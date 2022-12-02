Splashtop通過Splashtop教室擴展了其教育套件–允許教師在電腦，iPad和Chromebook之間分享內容和應用程序
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領先的教育應用程式開發人員已被超過100萬名教師使用，現在使他們能夠即時參與學生的行動裝置並與之互動
FETC，佛羅里達州奧蘭多 — 2014 年 1 月 28 日 — 跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈其 21 世紀學生參與解決方案 – Splashtop 課堂的到來。Splashtop 課堂使教師能夠將內容和應用程式（無論是從 Mac 還是 PC）流式傳輸到每個學生的設備，無論學生使用的是 iPad、Chromebook 還是簡單的 Chrome 瀏覽器。
“學校已經購買了數千台iPad，Chromebook和電腦。他們一再告訴我們，他們需要更好的工具來在這些設備之間分享螢幕，” Splashtop執行長Mark Lee說，“我們相信Splashtop課堂將大大改善師生之間的互動與協作。”
易於使用的應用程式可通過掃描QR碼或輸入連線代碼為學生提供便捷存取。連接後，老師可以將控制權交給任何學生，從而改善老師與學生以及學生與教室的互動。該應用程式還具有一對多註釋功能，可在所有設備上即時顯示即時信息，以分享想法並激發創造力。即使是最苛刻的多媒體應用程式，也可以立即以業界領先的效能進行分享。 Splashtop課堂使教師和講師能夠輕鬆有效地與整個學生課堂互動。
即時將任何內容即時共用到所有學生的設備：將任何應用程式（甚至是流視頻）共用到所有學生的設備，以提高參與度。無需浪費時間重新格式化行動裝置的內容或事先上傳內容，它節�省了課堂時間之外的準備時間。
將課程帶給學生：教師可以將控制權傳遞給任何設備，以便學生可以直接與課程和整個教室互動，而無需離開他或她的座位。 此功能極大地改善了視障或殘疾學生的教育。
從課堂的四個角落進行教學：通過與課程互動並從行動裝置連接到班級 PC/Mac，教師能夠在課堂上四處走動，同時不影響時間或教育品質。 從桌子後面走出來可以改善課堂管理和學生的注意力。
將平板電腦轉變為交互式白板 ：Splashtop白板已經在超過一百萬的教室中提供了豐富的交互式功能集，其中包括用於繪製，突出顯示或覆蓋任何內容（包括喜歡的工作表）以及聚光燈和螢幕陰影的工具欄。讓學生保持專注。
支援數百名教師和學生：無論是學校、學區還是高等教育組織，管理控制台都允許IT集中管理使用者和設備。
Splashtop 課堂包括 Splashtop 遠端桌面和白板工具。 對於個別教師的個人使用，Splashtop 白板提供了一種強大的方式，通過將教師的 iPad 或 Android 平板電腦變成移動互動式白板來豐富學生的學習體驗。 Splashtop 教室專為學校或學區級別的購買和許可量身定製。 相關的 Splashtop 課堂應用程式可在 Apple AppStore 和 Google Chrome 商店中免費獲得。 在 5 月 31 日之前的有限時間內，Splashtop 提供每位教師每年 10 美元的促銷套餐。 要申請免費試用或瞭解更多資訊，請訪問：www.splashtop.com/education。
關於 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生產力和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接在一起。 Splashtop 遠端桌面服務使人們可以通過行動裝置存取和控制自己喜歡的應用程式，文件和數據。超��過1500萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等製造合作夥伴已將Splashtop運送到超過1億台設備上。
這種性能最佳的遠端桌面和應用程序訪問解決方案是解決移動 VPN 兼容性問題和 WAN 上的 RDP 問題的一種更快、更簡單、更具成本效益的方法。Splashtop 榮獲了著名的PC World“最具創新產品”獎、《大眾科學》雜誌的“最佳新產品”獎、LAPTOP 雜誌的“2012 CES 最佳產品”獎，並且入圍2013 年Red Herring 100 北美決賽。Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他經銷商進行分發。該公司總部位於加利福尼亞州聖荷西，在中國，日本和台灣設有國際辦事處。 欲了解更多信息，請訪 問
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