Splashtop 為教師提供了更大的自由度、協作性，並可輕鬆在課堂上漫遊和互動

在 FETC，課堂移動性的承諾通過兩個屢獲殊榮的應用程式 Splashtop for Business 和 Splashtop Whiteboard 而形成

Splashtop是排名第一的遠端存取領導者，擁有超過1200萬用戶

FETC 飛濺頂部，展位 1425

FETC 2013 — 佛羅里達州奧蘭多和加利福尼亞州聖約瑟 — 2013 年 1 月 30 日 — 跨設備協作和遠端存取領域的全球領導者 Splashtop Inc. 在 FETC 上強調了最暢銷的遠端存取應用程式 Splashtop for Business 和屢獲殊榮的Splashtop 白板如何為教育機構提供更高的移動性和協作性。

Splashtop 產品展示在FETC 2013展位1425，全國首屈一指的 K-12 教育技術會議，於 1 月 28 日至 31 日在佛羅里達州奧蘭多的奧蘭治縣會議中心舉行。

“教育創新是我們關注的一大焦點，”Splashtop， Inc.首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說，“自去年推出以來，Splashtop for Business在尋求在課堂上最大限度地利用移動技術的教育機構中獲得了動力。 此外，老師們喜歡互動式白板，可以從教室的各個角落參與和監督學生的工作。

在南加州的一個學區，有800多名老師配備了iPad和Splashtop的Whiteboard應用程序。 Val Verde統一學區的老師不再需要與台式PC捆綁在一起，現在可以使用iPad在教室中自由移動，同時直接與學生互動並監控他們的工作。他們還可以向父母發送有關孩子工作的即時示例。

透過 Splashtop for Business，教育機構可以：

簡單 – 易於為 IT 部門和教育工作者設置，以便教師可以從 iPad 和平板電腦遠端存取他們的 PC。

安全 – 可定製且強大的組策略，以確保僅對授予許可權的人員進行安全遠端訪問。

靈活 – 許可和定價模式從小型安裝擴展到大型安裝。

借助Splashtop白板，教師可以：

自由漫遊 – 教師不再被束縛在班級的前面;他們可以自由地與學生協作並監控學生的工作。

註釋 – 使用手勢繪製內容並使用不同顏色和大小的筆突出顯示。 拍攝螢幕快照並通過電子郵件發送給學生和家長。

聘 – 富媒體內容在平板電腦上以高清播放。 使用螢幕陰影工具慢慢顯示文字或圖像，以保持觀眾的注意力。

遠端工作 – 從其他學校地點或家中的平板電腦訪問他們的教室桌面，從而獲得最大的便利性和生產力。

有關Splashtop的更多信息，請參閱https://www.splashtop.com ;跟隨在公司博客https://www.splashtop.com/blog ，在Facebook上的https://www.facebook.com/Splashtop並在Twitter上@Splashtop 。

定價和可用性

Splashtop for Business可在 Splashtop網站上購買，網址為 www.splashtop.com/business#pricing-tab。酒店可應要求提供特殊教育價格。

適用於iPad的Splashtop白板可從Apple App Store購買，價格為19.99美元。適用於Android，Nook和Kindle Fire的Splashtop Whiteboard可以下載，價格為9.99美元。 訪問 www.splashtop.com/whiteboard 以了解有關 Splashtop 白板的更多資訊。

配套資源

飛濺頂主場：www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/business

www.splashtop.com/whiteboard

www.splashtop.com/splashtop2

https://www.splashtop.com/streamer

www.splashtop.com/splashtop2#performance-tab

關於 Splashtop

Splashtop Inc.提供一流的跨屏生產力和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接在一起。如今，超過1200萬用戶享受了Splashtop遠端桌面的便利，它被評為Apple App Store年度有史以來最暢銷的25個iPad應用程式。 Splashtop為想要隨時隨地遠端存取其桌面，應用程式和數據的iOS，Android，RIM，Windows和MAC用戶提供了卓越的效能和易用性。

充分利用BYOD / CYOD趨勢，Splashtop for Business是一種安全的高效能遠端桌面解決方案，旨在在幾分鐘內調動員工，並完全遵守公司的IT策略。它提供了一個集中式控制台來監視，管理，激活/停用和審核員工跨電腦和雲對應用程式和數據的遠端存取。許多組織正在採用Splashtop for Business作為一種更快，更具成本效益的方式來解決移動VPN兼容性問題和WAN效能挑戰中的RDP，以及將現有的VDI（虛擬桌面基礎架構）擴展和加速到移動知識型員工。 Splashtop還與移動裝置管理（MDM）供應商，系統集成商，安全網路供應商和服務提供商合作，為企業提供靈活的SaaS和本地解決方案。

Splashtop白板使教師和學生可以將其iPad，Android平板電腦，B＆N NOOK或Amazon Kindle Fire變成移動交互式白板，而成本卻僅為傳統IWB的一小部分。老師可以在教室裡走動時與所有學生合作，註釋和分享包括Flash在內的多種格式的課程和內容。 Anywhere Access Pack是Splashtop 2插件，允許用戶使用我們的Splashtop Bridging Cloud™（遍布美國，歐洲和亞洲的全球中繼服務器基礎結構）無縫地跨3G / 4G，Internet和防火牆訪問其電腦。 Splashtop橋接雲可提供一流的安全性，可靠性和全球效能。

Splashtop由Storm Ventures，DFJ，NEA和SAP Ventures投資，引領了移動性和雲計算的潮流-通過將用戶連接到任何設備上的應用程式，數據和服務來提高生產力和協作能力。有關Splashtop的更多信息，請參閱https://www.splashtop.com 。

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標籤：Splashtop，跨裝置協作，iPad，iPhone，Android，FETC，Splashtop白板，平板電腦，智能手機，行動裝置，雲，遠端桌面

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