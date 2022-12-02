Splashtop 擴展了 Chromebook 支援，使教師和學生能夠在任何課堂設備之間共用內容

Val Verde聯合學區通過全區範圍的許可，使5,000多名學生將其Chromebook螢幕鏡像到其他裝置，包括iPad，Android裝置，Windows PC和Mac

加利福尼亞州聖約瑟 （PRWEB） — 2014 年 9 月 24 日— 與平台無關的跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈為其 Splashtop 課堂和 SplashtopMirroring360 教育技術解決方案提供新的 Chromebook 支援和功能。隨著這一宣佈，南加州的Val Verde聯合學區擁有800多名教師和近20，000名學生，正在將其Splashtop部署擴展到5，000多名學生Chromebook。

通過 Chromebook 共用課程內容

Splashtop Classroom現在允許教師將他們的課程內容和應用程式共用給學生Chromebook，以及iPad，Android設備，Windows PC和Mac。 自 1 月推出以來，Splashtop 課堂已在全球 50 多個學區使用。 最新版本包括新功能，例如：雲支援，流媒體音訊以及學生使用Chromebook和其他設備控制課程的能力。

鏡像Chromebook螢幕就像Airplay一樣

Mirroring360於六月推出，成千上萬的教師正在使用，通過PC或Mac將他們的iOS螢幕無線顯示到投影儀，而無需額外的硬體或電纜。 通過此最新更新，學生可以鏡像內容，甚至可以將實時視頻從他們的Chromebook流式傳輸到教室PC和Mac，從而提高學生的參與度並支援1：1、BYOD和混合課堂計劃。 Chromebook現在還可用於延長現有教室設備（如投影儀，SMART和互動式白板）的使用壽命，從而提高許多教育機構的硬體投資回報率。當 Mirroring360 與 Splashtop 課堂一起使用時，Val Verde 的 800 名教師和近 20，000 名學生享受了許多好處，包括：

在教師和學生Chromebook和其他設備之間即時共用任何內容

將內容直接放在學生面前 - 對於視力/聽力受損和殘疾學生來說非常寶貴

讓學生從教室的任何地方共享螢幕，而無需離開座位

使教師能夠在課堂上的任何地方進行教學，同時保持對課程的控制

將平板電腦變成互動式白板，成本僅為傳統 IWB 的一小部分

允許 IT 使用雲端端解決方案支援數百名教師和數千名學生

“ Chromebook已成為我們教學的組成部分。然而，與PC和iPad實現無縫交互仍然是一個挑戰。 Splashtop Classroom和Mirroring360突破了這一障礙，” Val Verde USD CCTO信息和教學技術總監Matt Penner說道。 “ Mirroring360允許個別學生在主顯示屏上鏡像他們的Chromebook螢幕。然後，Splashtop Classroom將老師的螢幕廣播到所有學生設備，甚至邀請學生直接與課程互動。無縫。易於使用。平台不可知。 Splashtop涵蓋了所有內容。”

「我們很高興與 Val Verde 合作，以 21 世紀的嶄新技術和共同核心標準來支援使用 Chromebook 和 iPad 的學生及教師，」Splashtop 首席執行長兼總裁 Mark Lee 說。「Splashtop 和 Val Verde 不斷改善教學工具，如 Splashtop Classroom 和 Mirringing360，幫助教師和學生互助合作。」

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Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕生產力和協作體驗，將智慧手機、平板電腦、計算機、電視和雲連接起來。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠透過行動裝置存取和控制他們喜愛的應用程式、檔案和數據。 超過1600萬人從應用商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等在內的製造合作夥伴已在超過1億台設備上交付了Splashtop。

這種性能最佳的遠端桌面和應用程式訪問解決方案是解決移動 VPN 相容性問題和基於 WAN 的 RDP 的一種更快、更輕鬆、更具成本效益的方法。 Splashtop 曾獲得PC World的「最具創新性產品」獎、《大眾科學》的「最佳新品」獎、LAPTOP 雜誌的「2012 CES 最佳」獎，並且是 2013 年紅鯡魚 100 北美決賽入圍者。 Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他轉銷商分發。 該公司總部位於加利福尼亞州聖約瑟，在中國、日本和臺灣設有國際辦事處。 欲瞭解更多資訊，請訪問 https://www.splashtop.com。

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