOS 裝置存取多種重要商務應用程式、檔案和資料。Splashtop for Good 遠端桌面存取的功能與優點:

移動用戶可以隨時隨地通過其WiFi,3G或4G連接輕鬆地從其iPads™和iPhones™中使用傳統的公司應用程式和專有垂直應用程式。

由Good Dynamic平台保護的快速動員現有Windows和舊版應用程式的最簡便方法。

立即、經濟高效地移動現有 VDI 或 RDS 基礎架構

透過用戶端部署的 Active Directory 整合,稽核追踪,原則化控制,SSL 加密和良好網路運營中心 (NOC) 支援,提供廣泛的安全性。

哪裡:在 RSA USA 2013 的良好技術展位 #226 中查看 Splashtop for Good



什麼時候:星期一, 二月 25, 2013;下午 6:00 至晚上 8:00(接待處)

星期四, 二月 28, 2013;上午 11:00 至下午 3:00

Splashtop for Good的亮點包括:

良好的動態安全性和良好的NOC –用戶使用受信任的良好技術配置行動裝置,以提供設備上應用程序的安全性和控制力。

內部部署 – 該解決方案託管在公司的防火牆後面,位於公司的 Windows 伺服器上,以保護敏感數據並遵守某些行業法規。 它利用公司現有的Active Directory進行本地身份驗證。

基於策略的集中控制 –用戶可以設置用戶和設備存取策略,激活/停用用戶和設備,過濾MAC地址,創建或導入SSL證書以及設置每個用戶連接的最大幀速率。

高效能 –正在申請專利的流技術能夠支持CAD,CAM和其他3D圖形以及具有同步音頻的高清視頻,從而以高達30 fps的速度提供響應性強的用戶體驗。

安全連接 –該解決方案提供SSL / AES 256位加密,網路代理,SSL證書,MAC地址過濾和透過Good NOC的隧道傳輸。

設備 支援 – Splashtop for Good 支援 iPad、iPhone 和 Windows PC。

關於好科技

優良技術通過安全,協作的工作流程動員員工,從而改變了企業。 Good還可以幫助IT保護和管理移動應用,設備和企業數據。固特公司的安全協作解決方案包括固特公司的用於電子郵件,PIM,瀏覽器,文件分享,即時消息的應用程式,以及廣泛的第三方應用程式生態系統。 Good的企業移動性管理平台使企業和ISV可以構建,管理,分析和保護移動應用程式。 Good Technology的客戶包括全球4,000多個組織,其中一半包括《財富》 100強™,十大金融服務中的八家,十大醫療保健中的五家以及零售,電信,製造,法律和政府領域的領導者。了解更多信息,請參閱www.good.com 。

關於 Splashtop

Splashtop Inc.提供一流的跨屏生產力和協作體驗,將智能手機,平板電腦,電腦,電視和雲連接在一起。如今,超過1200萬用戶享受了Splashtop遠端桌面的便利,它被評為Apple App Store年度有史以來最暢銷的25個iPad應用程序。 Splashtop為想要隨時隨地安全地遠端存取其台式機,應用程序和數據的iOS,Android,RIM,Windows和MAC用戶提供了卓越的效能和易用性。

有關 Splashtop 的詳細資訊,請瀏覽www.splashtop.com;關注公司部落格 https://www.splashtop.com/blog、Facebookhttps://www.facebook.com/Splashtop 及 Twitter @Splashtop。

###

©2013 Good Technology Corporation及其相關實體。所有使用均受發佈在www.good.com/legal上的許可條款的約束。版權所有。良好,良好技術,良好徽標,適合企業,適合政府,適合您,良好動態,由良好管理,良好移動管理器,良好連接,良好分享,有效值和良好動態APPKINETICS是良好技術的商標公司及其相關實體。所有第三方商標,商號或服務商標均可能是其各自所有者的財產。 Good的技術和產品受已發布和正在申請的美國和國外專利保護。

iPad 和 iPhone 是 Apple Inc. 的商標,在美國和其他國家/地區註冊。 Android 是 Google Inc. ©2013 的商標。

標籤:Splashtop,跨裝置協作,Good Technology,RSA會議,iPad,iPhone,Android,平板電腦,智能手機,行動裝置,雲,遠端桌面

媒體連絡人:

多蒂·奧羅克

(650) 344-1260

Splashtop@TECHMarket.com

西沃恩·里昂的良好技術

slyons@good.com