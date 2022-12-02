Splashtop 擴展了 Chromebook 支援，使教師和學生能夠在任何課堂設備之間共用內容
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Val Verde聯合學區通過全區範圍的許可，使5,000多名學生將其Chromebook螢幕鏡像到其他裝置，包括iPad，Android裝置，Windows PC和Mac
加利福尼亞州聖約瑟 （PRWEB） — 2014 年 9 月 24 日 — 與平台無關的跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈為其 Splashtop 課堂和 Splashtop Mirroring360 教育技術解決方案提供新的 Chromebook 支援和功能。隨著這一宣佈，南加州的Val Verde聯合學區擁有800多名教師和近20，000名學生，正在將其Splashtop部署擴展到5，000多名學生Chromebook。
使用 Chromebook 分享課程內容
除了 iPad、Android 設備、Windows PC 和 Mac 之外，Splashtop Classroom 現在還允許教師將他們的課程內容和應用程序分享給學生的 Chromebook。自 1 月推出以來，Splashtop Classroom 已在全球 50 多個學區使用。最新版本包括新功能，例如： cloud 支持、流式音效以及學生使用 Chromebook 和其他設備控制課程的能力。
像Airplay一樣鏡像Chromebook螢幕
Mirroring360 於 6 月推出，成千上萬的教師正在使用它通過 PC 或 Mac 將 iOS 屏幕無線顯示到投影儀，而無需額外的硬件或電纜。通過這一最新更新，學生可以鏡像內容，甚至可以將實時視頻從他們的 Chromebook 流式傳輸到課堂 PC 和 Mac——提高學生參與度並支持 1:1、BYOD 和混合課堂計劃。Chromebook 現在還可用於延長現有教室設備的使用壽命，例如投影機，SMART 和互動式白板，從而提高許多教育機構的硬件投資報酬率。
當 Mirroring360 與 Splashtop Classroom 一起使用時，Val Verde 的 800 名教師和近 20,000 名學生享受到許多好處，包括：
在教師和學生Chromebook和其他設備之間即時共用任何內容
將內容直接放在學生面前 - 對於視力/聽力受損和殘疾學生來說非常寶貴
讓學生從教室的任何地方共享螢幕，而無需離開座位
使教師能夠在課堂上的任何地方進行教學，同時保持對課程的控制
將平板電腦變成互動式白板，成本僅為傳統 IWB 的一小部分
允許 IT 使用雲端端解決方案支援數百名教師和數千名學生
“ Chromebook已成為我們教學的組成部分。然而，與PC和iPad實現無縫交互仍然是一個挑戰。 Splashtop Classroom和Mirroring360突破了這一障礙，” Val Verde USD CCTO信息和教學技術總監Matt Penner說道。 “ Mirroring360允許個別學生在主顯示屏上鏡像他們的Chromebook螢幕。然後，Splashtop Classroom將老師的螢幕廣播到所有學生設備，甚至邀請學生直接與課程互動。無縫。易於使用。平台不可知。 Splashtop涵蓋了所有內容。”
「我們很高興與 Val Verde 合作，以 21 世紀的嶄新技術和共同核心標準來支援使用 Chromebook 和 iPad 的學生及教師，」Splashtop 首席執行長兼總裁 Mark Lee 說。「Splashtop 和 Val Verde 不斷改善教學工具，如 Splashtop Classroom 和 Mirringing360，幫助教師和學生互助合作。」
關於佛得角山谷酒店 美元 – https://www.valverde.edu
關於 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨屏生產力和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接起來。 Splashtop 遠程桌面服務 使人們能夠通過移動設備訪問和控制他們喜愛的應用程序、文件和數據。超過 1600 萬人從應用商店下載了 Splashtop 產品，包括惠普、聯想、戴爾、宏碁、索尼、華碩、東芝、AMD、英特爾等在內的製造合作夥伴已經在超過 1 億台設備上安裝了 Splashtop。
這種性能最佳的遠端桌面和應用程序訪問解決方案是解決移動 VPN 兼容性問題和 WAN 上的 RDP 問題的一種更快、更簡單、更具成本效益的方法。Splashtop 榮獲了著名的PC World“最具創新產品”獎、《大眾科學》雜誌的“最佳新產品”獎、LAPTOP 雜誌的“2012 CES 最佳產品”獎，並且入圍2013 年Red Herring 100 北美決賽。Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他經銷商進行分發。該公司總部位於加利福尼亞州聖荷西，在中國，日本和台灣設有國際辦事處。 欲了解更多信息，請訪問 https://www.splashtop.com。
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