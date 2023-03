Splashtop宣布了針對移動辦公人員的業界最快的遠端桌面解決方案

適用於企業的Splashtop為員工行動性和 BYOD 計劃提供企業就緒的本地解決方案,並為 iOS、Android、Windows 8 提供廣泛的平台支援

十月 31, 2012 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天推出了 Splashtop for Business,這是一種安全、高性能的解決方案,供組織為其行動員工提供和管理遠端訪問。 移動員工現在可以像在計算機前一樣,從行動裝置遠端訪問辦公生產力應用程式和數據。

Entelechy Associates 創始人兼首席分析師 Simon Bramfitt 說:「隨著 IT 消費化的發展,技術創新正在從數據中心轉移到員工身上。」「個人員工正在利用 BYOD 計畫將工作從桌機擴展到咖啡店以及他們的家中。Splashtop for Business 為各種規模的企業提供了支援在工作場所和偏遠地區日益增長的行動裝置彈性使用方式,兼顧員工期望的易用性以及企業所需的安全控制。」

Splashtop for Business通過結合行業領先的高效能和直觀的用戶界面以及管理控制台,為IT部門提供了易於部署的本地解決方案,以解決行動裝置在工作場所日益增長的使用情況。作為市場上唯一具有廣泛平台支持的解決方案,包括iOS,Android和Windows 8,Splashtop for Business是用戶訪問數據和程序同時確保互操作性的完美橋樑。

“鑑於數據的敏感性,找到一個遠端桌面解決方案至關重要,因為該解決方案可以在野外和法庭中安全訪問我們的系統,”俄亥俄州佩恩斯維爾湖縣少年法院信息技術總監Velta Moisio說。 “ Splashtop for Business不僅為我們的員工提供了安全地訪問其電腦的靈活性,而且還使我們無需花費額外的服務器資源或許可費用,從而使預算保持在預算之內。通過提高效率並降低運營成本,我們能夠更有效地將納稅人的錢用於社區。”

自 8 月初以來,Splashtop 通過其搶先體驗計劃為潛在使用者提供了 Splashtop 商業版的預覽版。 在短短幾個月內。 驚人的10,000家企業加入了該計劃。

Splashtop首席執行官兼聯合創始人馬克·李(Mark Lee)表示:“在我們1000萬客戶中,活躍而直言不諱的部分一直在要求提供企業級版本的Splashtop。” “我們提供的Splashtop for Business,可將員工的工作效率擴展到辦公室以外,並通過安全的高效能遠端桌面解決方案使企業放心。”

憑藉其廣泛的設備支援,Splashtop for Business 還使 IT 部門能夠建立更高效的行動策略,以降低其 IT 成本並提高員工的生產力和整體滿意度。

滿足當今企業的需求

參與搶先體驗計劃的公司一直在使用 Splashtop 商業版的預覽版來滿足各種業務需求:

移動 VPN 替代

RDP,VNC,Citrix的高效能替代產品

IT遠端支援解決方案

移動互動式白板

BYOD(自帶設備)和在家工作解決方案

高效能3D和CAD / CAM遠端移動解決方案

MS Office軟體和舊版公司軟體的“製片”

VDI 和 RDP 環境的「最後一英里」擴展

在員工之間分享資源

主要功能

Splashtop for Business 提供:

本地伺服器 :安全管理主控台 安裝在公司防火牆後面

強化的安全性 :使用簽名證書進行SSL/AES加密,使用詳細的連接記錄進行審計跟蹤

快速部署 :在短短 1 小時內完成部署;無需修改 IT 基礎架構

舊版支援 :支援現有應用程式在行動裝置上運行

池 :桌面映射分組以共用使用和易於管理

活動目錄 (AD) :與現有 AD 資料庫集成

高效能 :高達每秒 30 幀的視頻和小於 30 毫秒的延遲

直觀的介面 :為基於觸摸的行動裝置實現的簡單手勢

自我優化網路 :優化3G、4G或Wifi網路上的頻寬利用

多平臺 :支援所有主要平臺,包括Windows,Mac,iOS和Android

可用性和定價

您可以在 Splashtop 網站上購買業務專用 Splashtop 商務 #pricing 標籤。作為介紹性優惠,價格從最多 25 個席位開始。 $40

配套資源

Splashtop 之家

Splashtop 商業版

關注 Splashtop 在:

關於飛濺頂公司

Splashtop希望通過提供一流的遠端桌面體驗(橋接平板電腦,電話,電腦和電視)來觸及人們的生活。 Splashtop技術使消費者和企業用戶可以隨時隨地對他們最喜歡的應用程序,媒體內容和文件進行高效能,安全,交互式的訪問。

Splashtop的產品是Apple App Store,Google Play,適用於Android的Amazon Appstore,Nook Apps,BlackBerry App World,HP App Catalog,Lenovo App Shop等上最暢銷的應用程序。超過一千萬的人從應用程序商店下載了Splashtop產品,而來自HP,聯想,戴爾,宏碁,索尼,華碩,東芝,英特爾和其他合作夥伴的一億多台設備已隨Splashtop一起交付。

IT的消費化和行動裝置的普及正導致企業採用Splashtop。 Splashtop Bridging Cloud™確保跨多個設備的可靠,安全和高效能連接,同時為IT,系統集成商和服務提供商提供策略驅動的控制。

Splashtop 獲獎無數,包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。該公司總部位於加州聖荷西,在北京、杭州、上海、台北和東京設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。

媒體連絡人:

希瑟·菲茨西蒙斯

思想共用公關

heather@mindsharepr.com

(650) 800-7160