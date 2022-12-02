Splashtop聯合創始人兼首席執行官Mark Lee再次當選Linux基金會董事會成員
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
Linux基金會銀牌會員投票選舉 Splashtop 的 Mark Lee（Linux、移動和雲計算領域的行業資深人士）擔任董事會代表董事，任期兩年
2012 年 5 月 29 日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈，Splashtop Inc. 的聯合創始人兼首席執行官 Mark Lee 再次當選為 Linux 基金會董事會成員，代表銀牌成員，任期兩年。
這項任命表彰了李先生在促進Linux進步中所發揮的重要作用。 Splashtop Inc.是遠端桌面技術的領導者，將電話，平板電腦，電腦和電視連接在一起，為600萬人提供了最佳的用戶體驗和性能。
Linux基金會是一個非營利組織，旨在促進，保護和推進Linux，並致力於加速Linux平臺的增長和理解。 該基金會由一百多名成員組成，包括Splashtop，VMware，Citrix，Qualcomm，Intel，NVIDIA和其他領先的技術公司。
Lee Lee表示：“ Linux和開放源代碼在移動，社交和雲計算世界中發揮著越來越大的作用，我很高興再次當選Linux Foundation Boards來支援和促進開放源代碼。資訊交換和共享的計算平台。”
“Mark 為 Linux 基金會董事會帶來了關於 Linux 在構建計算未來中日益成熟的角色的重要觀點，”Linux 基金會執行董事 Jim Zemlin 說。 “與Mark在董事會層面的持續合作將有助於推進從移動Linux到開放雲以及其他發展領域的工作。 我們很高興有機會繼續與他合作擔任這個角色。
在 2006 年共同創立 Splashtop Inc. 之前，Lee 先生是 OSA Technologies 的聯合創始人兼首席執行官，該公司於 2004 年被 Avocent 以 1 億美元收購。 他繼續擔任Avocent高級副總裁，直到2006年6月。 在共同創立 OSA 之前，他在英特爾工作了 7 年多。
Lee先生擁有麻省理工學院電氣工程和電腦科學的碩士學位和理學學士學位，以及美國亞利桑那州立大學的行政MBA學位。
關於飛濺頂公司
Splashtop希望通過提供一流的遠端桌面體驗（橋接平板電腦，電話，電腦和電視）來觸及人們的生活。 Splashtop技術使消費者和企業用戶可以隨時隨地對他們最喜歡的應用程式，媒體內容和文件進行高性能，安全，交互式的訪問。
Splashtop的產品是Apple App Store，Google Play，適用於Android的Amazon Appstore，Nook Apps，BlackBerry App World，HP App Catalog，Lenovo App Shop等上最暢銷的應用程式。超過600萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，而Splashtop附帶了來自惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾和其他合作夥伴的超過1億台設備。
IT 的消費化和行動裝置的激增導致企業採用 Splashtop。Splashtop 橋接雲可確保跨多個設備的可靠、安全和高性能連接，同時為IT、系統整合商和服務提供者提供策略驅動的控制。
Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於加州聖荷西，在北京、杭州、上海、台北和東京設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
關於 Linux 基金會
Linux Foundation是一個非營利��性協會，致力於促進Linux的發展。該組織成立於2000年，贊助Linux創作者Linus Torvalds的工作，並透過整合其成員和開放源代碼開發社區的資源來促進，保護和改進Linux操作系統。 Linux基金會透過舉辦Linux會議（包括LinuxCon）並生成原始Linux研究成果，Linux視頻和內容來增進對Linux平台的了解，從而為協作和教育提供了一個中立的論壇。它的網路資源（包括Linux.com）每月約有200萬人。該組織還提供廣泛的Linux培訓機會，以Linux內核社區的領先專家為指導。在Twitter上關注Linux Foundation。
媒體聯繫人：
飛濺公關團隊
有用的連結：
飛濺頂 主頁： https://www.splashtop.com
Linux基金會：https://www.linuxfoundation.org/