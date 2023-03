Splashtop和AirWatch合作，提供高度安全的遠端存取

營銷領先的遠端桌面、遠端支援、遠端應用程式和互動式白板解決方案現在與 AirWatch 企業移動性管理整合

加利福尼亞州聖約瑟 — 2013 年 11 月 5 日 — 跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 和最大的企業移動管理 (EMM) 提供者 AirWatch 宣佈 Splashtop Business 和 Splashtop Enterprise 產品都與 AirWatch 集成。

“遠端存取公司信息是企業移動性的關鍵組成部分,許多部署都需要訪問物理或虛擬桌面,” AirWatch業務開發總監凱文·基思說。 “借助Splashtop for AirWatch,我們的客戶擁有高度安全,效能最佳的集成體驗,使用戶可以直接從其物理或虛擬桌面訪問其應用程序和數據,並且知道連接受到保護。”

Splashtop 以其 3G / 4G 網路高效能,交互式遠端桌面解決方案而聞名。Splashtop Business 包含一個簡單易用的 SaaS 管理控制台,該控制台在 8 個數據中心中利用了 Splashtop 的全球中繼基礎架構。Splashtop Enterprise 是一套用戶端解決方案,安裝在客戶自己的伺服器上,位於防火牆後面,並且與他們的 Active Directory 和 Microsoft Windows RDS 伺服器整合。

兩種產品均提供安全功能,例如SSL / AES 256位加密,用戶或設備激活/停用和詳細的審計跟踪。使用Splashtop,用戶可以快速,輕鬆,安全地存取電腦,服務器以及公共,私有或混合雲上的所有應用程式,文件和數據。 IT可以更有效地支援任何網路上的遠端和移動工作人員,而無需將VPN擴展到行動裝置或安裝複雜的Citrix或VMware解決方案的麻煩和成本。 Splashtop的效能優於 Citrix GotoMyPC,LogMeIn,TeamViewer,基於RDP的Wyse和Citrix Receiver HDX。

Splashtop執行長Mark Lee說:“ Splashtop為AirWatch用戶提供了無縫,高速的遠端存取體驗,甚至可以存取他們最重的應用程式,包括3D CAD / CAM和HD Video。通過與AirWatch集成,IT現在可以確保遠端存取符合其安全策略。”

Splashtop for AirWatch 應用程式現已在 Apple App Store 上推出。 Splashtop for AirWatch for Splashtop Business 和 SplashtopEnterprise 的免費試用版可用。更多詳細資訊可以在AirWatch Marketplace或Splashtop網站上找到。

關於 Splashtop

Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕生產力和協作體驗,將智慧手機、平板電腦、計算機、電視和雲連接起來。 飛濺頂遠端桌面服務



這個效能頂尖的遠端桌面與應用程式存取解決方案,不但更加快速簡便又符合經濟效益,同時解決了行動 VPN 相容性和跨 WAN 執行 RDP 的問題。Splashtop 榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新產品」獎、LAPTOP 雜誌 Best of 2012 CES 獎以及入選 2013 年 Red Herring 北美地區 100 強。Splashtop 透過 MDM / MAM 合作夥伴及其他代理商行銷各地。該公司總部位於加州聖荷西,在中國、日本和台灣設有辦公室。其他相關資訊請參閱 www.splashtop.com。

所有品牌名稱和產品名稱均為其各自公司的商標或註冊商標。

媒體連絡人

金庚樂

kim.gengler@horngroup.com