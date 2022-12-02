Splashtop 為教師提供了更大的自由度、協作性，並可輕鬆在課堂上漫遊和互動
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在 FETC，課堂移動性的承諾通過兩個屢獲殊榮的應用程式 Splashtop for Business 和 Splashtop Whiteboard 而形成
Splashtop是排名第一的遠端存取領導者，擁有超過1200萬使用者
FETC 飛濺頂部，展位 1425
2013 年 FETC — 佛羅里達州奧蘭多市和加利福尼亞州聖荷西 — 2013 年 1 月 30 日 — 跨設備協作和遠端存取領域的全球領導者Splashtop Inc. 在 FETC 上強調了暢銷 商務和屢獲殊榮 Splashtop Whiteboard 的遠端存取應用程式 Splashtop 如何為教育機構提供更高的移動性和協作。
Splashtop 產品展示在FETC 2013展位1425，全國首屈一指的 K-12 教育技術會議，於 1 月 28 日至 31 日在佛羅里達州奧蘭多的奧蘭治縣會議中心舉行。
“教育創新是我們關注的一大焦點，”Splashtop， Inc.首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說，“自去年推出以來，Splashtop for Business在尋求在課堂上最大限度地利用移動技術的教育機構中獲得了動力。 此外，老師們喜歡互動式白板，可以從教室的各個角落參與和監督學生的工作。
在南加州的一個學區，有800多名老師配備了iPad和Splashtop的Whiteboard應用程式。 Val Verde統一學區的老師不再需要與台式PC捆綁在一起，現在可以使用iPad在教室中自由移動，同時直接與學生��互動並監控他們的工作。他們還可以向父母發送有關孩子工作的即時示例。
透過 Splashtop for Business，教育機構可以：
簡單 –為IT部門和教育工作者輕鬆設定，以便教師可以從iPad和平板電腦遠端存取其PC。
安全 –可定制且強大的組策略，以確保僅對那些已授予權限的使用者進行安全的遠端存取。
彈性 — 授權和定價模式可從小型安裝擴充到大型安裝。
借助Splashtop白板，教師可以：
自由漫遊 — 教師不再依賴於 班級的前線；他們可以自由地與學生合作並監控學生的工作。
註釋 — 使用手勢繪製內容並使用不同顏色和大小的筆突出顯示。 拍攝屏幕快照並通過電子郵件發送給學生和家長。
參與 — 在平板電腦上以高清晰度播放豐富的媒體內容。 使用「螢幕陰影」工具慢慢顯示文字或影像，讓觀眾集中精力。
遠端工作 –從其他學校或家中的平板電腦存取教室的桌面，以實現最大的便利和生產力。
有關Splashtop的更多資訊，請參閱https://www.splashtop.com ;跟隨在公司博客https://www.splashtop.com/blog ，在Facebook上的https://www.facebook.com/Splashtop並在Twitter上@Splashtop 。
定價和可用性
Splashtop for Business可在 Splashtop網站上購買，網址為 www.splashtop.com/business#pricing-tab。酒店可應要求提供特殊教育價格。
適用於iPad的Splashtop白板可從Apple App Store購買，價格為19.99美元。適用於Android，Nook和Kindle Fire的Splashtop Whiteboard可以下載，價格為9.99美元。 訪問 www.splashtop.com/whiteboard 以了解有關 Splashtop 白板的更多資訊。
配套資源
Splashtop 主頁： www.splashtop.com
Splashtop 商業版： https://www.splashtop.com/business
Splashtop Whiteboard： www.splashtop.com/whiteboard
下載 Splashtop Streamer： https://www.splashtop.com/streamer
關於 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生產力和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接在一起。如今，超過1200萬用戶享受了Splashtop遠端桌面的便利，它被評為Apple App Store年度有史以來最暢銷的25個iPad應用程式。 Splashtop為想要隨時隨地遠端存取其桌面，應用程式和數據的iOS，Android，RIM，Windows和MAC用戶提供了卓越的效能和易用性。
充分利用BYOD / CYOD趨勢，Splashtop for Business是一種安全的高效能遠端桌面解決方案，旨在在幾分鐘內調動員工，並完全遵守公司的IT策略。它提供了一個集中式控制台來監視，管理，激活/停用和審核員工跨電腦和雲對應用程式和數據的遠端存取。許多組織正在採用Splashtop for Business作為一種更快，更具成本效益的方式來解決移動VPN兼容性問題和WAN效能挑戰中的RDP，以及將現有的VDI（虛擬桌面基礎架構）擴展和加速到移動知識型員工。 Splashtop還與移動裝置管理（MDM）供應商，系統集成商，安全網路供應商和服務提供商合作，為企業提供靈活的SaaS和本地解決方案。
Splashtop白板使教師和學生可以將其iPad，Android平板電腦，B＆N NOOK�或Amazon Kindle Fire變成移動交互式白板，而成本卻僅為傳統IWB的一小部分。老師可以在教室裡走動時與所有學生合作，註釋和分享包括Flash在內的多種格式的課程和內容。 Anywhere Access Pack是Splashtop 2插件，允許用戶使用我們的Splashtop Bridging Cloud™（遍布美國，歐洲和亞洲的全球中繼服務器基礎結構）無縫地跨3G / 4G，Internet和防火牆訪問其電腦。 Splashtop橋接雲可提供一流的安全性，可靠性和全球效能。
Splashtop由Storm Ventures，DFJ，NEA和SAP Ventures投資，引領了移動性和雲計算的潮流-通過將用戶連接到任何裝置上的應用程式，數據和服務來提高生產力和協作能力。有關Splashtop的更多信息，請參閱https://www.splashtop.com 。
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