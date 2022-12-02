Splashtop著火了！ （就是在亞馬遜的Kindle Fire上）
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借助Splashtop遠端桌面，Kindle Fire用戶可以以驚人的速度從PC和Mac訪問文件，應用程序和內容
2011 年 11 月 29 日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈 Splashtop 遠端桌面可用於 Kindle Fire。Splashtop 遠端桌面增強了 Kindle Fire 的功能，使其不僅僅是一種電子閱讀器或消費內容的方式。 借助 Splashtop 遠端桌面，Kindle Fire 使用者可以從專用網路或通過互聯網遠端訪問具有完整音訊和視頻的 PC 和 Mac。
Splashtop遠端桌面消除了使用Kindle Fire從PC或Mac傳輸，轉換或同步文件和多媒體的需求。使用此應用程序可以輕鬆訪問重要的工作文件和Office應用程序，例如Outlook，PowerPoint，Keynote，Excel和Word。還可以遠端查看個人娛樂內容，包括電影，音樂，照片甚至3D遊戲。
“現在，您不僅可以精通Kindle Fire來閱讀一本好書，還可以運行Mac或PC上的任何軟體，” Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。 “將Splashtop添加到Kindle Fire只會使這款熱門產品變得更熱。”
Splashtop 遠端桌面透過允許使用者查看和編輯以下內容來增強 Kindle Fire：
PowerPoint和Keynote與完整的動畫和聲音
帶有資料夾和檔案的 Microsoft Outlook
Excel 和 Word 應用程式
電腦的瀏覽器，包括個人書籤，收藏的插件和擴展
Quicken，iPhoto和其他Amazon App Store中不可用的電腦程序
此外，使用Splashtop遠端桌面的其他優點包括：
觀看Flash視頻（Hulu，Yahoo Video等）和DVD
訪問完整的 iTunes 或 Windows Media 資料庫以觀看視頻
聆聽電腦上存儲的音樂
玩在線，PC和Mac遊戲
支援通過互聯網連接
下載後，在安裝了Windows 7，Vista，XP或Mac OS X 10.6或更新版本的任何電腦上安裝免費的Splashtop Streamer 。
Kindle Fire用戶可以通過其簡單直觀的介面輕鬆設置和使用Splashtop遠端桌面。
關於 Splashtop
Splashtop希望通過提供一流的跨設備計算體驗（橋接平板電腦，電話，電腦和電視）來觸及人們的生活。 Splashtop的產品已在惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩和其他合作夥伴的超過1億台設備上發貨。 Splashtop遠端桌面，XDisplay，Whiteboard，CamCam等在Apple App Store，Google Android Market，HP App Catalog和適用於Android的Amazon Appstore上的60多個國家中是最暢銷的應用程序，以高性能，交互式訪問的方式吸引了數百萬移動用戶隨時隨地訪問他們喜歡的應用程序，媒體內容和文件。
對於需要在設備和雲服務之間建立安全、託管連接的企業，Splashtop Pro 就是答案。 借助 Splashtop Pro，IT 和服務提供者可以在不到 30 分鐘的時間內“移動化”員工。 用戶可以在其設備上享受消費者級體驗，同時滿足企業安全性和合規性要求。
Splashtop 產品廣受讚譽，榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop 總部位於美國聖荷西，並在北京、杭州、上海和台北設有團隊。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
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Splashtop 首頁： https://www.splashtop.com
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