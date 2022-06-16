Splashtop 現有投資者看好前景加碼投資 1 千 5 百萬美元成就其獨角獸身價
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加碼 1 千 5 百萬美元資金成就 Splashtop 獨角獸募資身價達 6 千 5 百萬美元
加州聖荷西訊，2021 年 3 月 10 日，星期三。新一代遠端存取與遠端支援技術領導者 Splashtop Inc. 的前景持續看好，現有投資者 Sapphire Ventures、Storm Ventures、NEA 及 DFJ DragonFund 加碼資金 1 千 5 百萬美元。
2021年1月，Splashtop宣佈進行5000萬美元的融資，將其估值推高至10億美元的獨角獸水準。 新的1500萬美元額外融資以6500萬美元結束了Splashtop獨角獸融資。
「Splashtop 最新的遠端存取技術徹底改變了人們運用數位資源來工作、學習和娛樂的方式、地點和時間。」Splashtop 執行長 Mark Lee 說。「新挹注的資金將用於品牌拓展，吸引更多人才並擴大企業影響力來全面支援我們在全球急速成長的業務。」
Splashtop 成立於 2006 年，於 2015 年開始盈利，此後一直快速增長。 Splashtop 目前擁有超過 3000 萬使用者，支援全球超過 8 億次會話，目前的增長率為 160%，利潤為 60%。
Splashtop 投資者 Sapphire Ventures 總裁暨合夥人 Jai Das 表示，Splashtop 表現出色，整體的積極成長、令人印象深刻的客戶滿意成果以及驚人獲利，體現了新創公司的精神與典範。
Splashtop 共同創辦人暨執行長 Mark Lee 說：「我們不斷向前邁進，一本初衷持續致力於創新並提供一流的產品與服務，讓我們的客戶滿意。」
您可以在 Splashtop 首席執行官的博客中瞭解有關 Splashtop 的資金及其獲得獨角獸地位的途徑的更多資訊。
關於 Splashtop
Splashtop Inc. 總部位於矽谷，為企業、學術和研究機構、政府機構、小型企業、MSP、IT 部門和個人提供新一代遠端存取和遠端支援軟體和服務。Splashtop 雲端架構、安全且易於管理的遠端存取方法，已逐漸取代虛擬專用網路 (VPN) 等傳統方法，同時在評估客戶滿意度標準的淨推薦值 (NPS)，獲得了驚人的 93 分。與全球 3,000 萬人，包括 85% 的《財星》500 強企業使用者，一起感受 Splashtop 產品的美好。瀏覽 www.splashtop.com 以深入了解。