Splashtop Classroom支援Android裝置–非常適合1：1和BYOD程序
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老師和學生可以利用Android平板電腦和智能手機即時提高參與度。
加利福尼亞州聖約瑟 （PRWEB） 2014 年 5 月 6 日 – 跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈為其 21 世紀學生參與解決方案 – Splashtop 課堂提供額外的設備支援。 Splashtop 課堂允許教師將內容和應用程式流式傳輸到每個學生的 Android 設備，以及 iPad、Windows、Mac 和 Chromebook。 然後，教師可以傳遞控制權，讓學生與全班同學分享他們的想法，而無需離開座位。
「 Splashtop Classroom Android應用程序運行精美，並在混合平台環境中為系統提供了更大的靈活性。我認為，這是在現代學校中改善和發展協作環境，並鼓勵有效地利用技術進行21世紀學習的絕佳方法」，新西蘭羅托魯阿男童中學ICT /網路經理Troy Shoebridge。
“ Splashtop課堂可讓我們的老師在有或沒有投影儀的情況下提高學生的參與度，還使學生能夠通過自己的設備控制和表達自己的想法。 Splashtop的另一個好處是允許教師和管理員從任何地方存取他們的文件和信息，而不必返回辦公室並鏈接到他們的辦公桌。”美國Fremont Re-2學區技術總監Darrin Tingey
Splashtop 首席執行官 Mark Lee 表示：“隨著 1：1 和 BYOD 計劃和計劃的增長，K-12 和高等教育學校、學院和大學現在可以通過大幅提高教師和學生之間的參與和協作來增加重要價值。
增強您的 1：1 / BYOD 程式
Splashtop 課堂允許教師和學生：
即�時將所有內容即時分享到所有學生的裝置：將所有應用程序（甚至流視頻）分享到所有學生的裝置，以提高參與度。不會浪費時間重新格式化行動裝置的內容或預先上傳內容–節省了寶貴的課堂準備時間。
把課程帶給學生： 教師可以將控制權傳遞給任何設備，以便學生可以直接與課程和整個教室互動，而無需離開座位。 此功能大大提高了參與度，特別是對於視障或殘疾學生。
從班級的四個角落進行教學：通過與課程互動並通過行動裝置連接到班級電腦，教師可以在教室中四處走動，而又不影響時間或教育質量。從桌子後面出來也可以改善教室管理和學生的注意力。
將平板電腦變成交互式白板： Splashtop的白板工具提供了豐富的功能集，其中包括用於在任何內容（包括喜歡的工作表）上繪製，突出顯示或書寫的工具欄，以及使學生集中註意力的聚光燈和螢幕陰影工具。支援的設備包括iPad，iPad mini和現在的Android平板電腦，包括Samsung Galaxy Tab和Nexus 7。
支援數百名教師和學生： 本地管理主控台允許 IT 集中購買、管理和保護使用者和設備。
Splashtop 課堂包括 Splashtop 遠端桌面和白板工具。 對於個別教師的個人使用，Splashtop 白板提供了一種強大的方式，通過將教師的 iPad、Android 和 Windows 8 平板電腦變成移動互動式白板，豐富學生的學習體驗。 Splashtop 教室專為學校或學區級購買和許可量身定製。 Splashtop Classroom應用程式可從Apple AppStore，Google Play for Education商店和Google Chrome商店免費下載。 要開始免費試用或瞭解更多資訊，請訪問 https://www.splashtop.com/education。
按兩下此處觀看Splashtop課堂的實際應用：https://www.youtube.com/watch?v=p5q5uaVIOkA
關於 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生產力和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接在一起。 Splashtop 遠端桌面服務使人們可以通過移動設備存取和控制自己喜歡的應用程式，文件和數據。超過1600萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等製造合作夥伴已將Splashtop運送到超過1億台設備上。
這種性能最佳的遠端桌面和應用程序訪問解決方案是解決移動 VPN 兼容性問題和 WAN 上的 RDP 問題的一種更快、更簡單、更具成本效益的方法。Splashtop 榮獲了著名的PC World“最具創新產品”獎、《大眾科學》雜誌的“最佳新產品”獎、LAPTOP 雜誌的“2012 CES 最佳產品”獎，並且入圍2013 年Red Herring 100 北美決賽。Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他經銷商進行分發。該公司總部位於加利福尼亞州聖荷西，在中國，日本和台灣設有國際辦事處。 有關更多信息，請訪問 https://www.splashtop.com
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