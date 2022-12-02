Splashtop和AirWatch合作，提供高度安全的遠端存取
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營銷領先的遠端桌面、遠端支援、遠端應用程式和互動式白板解決方案現在與 AirWatch 企業移動性管理整合
加利福尼亞州聖約瑟 — 2013 年 11 月 5 日 — 跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 和最大的企業移動管理 （EMM） 提供者 AirWatch 宣佈 Splashtop Business 和 Splashtop Enterprise 產品都與 AirWatch 集成。
“遠端存取公司信息是企業移動性的關鍵組成部分，許多部署都需要訪問物理或虛擬桌面，” AirWatch業務開發總監凱文·基思說。 “借助Splashtop for AirWatch，我們的客戶擁有高度安全，效能最佳的集成體驗，使用戶可以直接從其物理或虛擬桌面訪問其應用程序和數據，並且知道連接受到保護。”
Splashtop 以其 3G / 4G 網路高效能，交互式遠端桌面解決方案而聞名。Splashtop Business 包含一個簡單易用的 SaaS 管理控制台，該控制台在 8 個數據中心中利用了 Splashtop 的全球中繼基礎架構。Splashtop Enterprise 是一套用戶端解決方案，安裝在客戶自己的伺服器上，位於防火牆後面，並且與他們的 Active Directory 和 Microsoft Windows RDS 伺服器整合。
兩種產品都提供安全功能，例如 SSL/AES 256 位加密、用戶或設置激活/取消激活以及詳細的審計跟踪。使用 Splashtop，用戶可以快速、輕鬆、安全地訪問計算機、服務器以及公共、私有或混合雲上的所有應用程序、文件和數據。IT 可以更有效地支持任何網絡上的遠程和移動工作人員，而無需將 VPN 擴展到移動設備或安裝複雜的 Citrix 或 VMWare 解決方案的麻煩和成本。Splashtop 優於 Citrix GoToMyPC、LogMeIn、TeamViewer、基於 RDP 的 Wyse 和 Citrix Receiver HDX。
Splashtop執行長Mark Lee說：“ Splashtop為AirWatch用戶提供了無縫，高速的遠端存取體驗，甚至可以存取他們最重的應用程式，包括3D CAD / CAM和HD Video。通過與AirWatch集成，IT現在可以確保遠端存取符合其安全策略。”
適用於 AirWatch 的 Splashtop 應用現已在 Apple App Store 上架。可以免費試用 Splashtop for AirWatch for Splashtop Business 和 Splashtop Enterprise 。更多詳細資料可以在 AirWatch Marketplace 或 Splashtop 網站上找到。
關於 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕生產力和協作體驗，將智慧手機、平板電腦、計算機、電視和雲連接起來。 飛濺頂遠端桌面服務
使人們能夠透過行動裝置訪問和控制自己喜歡的應用、文件和數據。 超過1500萬人從應用商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等在內的製造合作夥伴已在超過1億台設備上交付了Splashtop。
這個效能頂尖的遠端桌面與應用程式存取解決方案，不但更加快速簡便又符合經濟效益，同時解決了行動 VPN 相容性和跨 WAN 執行 RDP 的問題。Splashtop 榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新產品」獎、LAPTOP 雜誌 Best of 2012 CES 獎以及入選 2013 年 Red Herring 北美地區 100 強。Splashtop 透過 MDM / MAM 合作夥伴及其他代理商行銷各地。該公司總部位於加州聖荷西，在中國、日本和台灣設有辦公室。其他相關資訊請參閱 www.splashtop.com。
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