Splashtop宣布800名教師在Val Verde統一學區使用Splashtop白板
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
Val Verde聯合學區通過為教師配備Splashtop白板和iPad，超越了SMART Boards和Interwrite平板電腦的舊技術，從而將成就提升到一個新的水準。
2012 年 6 月 25 日 — 加利福尼亞州聖地亞哥 ISTE — 全球跨設備計算領域的領導者Splashtop Inc. 今天宣布，南加州的 Val Verde 統一學區 （VVUSD）已經為 800 多名教師提供了幫助 Splashtop Whiteboard。 VVUSD 是國家藍絲帶學校獎和多個加州傑出學校獎的獲得者。 Splashtop 將在 6 月 25-27 日 Splashtop Whiteboard 在聖地亞哥舉行的國際教育技術協會（ISTE）會議 上展示的最新版本 #2352。
借助Splashtop白板，VVUSD教師現在可以使用iPad來控制和註釋其PC上的任何內容。 教師不再被束縛在辦公桌上的PC上，可以自由地在教室里漫遊以吸引學生，從而在增強學習的同時減少課堂管理挑戰。
“作為一名老師，我可以把課程帶給個別學生，看看他們通過指尖學到了什麼，全班同學都可以分享這種經驗，”白求恩小學老師Kevin Ho說。 他們可以解決數學問題或寫一個句子並識別詞性。 借助Splashtop白板和iPad，我可以通過孩子的眼睛看到學習，而不是單向的教學體驗。
Splashtop 白板不僅滿足了課堂上對 VVUSD 的教學需求，而且由於 Apple 批量購買計劃 （VPP），它也具有經濟意義。 學區希望用多用途 iPad 取代他們的一次性 Interwrite 平板電腦，但需要一種方法來控制和顯示教師的台式電腦。 他們考慮但拒絕了SMART板的提議，因為它會將老師綁在課堂的前面。 在學校使用的為數不多的SMART板中，大多數都用作額外的牆壁空間，以及紙張和遮蔽膠帶，以展示作品。
「我們喜歡Splashtop白板。這對我們來說是完美的解決方案。 VVUSD教育服務副總監兼河濱縣年度最佳管理人員Michael R. McCormick表示：「將這項技術放到我們的老師手中，然後讓他們發揮創造力並進行探索對促進學習至關重要。」直觀，可在我們的網路中無縫運行並不斷更新。我們喜歡Splashtop對他們的產品所做的事情，我們認為其他學校也應該購買它。」
“Splashtop 很高興成為 Val Verde 聯合學區技術願景的一部分，以促進課堂學習，”Splashtop 首席執行官兼聯合創始人 Mark Lee 說。 “現在，他們的教師和學生可以享受流式傳輸到 iPad 的最佳互動式白板應用程序解決方案，而成本僅為傳統互動式白板產品的一小部分。”
適用於iPad的Splashtop白板可從Apple App Store以19.99美元的價格購買，也可以在Apple VPP下以50%的折扣購買。適用於Android的Splashtop白板可以從Google Play下載，價格為9.99美元，直到6月底 - 比正常價格19.99美元（需要Android v3.1或v4.0）低50%。 訪問 www.splashtop.com/whiteboard 以了解有關 Splashtop 白板的更多資訊。
請訪問 www.splashtop.com/whiteboard 以瞭解有關 Splashtop Whiteboard 的更多資訊，並在YouTube上查看 Splashtop Whiteboard 播放清單，網址為 https://www.youtube.com/playlist?list=PLBD815FEEECEDCDE4
關於飛濺頂公司
Splashtop希��望通過提供一流的遠端桌面體驗（橋接平板電腦，電話，電腦和電視）來觸及人們的生活。 Splashtop技術使消費者和企業用戶可以隨時隨地對他們最喜歡的應用程序，媒體內容和文件進行高效能，安全，交互式的存取。
Splashtop的產品是Apple App Store，Google Play，適用於Android的Amazon Appstore，Nook Apps，BlackBerry App World，HP App Catalog，Lenovo App Shop等上最暢銷的應用程序。超過700萬人從應用程序商店下載了Splashtop產品，而Splashtop附帶了來自惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾和其他合作夥伴的超過1億台設備。
IT的消費化和行動裝置的普及正導致企業採用Splashtop。 Splashtop橋接雲可確保跨多個設備的可靠，安全和高效能的連接，同時為IT，系統集成商和服務提供商提供策略驅動的控制。
Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。公司總部位於加州聖荷西，在北京、杭州、上海、台北和東京設有辦公室。其他相關資訊請瀏覽 splashtop.com。
關於 Val Verde Unified School District
有關 Val Verde 聯合學區的更多資訊，請訪問 https://www.valverde.edu 並在 https://www.youtube.com/watch?v=QpTeYkccfMM 觀看視頻，其中包括使用 Splashtop Whiteboard的學生。
YouTube上的Splashtop白板播放清單
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBD815FEEECEDCDE4